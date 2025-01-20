Implemente estrategias de fragmentación de RAG con LangChain y watsonx.ai

En este tutorial, experimentará con varias estrategias de fragmentación utilizando LangChain y el último modelo de IBM Granite ahora disponible en watsonx.a™. El objetivo general es realizar generación aumentada por recuperación (RAG).

¿Qué es la fragmentación?

La fragmentación se refiere al proceso de dividir grandes fragmentos de texto en segmentos o fragmentos de texto más pequeños. Para enfatizar la importancia de la fragmentación, es útil comprender la RAG. RAG es una técnica en procesamiento del lenguaje natural (PLN) que combina la recuperación de información y los grandes modelos de lenguaje (LLM) para recuperar información relevante de conjuntos de datos para optimizar la calidad del output del LLM. Para gestionar documentos grandes, podemos utilizar la fragmentación para dividir el texto en fragmentos más pequeños de fragmentos significativos. Estos fragmentos de texto pueden incrustarse y almacenarse en una base de datos vectorial mediante el uso de un modelo de embedding. Por último, el sistema RAG puede utilizar la búsqueda semántica para recuperar solo los fragmentos más relevantes. Los fragmentos más pequeños tienden a superar a los fragmentos más grandes, ya que tienden a ser piezas más manejables para modelos de tamaño de ventana de contexto más pequeño.

Algunos componentes clave de la fragmentación incluyen:

  • Estrategia de fragmentación: elegir la estrategia de fragmentación adecuada para su aplicación RAG es importante, ya que determina los límites para establecer fragmentos. Exploraremos algunos de ellos en la siguiente sección.
  • Tamaño del fragmento: número máximo de tokens que hay en cada fragmento. Determinar el tamaño de fragmento adecuado suele implicar cierta experimentación.  
  • Superposición de fragmentos: el número de tokens que se superponen entre fragmentos para preservar el contexto. Este es un parámetro opcional.

Estrategias de fragmentación

Hay varias estrategias de fragmentación diferentes para elegir. Es importante seleccionar la técnica de fragmentación más eficaz para el caso de uso específico de su aplicación LLM. Algunos procesos de fragmentación de uso común incluyen:r: 

  • Fragmentación de tamaño fijo: división del texto en fragmentos de un tamaño específico y superposición de fragmentos opcional. Este enfoque es el más común y sencillo.
  • Fragmentación recursiva: iteración de los separadores predeterminados hasta que uno de ellos produzca el tamaño de fragmento preferido. Los separadores predeterminados incluyen ["\n\n", "\n", " ", ""]. Este método de fragmentación utiliza separadores jerárquicos para que los párrafos, seguidos de oraciones y luego palabras, se mantengan juntos tanto como sea posible.
  • Fragmentación semántica: dividir el texto de una manera que agrupe las oraciones en función de la similitud semántica de sus embeddings. Los embeddings de alta similitud semántica están más cerca entre sí que los de baja similitud semántica. Esto da como resultado fragmentos sensibles al contexto.
  • Fragmentación basada en documentos: división basada en la estructura del documento. Este divisor puede utilizar texto Markdown, imágenes, tablas e incluso clases y funciones de código Python como formas de determinar la estructura. Al hacerlo, el LLM puede fragmentar y procesar documentos grandes.
  • Agrupación de agentes: aprovecha la IA agéntica al permitir que el LLM determine la división adecuada de los documentos en función del significado semántico, así como de la estructura del contenido, como los tipos de párrafo, los encabezados de las secciones, las instrucciones paso a paso, etc. Este fragmentador es experimental e intenta simular el razonamiento humano al procesar documentos largos.  

Pasos

Paso 1. Configure su entorno

Aunque puede elegir entre varias herramientas, este tutorial le muestra cómo configurar una cuenta de IBM para utilizar un Jupyter Notebook.

  1. Inicie sesión en watsonx.ai utilizando su cuenta de IBM® Cloud.

  2. Cree un proyecto watsonx.ai.

    Puede obtener el ID de su proyecto desde su proyecto. Haga clic en la pestaña Administrar. A continuación, copie el ID del proyecto de la sección Detalles de la página General. Necesita este ID para este tutorial.

