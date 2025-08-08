¿Qué son los protocolos de agentes de IA?

Introducido por Anthropic, el protocolo del contexto del modelo (MCP) proporciona una forma estandarizada para que los modelos de IA obtengan el contexto que necesitan para llevar a cabo las tareas. En el ámbito agéntico, MCP actúa como un nivel para que los agentes de IA se conecten y se comuniquen con servicios y herramientas externos, como API, bases de datos, archivos, búsquedas web y otras fuentes de datos.
MCP abarca estos tres elementos arquitectónicos clave:
El host MCP contiene lógica de orquestación y puede conectar cada cliente MCP a un servidor MCP. Puede alojar varios clientes.
Un cliente MCP convierte las solicitudes de los usuarios en un formato estructurado que el protocolo puede procesar. Cada cliente tiene una relación uno a uno con un servidor MCP. Los clientes gestionan sesiones, analizan y verifican respuestas y gestionan errores.
El servidor MCP convierte las solicitudes de los usuarios en acciones del servidor. Los servidores suelen ser repositorios de GitHub disponibles en varios lenguajes de programación y proporcionan acceso a herramientas. También se pueden utilizar para conectar la inferencia LLM al SDK de MCP a través de proveedores de plataformas de IA como IBM y OpenAI.
En la capa de transporte entre clientes y servidores, los mensajes se transmiten en formato JSON-RPC 2.0 utilizando la entrada/resultado estándar (stdio) para la mensajería ligera y síncrona o SSE para las llamadas asíncronas y basadas en eventos.