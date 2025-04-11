Uso de agentes de IA en ventas

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

¿Cómo pueden ayudar los agentes de IA en las ventas?

Los agentes de IA en ventas se refieren al uso de herramientas con IA que pueden automatizar y mejorar las tareas relacionadas con las ventas en tiempo real. La tecnología de agentes de IA puede analizar y aprender de los datos de ventas y clientes de una organización de forma independiente y realizar una serie de funciones diferentes para mejorar las necesidades empresariales.

Los agentes de IA creados para las ventas pueden ayudar a los equipos a gestionar mejor las tareas que consumen mucho tiempo y a mantener conversaciones más productivas con los clientes potenciales mediante el uso de capacidades de automatización e IA. Lo que puede conducir a una mejor experiencia del cliente y a tasas de conversión más sólidas. Aunque los chatbots existen desde hace tiempo, los agentes de IA son una versión más reciente de esta tecnología que está transformando la forma en la que los equipos de ventas gestionan el alcance, cierran acuerdos y entregan mensajes.

Lo que distingue a los agentes de IA es la capacidad de actuar de forma autónoma y tomar medidas donde mejor les parezca con poca o ninguna entrada. A medida que evolucionan los procesos de compra, los procesos de venta deben mantenerse al día. Los compradores de hoy en día están llenos de información y pueden encontrar una amplia gama de recursos para ayudarles a evaluar el producto o servicio, mucho antes de que un vendedor, específicamente un representante de desarrollo de ventas (SDR), se ponga en contacto.

Los compradores esperan más de las organizaciones y empresas con las que interactúan, especialmente en torno a experiencias personalizadas1. Sin este tipo de enfoque personalizado de las herramientas de ventas de IA, es más probable que un equipo de ventas pierda el compromiso con el cliente. Estas herramientas de IA pueden prestar atención a los clientes potenciales 24x7, responder a las consultas en todo momento y realizar un seguimiento con pasos inmediatos, optimizando los flujos de trabajo para el equipo de ventas y manteniendo a los clientes más contentos.

Estos agentes de IA pueden funcionar como un método complementario para los representantes de ventas humanos y ayudar a los profesionales de ventas más avanzados a llegar a los clientes. Con la IA generativa, los asistentes de IA se han vuelto mucho más avanzados y siguen evolucionando hacia análisis predictivos de mayor nivel. Los agentes de IA para ventas son el siguiente nivel. Estos agentes de IA no pueden sustituir al representante de ventas humano, pero pueden optimizar la eficiencia, impulsar las ventas y agilizar los flujos de trabajo en el proceso de ventas.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Cómo trabajan los agentes de IA en ventas

Los agentes de IA se crean principalmente aprovechando tecnologías avanzadas como el machine learning (ML), el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para mejorar los procesos de ventas y las interacciones con los clientes. El sistema está diseñado para automatizar y personalizar el compromiso con el cliente y potenciar la estrategia, haciéndola más eficiente y eficaz2. Algunos de los mejores agentes de ventas de IA pueden integrarse de manera fluida con pilas tecnológicas populares, como OpenAI, Salesforce, Slack y Hubspot.

El núcleo de los agentes de ventas de IA es la integración con los sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM). Los CRM almacenan grandes cantidades de datos sobre los clientes, incluido el historial de compras, las preferencias y las interacciones. Los agentes de IA pueden realizar un análisis exhaustivo de los datos para obtener una visión más profunda de los comportamientos y necesidades individuales de los clientes, lo que les permite llegar a los clientes potenciales de forma proactiva. Por ejemplo, un agente de IA podría identificar los patrones de compra en línea de un cliente que indican que es probable que compre un producto en particular y desencadenar recomendaciones personalizadas o acciones de seguimiento.

Los agentes de IA pueden gestionar tareas "entre bastidores", como operar de forma independiente de la entrada humana y realizar tareas con una guía humana mínima o sin ella. Adoptan un enfoque proactivo de los procesos de venta, toman decisiones e interactúan con los clientes de forma autónoma. Este tipo de agentes de IA puede identificar clientes potenciales de alta calidad escaneando datos de varios proveedores y fuentes como redes sociales, sitios web o sistemas CRM. Utilizan algoritmos para evaluar la probabilidad de que un cliente potencial se convierta en un cliente potencial y lo califican automáticamente en función de criterios predefinidos.

Algunos agentes de IA desempeñan un papel más asistencial para los humanos para automatizar tareas repetitivas, otros pueden llevar a cabo un razonamiento autónomo y ayudar en la toma de decisiones. Lo que diferencia a estos agentes de IA de otros asistentes no agentes es su capacidad para analizar datos, redactar un plan de acción y ejecutar ese plan. Los agentes asistentes pueden crear plantillas personalizadas de correo electrónico y LinkedIn, mensajes y estrategias de divulgación y programar reuniones.

