¿Qué es GraphRAG?

Los sistemas GraphRAG se pueden implementar mediante el uso de diversas herramientas y marcos, incluidas las opciones de código abierto, para respaldar el procesamiento de documentos, la creación de gráficos de conocimiento, la búsqueda semántica y la integración de LLM. Entre las herramientas más populares se encuentran LangChain, LlamaIndex, Neo4j y OpenAI, y en plataformas como GitHub hay recursos y tutoriales adicionales disponibles.
LlamaIndex se utiliza para indexar documentos, extraer entidades y relaciones para crear gráficos de conocimiento, generar embeddings vectoriales e integrarse con LLM como GPT. Neo4j sirve como base de datos para almacenar y gestionar estructuras de grafos, lo que permite una recuperación eficaz mediante el recorrido de los grafos y las relaciones semánticas.
Estas herramientas trabajan juntas para permitir la búsqueda semántica mediante el uso de embeddings vectoriales, el manejo de metadatos para la transparencia y la generación de respuestas sensibles al contexto. Los LLM, incluidos los modelos OpenAI GPT, integrados a través de API, ayudan a producir respuestas precisas y relevantes basadas en los datos gráficos recuperados.
GraphRAG supone un gran avance respecto a los sistemas RAG tradicionales, que están limitados por métodos de recuperación lineal. Combina el poder de los gráficos de conocimiento, la búsqueda semántica y los modelos de lenguaje avanzados. A medida que los sectores exigen una comprensión más profunda y conocimientos interconectados, GraphRAG se convertirá en una tecnología clave. Permitirá disponer de sistemas de información más inteligentes, dinámicos y altamente adaptables en el futuro.