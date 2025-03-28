Agentes de IA en recursos humanos

En medio de las cambiantes expectativas de los empleados, los agentes de IA implementados estratégicamente con capacidades de IA conversacional avanzadas pueden funcionar como socios en una empresa, transformando los RR. HH.

Los responsables de RR. HH. de todo el mundo se enfrentan a una variedad de factores que cambian la naturaleza del trabajo: la escasez de mano de obra, el aumento de las brechas de habilidades y la aceleración del cambio tecnológico requieren nuevas estrategias de gestión del talento. Tanto los empleados como los directivos deben ser más ágiles y hacer más con menos. Los agentes de IA y sus tecnologías asociadas pueden optimizar los flujos de trabajo de RR. HH. y proporcionar el apoyo que tanto necesitan los empleados, al tiempo que reducen la cantidad de tiempo que los equipos de RR. HH. dedican a tareas administrativas.

La implementación de estas tecnologías puede tener resultados tangibles en la satisfacción de los empleados y en los resultados de una empresa. Los expertos empresariales e investigadores creen que invertir en el bienestar y el desarrollo profesional de los empleados es un factor importante para el éxito de una organización1. Los empleados satisfechos que aprenden continuamente hacen que una empresa sea mucho más productiva en general. Como ha descubierto el IBM Institute for Business Value, las organizaciones que ofrecen las mejores experiencias a los empleados superan en crecimiento de ingresos en un 31 % en comparación con otras organizaciones2.

Además, según una investigación interna de IBM® Consulting, cuando los empleados adoptan opciones de autoservicio para tareas rutinarias y se reducen las tareas manuales de RR. HH., la capacidad aumentada en toda la empresa puede resultar en un ahorro del 50 % al 60 % en los costes de entrega de servicios de RR. HH. Con intervenciones tecnológicas clave que reducen las cargas administrativas y mejoran la experiencia del usuario para los profesionales de RR. HH. y otros empleados, las empresas pueden mejorar enormemente el rendimiento y reducir los gastos generales. También pueden transformar un departamento de RR. HH. de un departamento administrativo a un campeón de la experiencia general de los empleados.