Ahora que tenemos cada prenda y calzado categorizados, será mucho más fácil para el modelo de razonamiento generar un atuendo para la ocasión seleccionada. Instanciemos y consultemos el modelo de razonamiento.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

Para alinear los nombres de archivo con las descripciones de las imágenes, podemos enumerar la lista de descripciones de imágenes y crear una lista de diccionarios en los que almacenamos la descripción, la categoría, la ocasión y el nombre de archivo de cada elemento en los campos correspondientes.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

Ahora, consultemos el modelo Granite 3.2 con razonamiento para producir un conjunto para nuestros criterios especificados utilizando la lista closet .

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

Resultado:

Este es mi proceso de pensamiento:

- El atuendo debe ser adecuado para una mañana informal en el parque durante el otoño.

- Seleccionaré una camisa, un par de pantalones y un par de zapatos que se ajusten a la categoría de ocasión "casual".

- Evitaré prendas formales o demasiado elegantes y elegiré prendas que sean cómodas para las actividades en el parque.



Esta es mi respuesta:



para una mañana informal en el parque en otoño, sugiero el siguiente atuendo:



1. **Camisa**: una camisa azul a cuadros con cuello y mangas largas (archivo: 'image13.jpeg')

- El estampado a cuadros es clásico para el otoño y combina bien con los ambientes informales de los parques. Las mangas largas ofrecen cierta protección contra las temperaturas más frías de la mañana.



2. **Pantalones**: pantalones caqui con cinturilla abotonada y cierre de botones en la parte delantera (archivo: 'image7.jpeg')

- El caqui es una opción versátil que puede combinar con el ambiente informal y también proporciona un buen equilibrio con el camisa a cuadros. Es práctico y cómodo para caminar.



3. **Zapatos**: un par de botas de cuero tostado con suela gruesa y diseño de caña alta (archivo: 'image3.jpeg')

- Las botas de cuero tostado ofrecen una opción elegante pero cómoda. La suela gruesa proporciona un buen agarre y soporte, ideal para navegar por senderos de parques o terrenos irregulares.



Esta combinación proporciona un look relajado y elegante, adecuado para una salida informal por la mañana, al tiempo que tiene en cuenta la comodidad y la practicidad.

¡Con esta descripción de atuendo generada, también podemos mostrar las prendas de vestir que recomienda el modelo! Para hacerlo, simplemente podemos extraer los nombres de archivo. En caso de que el modelo mencione el mismo nombre de archivo dos veces, es importante comprobar si la imagen no se ha mostrado ya mientras iteramos la lista de imágenes. Podemos hacerlo almacenando las imágenes mostradas en la lista selected_items . Finalmente, podemos mostrar los elementos seleccionados.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))