AI Academy

El auge de la IA generativa para empresas

Conozca el auge histórico de la IA generativa y lo que significa para las empresas.
Ir al episodio

Cinco casos de uso para agentes de IA en ventas

Existen muchos casos de uso potenciales diferentes para los agentes de ventas de IA, siendo los más populares la automatización de tareas y la racionalización del acceso a los datos de los clientes. Esta tecnología de IA abre muchas oportunidades para las organizaciones que buscan desarrollar y avanzar en las operaciones de ventas.

Generación y calificación de oportunidades

Con datos externos y CRM, los agentes de IA pueden evaluar la calidad de cada cliente potencial utilizando algoritmos predictivos, puntuarlos en función de su probabilidad de conversión y priorizar los seguimientos. De este modo, los equipos de ventas pueden centrar sus llamadas y contactos en clientes potenciales.

Compromiso con el cliente

Al utilizar los datos de los clientes, los agentes de IA pueden interactuar con los clientes de forma autónoma y tomar decisiones con poca o ninguna intervención humana necesaria. Ya sea a través del correo electrónico, chatbots o asistentes de voz, pueden interactuar con los clientes de forma personalizada, respondiendo a sus consultas y guiando a los clientes potenciales a través del proceso de ventas.

Previsión de ventas

Los agentes de IA pueden analizar los datos históricos de ventas y las tendencias actuales para predecir el rendimiento futuro de las ventas. Pueden proporcionar conocimiento único sobre posibles oportunidades de ventas, resaltar riesgos y recomendar acciones para mejorar el rendimiento. Esto, a su vez, ayuda a los equipos de ventas a tomar decisiones basadas en datos, planificar estrategias y asignar recursos de forma más eficaz.

Formación en ventas

Además de minimizar las tareas repetitivas, los agentes de IA pueden ser una herramienta de formación para los miembros del equipo de ventas. Las herramientas de IA agéntica pueden analizar las conversaciones de ventas y dar feedback a los vendedores en tiempo real. Los agentes pueden sugerir mejoras, como una mejor gestión de las objeciones o estrategias de cierre más eficaces. Esto puede ayudar a los representantes de ventas a perfeccionar sus habilidades y mejorar su rendimiento.

Fomentar a los clientes potenciales

Los agentes de IA ayudan a los equipos de ventas a lograr resultados más rápidos en cada etapa del ciclo de ventas. Pueden eliminar los retrasos causados por la búsqueda manual de oportunidades de clientes y reducir el tiempo de toma de decisiones al hacer coincidir a los clientes con nuevos productos automáticamente. Los agentes pueden proporcionar una atención al cliente excepcional proporcionando asistencia inmediata y respuesta a los clientes en cada paso del proceso de venta.

Beneficios de los agentes de ventas de IA

Mejora de la priorización de clientes potenciales

Los agentes de IA aprovechan los datos empresariales y de ventas para puntuar y priorizar clientes potenciales en función de su probabilidad de conversión sin un aumento proporcional de recursos. Esto permite a los equipos humanos de ventas centrarse en los clientes potenciales más prometedores, garantizando que los esfuerzos se dirigen hacia donde es más probable que den resultados satisfactorios. Los agentes pueden gestionar la cualificación de los clientes potenciales y tomar decisiones basadas en métricas específicas utilizadas en todo el proceso de ventas.

Toma de decisiones basada en datos

Los agentes de IA analizan los datos históricos de ventas, el comportamiento de los clientes y las tendencias del mercado para generar conocimientos que se pueden ejecutar. Esto ayuda aún más a los equipos de ventas a tomar decisiones informadas sobre estrategias de ventas, modelos de precios y ofertas de productos. Por ejemplo, un análisis de las encuestas de satisfacción del cliente puede revelar que los clientes están confundidos sobre los detalles particulares de un producto durante la incorporación. Un equipo de ventas podría considerar agregar una sección de preguntas frecuentes a la incorporación para responder preguntas persistentes comunes.

Personalización mejorada a escala

Mediante el uso de algoritmos de machine learning, los agentes de IA pueden ofrecer experiencias hiperpersonalizadas a los clientes y ayudar a crear perfiles de clientes más sólidos. Los agentes pueden ofrecer mensajes, recomendaciones y ofertas personalizadas basadas en las preferencias individuales de los clientes. Esto garantiza que toda la generación de oportunidades sea estratégica con el objetivo de fomentar relaciones más sólidas con el cliente y mejorar las tasas de conversión generales.

Altamente personalizable

Algunos agentes de IA se pueden utilizar inmediatamente, mientras que otros se pueden crear para adaptarse a las necesidades y casos de uso específicos de una organización. Algunos funcionan con personalización no-code, lo que permite a los equipos de ventas ver resultados. La naturaleza escalable del agente de IA también es un atributo importante. Los agentes pueden gestionar grandes volúmenes de clientes potenciales y la entrada de datos con facilidad.

Disponible bajo demanda

Una característica clave de los agentes de IA es que pueden proporcionar un compromiso constante y constante con los clientes en diferentes zonas horarias. Esto garantiza que los clientes potenciales nunca queden desatendidos y que se puedan aprovechar las oportunidades de venta en cualquier momento, mejorando así los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente.

