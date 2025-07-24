Creación de flujos de trabajo agénticos con LangGraph y Granite

Esta celda define la lógica del flujo de trabajo para generar una breve historia animada mediante LangGraph, un marco de programación composicional basado en grafos diseñado para flujos de trabajo LLM. Cada paso del diagrama representa una tarea creativa que se ejecuta en una secuencia específica para producir el guion final.

Componentes del flujo de trabajo: StateGraph(dict) : inicializa el flujo de trabajo con un estado basado en diccionario (es decir, la memoria de trabajo es un dictado pasado de nodo a nodo).

Registro de nodos con seguimiento del progreso: cada paso (selección de género, generación de esquemas, escritura de escenas, escritura de diálogos) se agrega como un nodo con el contenedor with_progress() -

graph.add_node("select_genre", with_progress(select_genre_node, "Select Genre", 1, 4))

Este enfoque garantiza que cada nodo registre su tiempo de ejecución y su progreso cuando se ejecute.

Fases del flujo de trabajo (secuenciación de nodos): la secuencia del proceso creativo está claramente definida:

select_genre → generate_outline → generate_scene → write_dialogue

set_entry_point() y set_finish_point(): Definen los nodos de inicio y final del flujo de trabajo.

graph.compile(): Compila el flujo de trabajo en un formulario ejecutable (flujo de trabajo) que ahora se puede invocar con un estado inicial.