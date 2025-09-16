¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?

La evaluación del agente de IA es el proceso de probar y validar la IA agéntica para asegurarse de que cumple sus objetivos y funciona como se espera. Requiere un conjunto de datos de prueba o validación que sea diferente del conjunto de datos de entrenamiento y lo suficientemente diverso como para cubrir todos los casos de prueba posibles y reflejar escenarios del mundo real.
La realización de pruebas en un entorno aislado o simulado puede ayudar a detectar mejoras de rendimiento desde el principio e identificar cualquier problema de seguridad y riesgos éticos antes de implementar agentes en los usuarios reales.
Al igual que los puntos de referencia de LLM, los agentes de IA también tienen un conjunto de métricas de evaluación. Las más comunes incluyen métricas funcionales como la tasa de éxito o la finalización de tareas, la tasa de error y latencia, y métricas éticas como el sesgo y la puntuación de imparcialidad y la vulnerabilidad de inyección de instrucción. Los agentes y bots que interactúan con los usuarios se evalúan en función de su flujo conversacional, tasa de interacción y puntuación de satisfacción del usuario.
Después de medir las métricas y analizar los resultados de las pruebas, los equipos de desarrollo de agentes pueden proceder a depurar algoritmos, modificar arquitecturas agénticas, refinar la lógica y optimizar el rendimiento.