Resultados precisos

Los errores manuales de un trabajador humano ocurren de vez en cuando y son inevitables. Sin embargo, cuando los equipos de ventas utilizan agentes de IA, se mitiga el riesgo de errores al ofrecer resultados precisos. Con datos actualizados y completos, los agentes de ventas de IA pueden proporcionar previsiones de ventas precisas y optimizar las funciones de ventas.

Buenas prácticas para agentes de IA en ventas

Los agentes de IA brindan una oportunidad emocionante tanto para el comprador como para el vendedor. Pero toda nueva tecnología conlleva una curva de aprendizaje y la necesidad de contar con sólidos guardarraíles. Las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse y estar dispuestas a dedicar tiempo y recursos a formar a sus vendedores desde el principio de la adopción de la IA.

Estar dispuesto a adaptarse

Cuanto más conozcan los clientes los beneficios de las tecnologías de IA, más preferirán las organizaciones con IA. Las capacidades de IA proporcionan beneficios únicos al cliente, como una respuesta instantánea y una atención hiperpersonalizada. Una vez que el cliente descubre lo que es posible, las organizaciones de ventas tienen que adaptarse para satisfacer sus expectativas. Las organizaciones deben estar abiertas y dispuestas a evolucionar y ajustar las expectativas para que las herramientas de IA puedan implementarse y escalarse.

Ofrecer una formación en ventas eficaz

Una organización que quiera implementar eficazmente agentes de IA en las ventas necesita entrenar a sus empleados humanos. A menudo, estas tecnologías pueden suponer cambios fundamentales en el trabajo de un miembro del equipo, y es labor del jefe de ventas gestionar las expectativas. Además, esta formación también implica enseñar a los empleados a dar las indicaciones adecuadas a la IA y a reconocer los momentos en los que es necesaria la intervención humana.

Tener una estrategia clara

Para que una herramienta de agente de ventas de IA funcione, los equipos de ventas deben definir objetivos específicos y esbozar los KPI clave que la organización está tratando de alcanzar. Si un equipo de ventas lanza una red demasiado amplia, puede ser abrumador y, en última instancia, causar más confusión que eficiencia. Una empresa debe elegir prioridades que coincidan con objetivos específicos, como utilizar el análisis de sentimiento para mejorar el rendimiento del equipo de ventas o el análisis de datos de IA para aumentar la calidad de los clientes potenciales. Cualquiera que sea el objetivo, deben existir puntos de referencia medibles para facilitar una transición fluida y un uso eficaz.

Garantizar datos de alta calidad

Se suele decir que una herramienta de IA es tan buena como los datos en los que se basa. Esto es cierto en el caso de los agentes de IA en ventas. Si un agente de IA trabaja directamente con los clientes, hay mucho en juego. Lo que significa que las bases de datos de CRM y prospección deben ser precisas y relevantes. Una organización podría considerar la implementación de prácticas específicas de gobierno de datos para garantizar aún más la confianza del cliente y proporcionar transparencia.

Recursos

Aumente la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía de compradores de agentes de IA 2025

Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Liberar el potencial de ventas: aprovechar la IA para la productividad y la experiencia del cliente

Descubra cómo operan las organizaciones, permita a los líderes de ventas unificar flujos de trabajo, automatice decisiones y genere conocimientos en tiempo real sobre la productividad y el crecimiento de los ingresos.
La guía del CEO de 2025: cinco cambios de mentalidad para impulsar el crecimiento empresarial

Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
The State of Salesforce 2024–2025

Explore una hoja de ruta estratégica sobre cómo su organización puede aprovechar mejor las oportunidades de la IA generativa con una transformación avanzada impulsada por Salesforce.
¿Está preparada su organización para aprovechar la IA generativa?

Regístrese para recibir este informe IDC Spotlight y descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de sus datos empresariales con la IA generativa.

Informe PEAK Matrix North America 2024

Profundice en la evaluación de 18 proveedores de servicios realizada por Everest Group Digital Transformation Consulting Services.

Soluciones relacionadas
Agentes de IA para las ventas

IBM watsonx Orchestrate automatiza las tareas de ventas repetitivas con IA conversacional, lo que libera a los equipos de ventas para construir relaciones con los clientes.

 Explore watsonx Orchestrate
Servicios de consultoría y estrategia de ventas

IBM iX ayuda a las empresas a transformar su metodología de ventas y sus operaciones con iniciativas basadas en datos.

         Explore los servicios de ventas
    Planificación y análisis de ventas

    Aumente los ingresos de primera línea y mejore la productividad gracias a una vista de 360 grados de las actividades de ventas.

         Explore soluciones de ventas
    Dé el siguiente paso

    IBM watsonx Orchestrate, con tecnología de IA generativa y automatización, puede ayudar a su equipo de ventas a desbloquear todo su potencial.

         Explore watsonx Orchestrate Solicite una demo