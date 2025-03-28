Agentes de IA en recursos humanos

¿Qué son los agentes de IA en RR. HH.?

Los agentes de IA para RR. HH. son herramientas con inteligencia artificial (IA) diseñadas para automatizar y mejorar diversas funciones de recursos humanos. Estos agentes utilizan las técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para responder a las entradas de los usuarios, ejecutar de forma autónoma flujos de trabajo relacionados con los RR. HH. y realizar análisis de datos en tiempo real.

Cada vez más, se utilizan para apoyar a los equipos de RR. HH. en tareas como la adquisición de talento, la experiencia de los empleados, el cumplimiento, la gestión de nóminas, la gestión del rendimiento y otras tareas cotidianas. 

¿Por qué son importantes los agentes de IA en RR. HH.? 

En medio de las cambiantes expectativas de los empleados, los agentes de IA implementados estratégicamente con capacidades de IA conversacional avanzadas pueden funcionar como socios en una empresa, transformando los RR. HH.

Los responsables de RR. HH. de todo el mundo se enfrentan a una variedad de factores que cambian la naturaleza del trabajo: la escasez de mano de obra, el aumento de las brechas de habilidades y la aceleración del cambio tecnológico requieren nuevas estrategias de gestión del talento. Tanto los empleados como los directivos deben ser más ágiles y hacer más con menos. Los agentes de IA y sus tecnologías asociadas pueden optimizar los flujos de trabajo de RR. HH. y proporcionar el apoyo que tanto necesitan los empleados, al tiempo que reducen la cantidad de tiempo que los equipos de RR. HH. dedican a tareas administrativas.

La implementación de estas tecnologías puede tener resultados tangibles en la satisfacción de los empleados y en los resultados de una empresa. Los expertos empresariales e investigadores creen que invertir en el bienestar y el desarrollo profesional de los empleados es un factor importante para el éxito de una organización1. Los empleados satisfechos que aprenden continuamente hacen que una empresa sea mucho más productiva en general. Como ha descubierto el IBM Institute for Business Value, las organizaciones que ofrecen las mejores experiencias a los empleados superan en crecimiento de ingresos en un 31 % en comparación con otras organizaciones2.

Además, según una investigación interna de IBM® Consulting, cuando los empleados adoptan opciones de autoservicio para tareas rutinarias y se reducen las tareas manuales de RR. HH., la capacidad aumentada en toda la empresa puede resultar en un ahorro del 50 % al 60 % en los costes de entrega de servicios de RR. HH. Con intervenciones tecnológicas clave que reducen las cargas administrativas y mejoran la experiencia del usuario para los profesionales de RR. HH. y otros empleados, las empresas pueden mejorar enormemente el rendimiento y reducir los gastos generales. También pueden transformar un departamento de RR. HH. de un departamento administrativo a un campeón de la experiencia general de los empleados.

Cómo funcionan los agentes de IA de RR. HH.

La tecnología IA agéntica existe a lo largo de un espectro. Algunos agentes de IA ejercen una agencia limitada, realizando tareas específicas o integrando datos externos seleccionados para alcanzar un único objetivo. Otros, como los agentes de aprendizaje, responden continuamente a nuevas entradas para rastrear y responder de forma autónoma a las preferencias de los usuarios. Los chatbots agénticos, a diferencia de los chatbots de IA no agénticos, no solo responden a las instrucciones de los usuarios, sino que personalizan sus respuestas a lo largo del tiempo, recurriendo a los recursos disponibles para ofrecer servicios más completos y considerar el curso de acción más eficaz.

En las aplicaciones empresariales, se utiliza una serie de agentes de IA en tándem para automatizar total o parcialmente determinadas funciones de RR. HH. Por ejemplo, un chatbot agéntico podría proporcionar información personalizada y relevante a un empleado que solicite información sobre las políticas de licencia de la empresa, mientras que los agentes basados en tareas realizan una serie de trabajos autónomos interconectados, como archivar la documentación relevante y gestionar las solicitudes de tiempo libre.

A menudo, los agentes de IA se integran en los sistemas existentes, trabajando de manera fluida con plataformas de gestión de capital humano (HCM), software de gestión de recursos empresariales, herramientas de comunicación y emisión de tickets, directorios u otros sistemas de RR. HH. Fundamentalmente, los agentes de IA pueden realizar de forma autónoma tareas complejas y de varios pasos, lo que los hace más ágiles que las tecnologías de chatbot o automatización anteriores.

Beneficios de utilizar agentes de IA en RR. HH.

La integración de agentes de IA en un departamento de RR. HH. puede tener múltiples beneficios entrelazados que ahorran tiempo, dinero y esfuerzos a las empresas. Por ejemplo, la herramienta AskHR de IBM, una plataforma diseñada específicamente para automatizar más de 80 procesos comunes de RR. HH., ha generado resultados impresionantes. Hoy en día, AskHR resuelve 10,1 millones de interacciones al año en nombre del departamento de RR. HH., ahorrando 50 000 horas y cinco millones de dólares al año. Al mismo tiempo, la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT) del departamento de RR. HH. ha mejorado drásticamente desde la implementación de la herramienta.

