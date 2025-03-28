Agentes de IA en recursos humanos

La tecnología IA agéntica existe a lo largo de un espectro. Algunos agentes de IA ejercen una agencia limitada, realizando tareas específicas o integrando datos externos seleccionados para alcanzar un único objetivo. Otros, como los agentes de aprendizaje, responden continuamente a nuevas entradas para rastrear y responder de forma autónoma a las preferencias de los usuarios. Los chatbots agénticos, a diferencia de los chatbots de IA no agénticos, no solo responden a las instrucciones de los usuarios, sino que personalizan sus respuestas a lo largo del tiempo, recurriendo a los recursos disponibles para ofrecer servicios más completos y considerar el curso de acción más eficaz.
En las aplicaciones empresariales, se utiliza una serie de agentes de IA en tándem para automatizar total o parcialmente determinadas funciones de RR. HH. Por ejemplo, un chatbot agéntico podría proporcionar información personalizada y relevante a un empleado que solicite información sobre las políticas de licencia de la empresa, mientras que los agentes basados en tareas realizan una serie de trabajos autónomos interconectados, como archivar la documentación relevante y gestionar las solicitudes de tiempo libre.
A menudo, los agentes de IA se integran en los sistemas existentes, trabajando de manera fluida con plataformas de gestión de capital humano (HCM), software de gestión de recursos empresariales, herramientas de comunicación y emisión de tickets, directorios u otros sistemas de RR. HH. Fundamentalmente, los agentes de IA pueden realizar de forma autónoma tareas complejas y de varios pasos, lo que los hace más ágiles que las tecnologías de chatbot o automatización anteriores.