Cómo crear un servidor MCP

Algunas ventajas de usar MCP en comparación con estas otras soluciones incluyen:

- Escala: los servidores MCP pueden definirse y alojarse una vez y utilizarse en muchos sistemas de IA. Esta capacidad limita la necesidad de definir el acceso a los mismos datos de origen, recursos y herramientas de IA para múltiples sistemas de IA generativa.

- Recuperación de datos: a diferencia de la RAG, donde la recuperación de datos requiere preprocesamiento y vectorización antes de la consulta, MCP es dinámico y permite fluctuaciones y actualizaciones de fuentes de información en tiempo real.

- Complejidad: MCP es bastante sencillo de configurar e incorporar a las aplicaciones de IA, como demostramos aquí. Puede utilizar archivos de configuración fácilmente para hacer que un servidor MCP sea portátil en todos los entornos.

- Independiente de la plataforma: más allá del hecho de que puede crear servidores MCP con Python, TypeScript u otros lenguajes, tampoco están acoplados a una solución LLM específica.

- Depuración a través de un modelo cliente/servidor: el cliente MCP envía solicitudes al servidor MCP, que luego obtiene los datos necesarios de varios sistemas y fuentes externas, ya sean API, bases de datos o archivos locales. Este enfoque estructurado garantiza que el modelo de IA reciba un contexto coherente y relevante, lo que conduce a resultados más precisos y fiables. MCP utiliza JSON-RPC para codificar mensajes y admite 2 mecanismos de transporte, stdio y HTTP streamable. En iteraciones anteriores del protocolo, también admitía HTTP con eventos enviados por el servidor (SSE)

La necesidad de mantenerse constantemente al día con la información más reciente que su empresa necesita puede ser desalentadora. MCP puede ayudar a crear un contexto e incorporar nueva información para los contratos a medida que se ejecutan, información heredada que se está digitalizando pero que no necesariamente se ha hecho digerible y mucho más. Esa información puede ser tanto interna como externa, pero al añadir contexto se evita la lenta necesidad de reciclar un LLM para que sea útil.

Hay muchos servidores MCP remotos disponibles, así como muchas implementaciones de referencia de github.com