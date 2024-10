¿Qué son los agentes de IA?

Los chatbots de IA utilizan técnicas de IA conversacional, como el procesamiento del lenguaje natural (PLN), para comprender las preguntas de los usuarios y automatizar las respuestas. Estos chatbots son una modalidad, mientras que la agencia es un marco tecnológico.

Los chatbots de IA no agénticos son aquellos que no tienen herramientas, memoria ni razonamiento disponibles. Solo pueden alcanzar objetivos a corto plazo y no pueden planificar con antelación. Tal como los conocemos, los chatbots no agénticos requieren una entrada continua del usuario para responder. Pueden producir respuestas a preguntas comunes que muy probablemente se ajusten a las expectativas del usuario, pero obtienen malos resultados en preguntas exclusivas del usuario y sus datos. Como estos chatbots no tienen memoria, no pueden aprender de sus errores si sus respuestas no son satisfactorias.



Por el contrario, los chatbots de IA agéntica aprenden a adaptarse a las expectativas de los usuarios con el tiempo, proporcionando una experiencia más personalizada y respuestas integrales. Pueden completar tareas complejas creando subtareas sin intervención humana y considerando diferentes planes. Estos planes también pueden autocorregirse y actualizarse según sea necesario. Los chatbots de IA agéntica, a diferencia de los no agénticos, evalúan sus herramientas y utilizan sus recursos disponibles para rellenar las lagunas de información.