  3. Cree un Jupyter Notebook.

Este paso abrirá un entorno de Notebook donde podrás copiar el código de este tutorial. También puede descargar este cuaderno en su sistema local y cargarlo en su proyecto watsonx.ai como activo. Para ver más tutoriales de Granite, consulte la comunidad de IBM® Granite. Este Jupyter Notebook junto con los conjuntos de datos utilizados se pueden encontrar en GitHub.

Paso 2. Configure una instancia de tiempo de ejecución de watsonx.ai y una clave de API

  1. Cree una instancia de servicio de watsonx.ai Runtime (seleccione la región adecuada y elija el plan Lite, que es una instancia sin coste).

  2. Genere una clave API.

  3. Asocie la instancia del servicio watsonx.ai Runtime al proyecto que ha creado en watsonx.ai.

Paso 3. Instale e importe las bibliotecas relevantes y configure sus credenciales

#installations
!pip install -q langchain langchain-ibm langchain_experimental langchain-text-splitters langchain_chroma transformers bs4 langchain_huggingface sentence-transformers # imports
import getpass
from langchain_ibm import WatsonxLLM
from langchain_chroma import Chroma
from langchain_community.document_loaders import WebBaseLoader
from ibm_watsonx_ai.metanames import GenTextParamsMetaNames as GenParams
from transformers import AutoTokenizer

Para establecer nuestras credenciales, necesitamos el WATSONX_APIKEY yel WATSONX_PROJECT_ID que generó en el paso 1. También estableceremos la URL que sirve como endpoint de la API.

WATSONX_APIKEY = getpass.getpass("Please enter your watsonx.ai Runtime API key (hit enter): ")
WATSONX_PROJECT_ID = getpass.getpass("Please enter your project ID (hit enter): ")
URL = "https://us-south.ml.cloud.ibm.com"

Paso 4. Inicialice su LLM

Utilizaremos Granite 3.1 como nuestro LLM para este tutorial. Para inicializar el LLM, necesitamos establecer los parámetros del modelo. Para obtener más información sobre estos parámetros del modelo, como los límites mínimo y máximo de token, consulte la documentación.

llm = WatsonxLLM(
        model_id= "ibm/granite-3-8b-instruct",
        url=URL,
        apikey=WATSONX_APIKEY,
        project_id=WATSONX_PROJECT_ID,
        params={
            GenParams.DECODING_METHOD: "greedy",
            GenParams.TEMPERATURE: 0,
            GenParams.MIN_NEW_TOKENS: 5,
            GenParams.MAX_NEW_TOKENS: 2000,
            GenParams.REPETITION_PENALTY:1.2
        }
)

Paso 5. Cargue su documento

El contexto que estamos utilizando para nuestro pipeline RAG es el anuncio oficial de IBM para el lanzamiento de Granite 3.1. Podemos cargar el blog en un documento directamente desde la página web utilizando WebBaseLoader de LangChain.

url = "https://www.ibm.com/es-es/new/announcements/ibm-granite-3-1-powerful-performance-long-context-and-more"
doc = WebBaseLoader(url).load()

Paso 6. Realice la división del texto

Proporcionemos código de muestra para implementar cada una de las estrategias de fragmentación que cubrimos anteriormente en este tutorial disponible a través de LangChain.

Fragmentación de tamaño fijo

Para implementar el fragmentado de tamaño fijo, podemos utilizar CharacterTextSplitter de LangChain y establecer un chunk_size y un chunk_overlap. El chunk_size se mide en caracteres. Siéntase libre de experimentar con diferentes valores. También estableceremos el separador como el carácter de nueva línea para poder diferenciar entre párrafos. Para la tokenización, podemos utilizar granite-3.1-8b-instruct tokenizer. El tokenizador descompone el texto en tokens que el LLM puede procesar.

from langchain_text_splitters import CharacterTextSplitter
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(“ibm-granite/granite-3.1-8b-instruct”)
text_splitter = CharacterTextSplitter.from_huggingface_tokenizer(
                    tokenizer,
                    separator=”\n”, #default: “\n\n”
                    chunk_size=1200, chunk_overlap=200)
fixed_size_chunks = text_splitter.create_documents([doc[0].page_content])

