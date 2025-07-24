¿Qué es BeeAI?

IBM Think

BeeAI es una plataforma de código abierto que proporciona un lugar centralizado para descubrir, ejecutar y compartir agentes de IA en todos los marcos. Desarrollado por IBM, BeeAI se basa en el protocolo de comunicación de agentes (ACP) y se aloja en Linux Foundation. Los equipos pueden utilizar el marco BeeAI para implementar agentes fuera de sus respectivos ecosistemas aislados.

¿Qué hace BeeAI?

BeeAI proporciona tanto a los desarrolladores individuales como a los equipos una plataforma agnóstica de marco en la que encontrar, implementar y compartir agentes de inteligencia artificial (IA). La plataforma se diseñó para abordar los tres desafíos principales al trabajar con agentes de IA:

  • Ecosistemas aislados: cada agente existe dentro de su propio marco. BeeAI reúne a los agentes en un único espacio de trabajo centralizado para agilizar la orquestación de agentes de IA.

  • Escalabilidad limitada: BeeAI permite a los usuarios implementar agentes sin tener que lidiar con procedimientos de configuración complicados e individualizados.

  • Descubrimiento fragmentado: los agentes Bee se encuentran en un centro de descubrimiento centralizado, lo que facilita la búsqueda y la experimentación con IA agéntica.

Los desarrolladores individuales pueden utilizar Bee para agilizar el proceso de explorar e implementar agentes para su uso en la automatización y otros contextos. Mientras tanto, los equipos pueden compartir el mismo espacio de trabajo de BeeAI a través de una instancia centralizada para el trabajo compartido en tiempo real mientras gestionan de forma centralizada las conexiones y las API de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).

El catálogo de la comunidad aloja todos los agentes BeeAI disponibles en la plataforma, desde los que se pueden implementar sin una configuración complicada. Las interfaces de usuario estandarizadas ofrecen experiencias de usuario coherentes, y los contenedores estándar permiten a los desarrolladores empaquetar agentes desde cualquier marco evitando los problemas de compatibilidad.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones del mundo real

Descubra cómo la IA basada en objetivos y servicios se adapta a flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, implementar y monitorizar agentes de IA

Uso de agentes en BeeAI

El equipo de investigación de IBM construyó BeeAI en torno a un conjunto de características que permiten su funcionalidad como espacio de trabajo agente. Entre ellos figuran:

Agent Catalog

El repositorio de BeeAI para la IA agéntica reúne al equipo en un espacio de trabajo centralizado para flujos de trabajo multiagente más fluidos de flujo de trabajo. El catálogo de agentes de BeeAI es una de sus características clave: se puede buscar y presenta capacidades para cada agente que se ofrece. Los desarrolladores pueden identificar patrones de uso y elegir agentes en consecuencia.

Los agentes se ordenan por tipo. BeeAI presenta agentes de chat conversacionales a través de una interfaz de chatbot. Mientras tanto, los agentes no intervencionistas forman la columna vertebral de muchos flujos de trabajo de agencia, porque están diseñados para trabajar de forma autónoma después de recibir una sola instrucción.

El catálogo de la comunidad aloja agentes creados por los usuarios, y los usuarios también pueden enviar agentes que han creado a GitHub a través de la interfaz BeeAI.

Entornos independientes del marco

BeeAI utiliza ACP para estandarizar el uso de agentes independientemente de los marcos individuales. Los desarrolladores utilizan las herramientas que prefieren con los agentes que desean. El asistente de configuración interactivo agiliza el proceso de creación de entornos para que los equipos se pongan en marcha con espacios de trabajo compartidos de agentes de IA.

Configuración

El proceso de configuración incluye la entrada de claves API, recomendaciones para la selección de modelos, pruebas de conexión y opciones específicas del proveedor, como la ventana contextual de Ollama. Los proveedores de LLM disponibles incluyen Claude de Anthropic, GPT de OpenAI, DeepSeek y watsonx de IBM. Llama3 de Meta está disponible a través de una conexión local de Ollama.

Los usuarios pueden importar agentes localmente o desde repositorios de GitHub, otros marcos como LangChain e incluso crear sus propios agentes para su uso en BeeAI.

Ejecución de agentes

BeeAI ejecuta cada agente en su propio contenedor con límites de recursos definidos, lo que permite la construcción modular de sistemas multiagente. Las opciones de entrada incluyen un modo interactivo para la comunicación con el agente y entrada multilínea para compartir fragmentos de código Python y otros lenguajes. Las interfaces de usuario estandarizadas significan que las interacciones de los agentes dentro de los flujos de trabajo agénticos son predecibles.

La observabilidad está integrada en la plataforma a través de la transmisión de registros en tiempo real desde cualquier agente en ejecución. BeeAI recopila datos de telemetría con OpenTelemetry y los envía a una instancia designada de Arize Phoenix.

¿Cómo funciona BeeAI?

BeeAI está diseñado en torno a una experiencia local, alojando agentes en dispositivos individuales o in situ para otorgar a los usuarios un control total sobre sus datos. Sus componentes principales incluyen:

  • Agentes: los agentes en BeeAI están en contenedores y se comunican a través de ACP. Una de las características definitorias de los agentes de IA es la capacidad de llamar a las herramientas según sea necesario para ampliar sus capacidades.

  • Servidor BeeAI: el servidor coordina entre los agentes, gestiona los ciclos de vida y las configuraciones, enruta las comunicaciones entre los agentes y los clientes y recopila datos de telemetría.

  • CLI e IU de BeeAI: los usuarios interactúan con BeeAI a través de dos modos. La interfaz de línea de comandos (CLI) facilita la creación de scripts y el control de comandos, mientras que la interfaz de usuario (IU) gestiona interacciones más intuitivas, como los chats conversacionales.

  • Integración con Python: el SDK (kit de desarrollo de software) de ACP permite a los desarrolladores integrar BeeAI en sus aplicaciones basadas en Python. BeeAI puede gestionar flujos de trabajo de agentes en el contexto de aplicaciones Python, como las diseñadas para la automatización de tareas.

  • Arise Phoenix para monitorización: disponible en BeeAI, Phoenix es una herramienta de código abierto para rastrear y monitorizar el comportamiento de los agentes.

