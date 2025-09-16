¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?

El desarrollo de agentes de IA es el proceso de creación de agentes de IA. Incluye el diseño, la creación, el entrenamiento, las pruebas y la implementación de IA agéntica.

Las empresas pueden optar por crear agentes de IA desde cero. Esto les da un control total sobre la arquitectura agéntica y su funcionalidad. También pueden adaptar los sistemas de agentes a sus casos de uso y necesidades empresariales y personalizar la IA agéntica para tareas específicas. Por otro lado, crear agentes de IA desde cero requiere una gran experiencia en inteligencia artificial, machine learning y desarrollo de software. Así mismo, puede ser costoso.

Un enfoque más rápido y escalable, especialmente para los principiantes, implica el uso de marcos de agentes de IA. Como estructura fundacional de los agentes con IA, estas plataformas de software tienen características integradas que ayudan a agilizar el proceso de desarrollo de agentes, incluidas arquitecturas y plantillas predefinidas, sistemas de gestión de tareas y herramientas de integración y herramientas de monitorización.