Podemos imprimir uno de los fragmentos para comprender mejor su estructura.

fixed_size_chunks[1]

Output: (truncado)

Document(metadata={}, page_content=’As always, IBM’s historical commitment to open source is reflected in the permissive and standard open source licensing for every offering discussed in this article.\n\r\n Granite 3.1 8B Instruct: raising the bar for lightweight enterprise models\r\n \nIBM’s efforts in the ongoing optimization the Granite series are most evident in the growth of its flagship 8B dense model. IBM Granite 3.1 8B Instruct now bests most open models in its weight class in average scores on the academic benchmarks evaluations included in the Hugging Face OpenLLM Leaderboard...’)

También podemos utilizar el tokenizador para verificar nuestro proceso y comprobar el número de tokens presentes en cada fragmento. Este paso es opcional y tiene fines demostrativos.

for idx, val in enumerate(fixed_size_chunks):
    token_count = len(tokenizer.encode(val.page_content))
    print(f”The chunk at index {idx} contains {token_count} tokens.”)

Resultado:

The chunk at index 0 contains 1106 tokens.
The chunk at index 1 contains 1102 tokens.
The chunk at index 2 contains 1183 tokens.
The chunk at index 3 contains 1010 tokens.

¡Genial! Parece que los tamaños de los fragmentos se han implementado correctamente.

Fragmentación recursiva

Para la fragmentación recursiva, podemos utilizar RecursiveCharacterTextSplitter de LangChain. Al igual que en el ejemplo de fragmentación de tamaño fijo, podemos experimentar con diferentes tamaños de fragmentación y superposición.

from langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitter

text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=0)
recursive_chunks = text_splitter.create_documents([doc[0].page_content])
recursive_chunks[:5]

Resultado:

[Document(metadata={}, page_content=’IBM Granite 3.1: powerful performance, longer context and more’),
Document(metadata={}, page_content=’IBM Granite 3.1: powerful performance, longer context, new embedding models and more’),
Document(metadata={}, page_content=’Artificial Intelligence’),
Document(metadata={}, page_content=’Compute and servers’),
Document(metadata={}, page_content=’IT automation’)]

El divisor fragmentó correctamente el texto utilizando los separadores predeterminados: [“\n\n”, “\n”, “ “, “”].

Fragmentación semántica

La fragmentación semántica requiere un modelo de embedding o codificador. Podemos utilizar el modelo granite-embedding-30m-english como modelo de embedding. También podemos imprimir uno de los fragmentos para comprender mejor su estructura.

from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
from langchain_experimental.text_splitter import SemanticChunker

embeddings_model = HuggingFaceEmbeddings(model_name=”ibm-granite/granite-embedding-30m-english”)
text_splitter = SemanticChunker(embeddings_model)
semantic_chunks = text_splitter.create_documents([doc[0].page_content])
semantic_chunks[1]

Output: (truncado)

Document(metadata={}, page_content=’Our latest dense models (Granite 3.1 8B, Granite 3.1 2B), MoE models (Granite 3.1 3B-A800M, Granite 3.1 1B-A400M) and guardrail models (Granite Guardian 3.1 8B, Granite Guardian 3.1 2B) all feature a 128K token context length.We’re releasing a family of all-new embedding models. The new retrieval-optimized Granite Embedding models are offered in four sizes, ranging from 30M–278M parameters. Like their generative counterparts, they offer multilingual support across 12 different languages: English, German, Spanish, French, Japanese, Portuguese, Arabic, Czech, Italian, Korean, Dutch and Chinese. Granite Guardian 3.1 8B and 2B feature a new function calling hallucination detection capability, allowing increased control over and observability for agents making tool calls...’)

Fragmentación basada en documentos

Los documentos de diferentes tipos de archivo son compatibles con los divisores de texto basados en documentos de LangChain. Para este tutorial, utilizaremos un archivo Markdown. Para ver ejemplos de división recursiva de JSON, división de código y división de HTML, consulte la documentación de LangChain.