Mejora de la experiencia de los empleados

La IA agéntica puede capacitar a los trabajadores con acceso instantáneo a información personalizada relacionada con RR. HH., reduciendo los tiempos de espera y mejorando la precisión de la respuesta. Los programas individualizados de aprendizaje y desarrollo impulsados por IA también ayudan a los empleados a crecer en sus carreras, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral. Cuando los responsables de RR. HH. dedican menos tiempo a realizar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo, pueden centrarse en la creación de relaciones junto con iniciativas estratégicas más creativas.

Toma de decisiones mejorada y altamente específica

Los departamentos de RR. HH. reciben cantidades ingentes de información muy específica sobre clientes potenciales, empleados y rendimiento, junto con datos de terceros, como los requisitos de cumplimiento. Ya sea analizando currículos o proporcionando a los profesionales de RR. HH. información sobre el rendimiento, la IA agéntica puede ayudar a consumir métricas y puntos de datos y ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas sobre estrategias de contratación, promoción y retención.

Productividad incrementada

Los agentes de IA automatizan las tareas repetitivas de RR. HH., como el procesamiento de nóminas, la administración de beneficios y la selección de candidatos, lo que libera a los profesionales de RR. HH. para que se centren en funciones más valiosas y centradas en las personas. Además, cuando los empleados pueden acceder fácilmente y en tiempo real a las tareas rutinarias de RR. HH., es menos probable que dediquen una parte importante de la jornada laboral a cuestiones de personal frustrantes y que requieren mucho tiempo.

Reducción de los gastos generales

La automatización de los procesos de RR. HH. reduce los costes administrativos al minimizar la necesidad de introducir datos manualmente, el papeleo y otras tareas que consumen mucho tiempo. Las eficiencias impulsadas por IA conducen a ahorros de costes en la contratación, el proceso de incorporación y otras operaciones de RR. HH.

Escalabilidad

Los agentes de IA permiten a los departamentos de RR. HH. gestionar cargas de trabajo cada vez mayores sin necesidad de recursos adicionales. Tanto si una empresa está creciendo como si gestiona una gran personal, los agentes de IA son escalables al instante, proporcionando un servicio de alto nivel a empresas grandes y globales.

Cinco casos de uso para agentes de IA en RR. HH.

Compromiso y retención de los empleados

Para retener a los mejores talentos y comprometer continuamente a los empleados, las empresas líderes han recurrido a la personalización y a modelos de prestación de servicios centrados en el empleado. Los agentes de IA pueden abordar de forma proactiva las necesidades de los empleados antes de que surjan, lo que ayuda a mejorar la cultura del lugar de trabajo y a reducir las fricciones en toda la organización.

Por ejemplo, las herramientas de IA agéntica pueden gestionar solicitudes de tiempo libre, generar de manera proactiva datos administrativos relevantes relacionados con eventos importantes de la vida, como el nacimiento de un nuevo hijo, o recomendar oportunidades de desarrollo profesional en función de la posición y los objetivos de una persona. Al personalizar la comunicación y el apoyo a los empleados a escala, la IA agéntica permite a los profesionales de RR. HH. centrarse en asuntos más íntimos o urgentes, lo que en última instancia aumenta la satisfacción de los empleados.

Incorporación y formación

Los agentes de IA facilitan la incorporación fluida de los empleados automatizando la verificación de documentos, las comprobaciones previas al empleo y el envío de solicitudes de TI. También personalizan el plan de formación y gestionan la creación de perfiles de usuario, garantizando una experiencia fluida para los nuevos empleados. La IA puede personalizar las experiencias de aprendizaje en función de las funciones y los niveles de habilidad de los empleados, ayudando tanto a los nuevos empleados como a los miembros veteranos del equipo a perfeccionar sus talentos para aumentar la productividad.

Los agentes también proporcionan respuestas en tiempo real a las preguntas más comunes de los empleados, ofreciendo información personalizada específica de cada función cuando los empleados más la necesitan. Esto puede ayudar a las nuevas incorporaciones a desempeñar sus funciones con menos fricciones y retar continuamente a los empleados existentes a mejorar sus cualificaciones para su próxima asignación.

Gestión del rendimiento

Los agentes de IA tienen la capacidad de crear objetivos factibles y planes de desarrollo profesional para los empleados, sugiriendo posibles puestos internos y resumiendo las oportunidades de desarrollo de habilidades. Dado el acceso a los datos de los empleados, también pueden proporcionar comentarios en tiempo real y analizar la productividad de los empleados, ofreciendo recomendaciones para la mejora continua.

Por ejemplo, IBM utiliza un trabajador digital basado en reglas para ayudar a seleccionar gerentes de RR. HH. a través del proceso de promoción trimestral, automatizando la recopilación y el formato de datos de múltiples sistemas para hasta 17 000 empleados. Con herramientas como estas, los departamentos de RR. HH. pueden obtener conocimiento preciso, justo y oportuno sobre el rendimiento que ayuda a los gerentes a tomar decisiones críticas de planificación del personal y ahorrar decenas de miles de horas.

