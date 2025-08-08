¿Qué son los protocolos de agentes de IA?

Los sistemas de IA basados en agentes suelen funcionar en silos. Los crean diferentes proveedores que utilizan diversos marcos de agentes de IA y emplean arquitecturas de agentes distintas. La integración en el mundo real se convierte en un reto, y el acoplamiento de estos sistemas fragmentados requiere conectores personalizados para todos los tipos posibles de interacción entre agentes.

Aquí es donde entran los protocolos. Convierten sistemas multiagente dispares en un ecosistema interconectado donde los agentes con IA comparten una forma de descubrir, comprender y colaborar entre sí.

Aunque los protocolos agénticos forman parte de la orquestación de agentes de IA, no actúan como orquestadores. Estandarizan la comunicación, pero no gestionan la coordinación, la ejecución y la optimización del flujo de trabajo agéntico.