Un ejemplo de un archivo Markdown que podemos cargar es el archivo README para Granite 3.1 en GitHub de IBM.

url = “https://raw.githubusercontent.com/ibm-granite/granite-3.1-language-models/refs/heads/main/README.md”
markdown_doc = WebBaseLoader(url).load()
markdown_doc

Resultado:

[Document(metadata={‘source’: ‘https://raw.githubusercontent.com/ibm-granite/granite-3.1-language-models/refs/heads/main/README.md’}, page_content=’\n\n\n\n :books: Paper (comming soon)\xa0 | :hugs: HuggingFace Collection\xa0 | \n :speech_balloon: Discussions Page\xa0 | ðŸ“˜ IBM Granite Docs\n\n\n---\n## Introduction to Granite 3.1 Language Models\nGranite 3.1 language models are lightweight, state-of-the-art, open foundation models that natively support multilinguality, coding, reasoning, and tool usage, including the potential to be run on constrained compute resources. All the models are publicly released under an Apache 2.0 license for both research and commercial use. The models\’ data curation and training procedure were designed for enterprise usage and customization, with a process that evaluates datasets for governance, risk and compliance (GRC) criteria, in addition to IBM\’s standard data clearance process and document quality checks...’)]

Ahora, podemos usar MarkdownHeaderTextSplitter de LangChain para dividir el archivo por tipo de encabezado, que establecemos en la lista headers_to_split_on. También imprimiremos uno de los fragmentos como ejemplo.

#document based chunking
from langchain_text_splitters import MarkdownHeaderTextSplitter
headers_to_split_on = [
    (“#”, “Header 1”),
    (“##”, “Header 2”),
    (“###”, “Header 3”),
]
markdown_splitter = MarkdownHeaderTextSplitter(headers_to_split_on)
document_based_chunks = markdown_splitter.split_text(markdown_doc[0].page_content)
document_based_chunks[3]

Resultado:

Document(metadata={‘Header 2’: ‘How to Use our Models?’, ‘Header 3’: ‘Inference’}, page_content=’This is a simple example of how to use Granite-3.1-1B-A400M-Instruct model. \n```python\nimport torch\nfrom transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer\n\ndevice = “auto”\nmodel_path = “ibm-granite/granite-3.1-1b-a400m-instruct”\ntokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)\n# drop device_map if running on CPU\nmodel = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_path, device_map=device)\nmodel.eval()\n# change input text as desired\nchat = [\n{ “role”: “user”, “content”: “Please list one IBM Research laboratory located in the United States. You should only output its name and location.” },\n]\nchat = tokenizer.apply_chat_template(chat, tokenize=False, add_generation_prompt=True)\n# tokenize the text\ninput_tokens = tokenizer(chat, return_tensors=”pt”).to(device)\n# generate output tokens\noutput = model.generate(**input_tokens,\nmax_new_tokens=100)\n# decode output tokens into text\noutput = tokenizer.batch_decode(output)\n# print output\nprint(output)\n```’)

Como puede ver en el output, la fragmentación dividió correctamente el texto por tipo de encabezado.

Paso 7. Crear almacén de vectores

Ahora que hemos experimentado con varias estrategias, sigamos adelante con nuestra implementación de RAG. Para este tutorial, elegiremos los fragmentos producidos por la división semántica y los convertiremos en embeddings. Un almacén de vectores de código abierto que podemos utilizar es Chroma DB. Podemos acceder fácilmente a la funcionalidad de Chroma a través del paquete langchain_chroma.

Inicialicemos nuestra base de datos de vectores Chroma, proporcionémosle nuestro modelo de embeddings y añadamos nuestros documentos producidos por fragmentación agéntica.

vector_db = Chroma(
    collection_name=”example_collection”,
    embedding_function=embeddings_model,
    persist_directory=”./chroma_langchain_db”, # Where to save data locally
) vector_db.add_documents(semantic_chunks)

Resultado:

[‘84fcc1f6-45bb-4031-b12e-031139450cf8’,
‘433da718-0fce-4ae8-a04a-e62f9aa0590d’,
‘4bd97cd3-526a-4f70-abe3-b95b8b47661e’,
‘342c7609-b1df-45f3-ae25-9d9833829105’,
‘46a452f6-2f02-4120-a408-9382c240a26e’]