Racionalización de la gestión y administración de RR. HH.

Los agentes de IA automatizan una amplia variedad de tareas del sistema de RR. HH., como el procesamiento de nóminas, la administración de beneficios, la programación, el resumen de entrevistas y la supervisión del cumplimiento, lo que aumenta la eficiencia y reduce los errores. Estas herramientas pueden garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa al señalar los riesgos potenciales y sugerir acciones correctivas. Los portales de autoservicio de IA permiten a los empleados acceder a la información y enviar solicitudes sin intervención humana, lo que reduce los gastos administrativos.

Adquisición de talento

Los agentes de IA pueden agilizar casi todas las etapas del proceso de gestión del talento y desarrollo, desde el análisis de currículos hasta la creación de paquetes de ofertas. Los agentes pueden filtrar grandes grupos de candidatos, programar entrevistas, ayudar en la evaluación de candidatos y emplear IA generativa para comunicarse con posibles candidatos.

Por ejemplo, la organización de entrevistas como servicio FloCareer utiliza la IA para buscar diversos candidatos a partir de una base de datos de 169 millones de candidatos e implementa la tecnología para programar entrevistas, ahorrando innumerables horas y aumentando la eficacia del proceso de contratación. Herramientas como estas ayudan a los departamentos de RR. HH. a identificar rápidamente a los candidatos más valiosos para un puesto determinado, a tomar decisiones más informadas y a dedicar más tiempo a mejorar la experiencia general del candidato.

Buenas prácticas para el uso de agentes de IA en RR. HH.

Combinar la IA con la supervisión humana

Aunque los agentes de IA son capaces de realizar tareas complejas de forma autónoma, la tecnología debe mejorar la toma de decisiones humana, no sustituirla. Las organizaciones exitosas suelen establecer protocolos para la revisión humana de las recomendaciones generadas por la IA, particularmente para funciones sensibles de RR. HH. como la contratación, los ascensos y las evaluaciones de rendimiento. Esto ayuda a garantizar la transparencia, mantiene estándares éticos y fomenta una cultura de colaboración hombre-máquina.

Conectar la IA agéntica con una amplia variedad de aplicaciones y datos

Como ha sugerido la investigación de IBM, los empleados que utilizan IA suelen obtener mejores resultados cuando los agentes y otras herramientas de IA están conectados a los sistemas y flujos de trabajo a los que también están acostumbrados. Además, los agentes con acceso a más conjuntos de datos y aplicaciones tienen más herramientas de resolución de problemas a su disposición.

Por lo tanto, puede resultar crítico integrar la IA con un conjunto diverso de sistemas de gestión de RR. HH., herramientas de comunicación y bases de datos externas para maximizar su eficacia. La conectividad fluida entre las operaciones de RR. HH. permite a la IA analizar los datos de forma holística, proporcionando conocimiento más profundo y mejorando las funciones de RR. HH.

Centrarse en la gestión del cambio y en la mejora de las competencias de los empleados

La creación de nuevos espacios para la interacción hombre-máquina en todo el proceso de RR. HH. representa un cambio significativo, tanto para los profesionales de RR. HH. como para la empresa en general. Como ha descubierto IBM® Consulting, los empleados adoptan nuevas tecnologías y estructuras empresariales con un 34 % más de frecuencia cuando el compromiso de los empleados está en el centro del diseño transformacional.

La implementación de la IA agéntica a menudo revela una brecha de habilidades, y las organizaciones exitosas se esfuerzan significativamente en capacitaciones y estrategias de gestión del cambio que ayudan a los empleados a trabajar de manera efectiva junto con los agentes. Esto podría significar equipar a los profesionales de RR. HH. con las herramientas necesarias para utilizar agentes, priorizar la comunicación ejecutiva transparente y proporcionar iniciativas de aprendizaje continuo para ayudar a los responsables de RR. HH. a adaptarse a los sistemas de IA en evolución.

Rediseñar el modelo operativo empresarial

A menudo, implementar la IA ad hoc para reemplazar un único esfuerzo manual genera menos valor que rediseñar los flujos de trabajo departamentales para complementar las capacidades de la IA. Al diseñar una estrategia de RR. HH. con IA, las empresas de éxito suelen redefinir las funciones y responsabilidades para optimizar las capacidades de las soluciones de IA, garantizando que los empleados y la tecnología trabajen juntos de forma eficaz.

Entrenar a los agentes de IA en conjuntos de datos

Los modelos de IA son tan buenos como los datos con los que se alimentan, y los agentes específicos de la tarea deben estar entrenados con datos específicos de la tarea. Puede tratarse de datos de los empleados, como evaluaciones de rendimiento y registros de actividad, información sobre el perfil de los candidatos, como currículos o datos de LinkedIn, o políticas y procedimientos de la organización. El entrenamiento de modelos con conjuntos de datos relevantes mejora enormemente la capacidad de un agente para realizar una tarea de forma eficaz. Además, los agentes de IA deben recibir formación sobre datos de alta calidad, imparciales y diversos, y actualizarlos periódicamente para reflejar los cambios en la política de la empresa, los estándares de sectores y las expectativas del personal.