Paso 8. Estructurar la plantilla de instrucciones

A continuación, podemos pasar a crear una plantilla de instrucción para nuestro LLM. Esta plantilla de instrucción nos permite hacer varias preguntas sin alterar la estructura inicial de la instrucción. También podemos proporcionar nuestro almacén de vectores como el recuperador. Este paso finaliza la estructura RAG.

from langchain.chains import create_retrieval_chain
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain.chains.combine_documents import create_stuff_documents_chain

prompt_template = """<|start_of_role|>user<|end_of_role|>Utilice los siguientes fragmentos de contexto para responder a la pregunta del final. Si no sabe la respuesta, simplemente diga que no la sabe, no intente inventar una respuesta.
{context}
Question: {input}<|end_of_text|>
<|start_of_role|>assistant<|end_of_role|>"""

qa_chain_prompt = PromptTemplate.from_template(prompt_template)
combine_docs_chain = create_stuff_documents_chain(llm, qa_chain_prompt)
rag_chain = create_retrieval_chain(vector_db.as_retriever(), combine_docs_chain)

Paso 9. Instrucción de la cadena RAG

Usando nuestro flujo de trabajo RAG completo, invoquemos una consulta de usuario. En primer lugar, podemos estimular estratégicamente el modelo sin ningún contexto adicional del almacén de vectores que hemos creado para comprobar si el modelo está utilizando su conocimiento integrado o realmente el contexto RAG. El blog de anuncios de Granite 3.1 hace referencia a Docling, la herramienta de IBM para analizar varios tipos de documentos y convertirlos en Markdown o JSON. Preguntemos al LLM sobre Docling.

output = llm.invoke(“What is Docling?”)
output

Resultado:

‘?\n\n”Docling” does not appear to be a standard term in English. It might be a typo or a slang term specific to certain contexts. If you meant “documenting,” it refers to the process of creating and maintaining records, reports, or other written materials that provide information about an activity, event, or situation. Please check your spelling or context for clarification.’

Claramente, el modelo no fue entrenado con información sobre Docling y sin herramientas o información externas, no puede proporcionarnos esta información. Ahora, intentemos proporcionar la misma consulta a la cadena RAG que construimos.

rag_output = rag_chain.invoke({“input”: “What is Docling?”})
rag_output[‘answer’]

Resultado:

‘Docling is a powerful tool developed by IBM Deep Search for parsing documents in various formats such as PDF, DOCX, images, PPTX, XLSX, HTML, and AsciiDoc, and converting them into model-friendly formats like Markdown or JSON. This enables easier access to the information within these documents for models like Granite for tasks such as RAG and other workflows. Docling is designed to integrate seamlessly with agentic frameworks like LlamaIndex, LangChain, and Bee, providing developers with the flexibility to incorporate its assistance into their preferred ecosystem. It surpasses basic optical character recognition (OCR) and text extraction methods by employing advanced contextual and element-based preprocessing techniques. Currently, Docling is open-sourced under the permissive MIT License, and the team continues to develop additional features, including equation and code extraction, as well as metadata extraction.’

¡Genial! El modelo Granite utilizó correctamente el contexto RAG para darnos la información correcta sobre Docling al tiempo que preservaba la coherencia semántica. Demostramos que este mismo resultado no era posible sin el uso de RAG.

Resumen

En este tutorial, usted creó un pipeline RAG y experimentó con varias estrategias de fragmentación para mejorar la precisión de recuperación del sistema. Utilizando el modelo Granite 3.1, producimos con éxito respuestas de modelo adecuadas a una consulta de usuario relacionada con los documentos proporcionados como contexto. El texto que utilizamos para esta implementación de RAG se cargó desde un blog en ibm.com que anunciaba el lanzamiento de Granite 3.1. El modelo nos proporcionó información a la que solo se podía acceder a través del contexto proporcionado, ya que no formaba parte de la base de conocimientos inicial del modelo.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar los resultados de un proyecto en el que se compara el rendimiento de los LLM con fragmentación estructurada HTML frente a la fragmentación watsonx.

