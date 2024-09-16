¿Qué es la depuración?

Los depuradores son herramientas y API avanzadas que optimizan el desarrollo de software localizando errores de codificación en un sistema operativo o proceso de desarrollo de aplicaciones. Los depuradores representan un gran negocio en crecimiento. Con el panorama en constante expansión de las aplicaciones y programas informáticos y móviles, no es de extrañar que se prevea que el mercado mundial de depuradores crezca significativamente a finales de la década1.



Las empresas están invirtiendo millones en el desarrollo de sofisticadas herramientas de depuración (como chatbots de IA que pueden depurar código)2 y los investigadores universitarios están creando herramientas que pueden depurar videojuegos de forma autónoma3 y depurar lenguajes de programación específicos de dominio4.

Las herramientas y tecnologías pueden variar ampliamente en sus capacidades, pero esencialmente todas ofrecen interfaces de línea de comandos que ayudan a las organizaciones a encontrar y corregir problemas de errores. La mayoría también ofrece características de depuración remota y tutoriales que hacen que el software sea más accesible para los principiantes.



Algunos ejemplos de herramientas de depuración incluyen:

Entornos de desarrollo integrados (IDE)



Los IDE ofrecen a los programadores informáticos características completas para el desarrollo de software. Muchos IDE, como Visual Studio, Eclipse y PyCharm, vienen con un "modo de depuración". Estas herramientas de depuración integradas permiten a los desarrolladores ejecutar el código línea por línea (depuración por pasos), detener la ejecución del programa en puntos específicos (puntos de interrupción) y examinar el estado de las variables y la memoria en cualquier momento, entre otras capacidades.



Los IDE también están disponibles como complementos de código abierto compatibles con una serie de lenguajes de programación como Java, Python, JavaScript y TypeScript y lenguajes de scripting como PHP.

Depuradores independientes



Los depuradores independientes como GNU Debugger (GDB) ofrecen características de depuración avanzadas, incluidos puntos de interrupción condicionales y puntos de observación. También facilitan la depuración inversa, que es cuando los programadores ejecutan un programa al revés. Tienden a ser más potentes y versátiles que los depuradores integrados en los IDE u otras herramientas de desarrolladores, pero también tienen una curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios y requieren más experiencia técnica.

Utilidades de información de registro



Estas herramientas proporcionan formas de registrar el estado de un programa en varios puntos del código. A continuación, los registros se pueden analizar para encontrar anomalías o patrones problemáticos. La información de registro es útil para solucionar problemas de errores que se producen en entornos de producción, donde la depuración interactiva podría no ser factible.

Analizadores de código estático



Las herramientas de análisis de código estático analizan el código sin ejecutarlo, buscando posibles errores y corrigiendo fallos y desviaciones de las normas de codificación. En lugar de centrarse en la sintaxis (como hacen los intérpretes y los compiladores), estas herramientas analizan la semántica del código fuente, ayudando a los desarrolladores a detectar errores comunes de programación y a imponer estilos de codificación coherentes.

Herramientas de análisis dinámico



Esencialmente lo contrario de los analizadores de código estático, las herramientas de análisis dinámico monitorizan el software mientras se ejecuta para detectar problemas como fugas de recursos o problemas de concurrencia. Esta herramienta ayuda a los equipos de desarrollo a detectar errores que el análisis estático puede pasar por alto, como pérdidas de memoria o desbordamientos de búfer.

Perfiladores de rendimiento



Los perfiladores de rendimiento permiten a los desarrolladores identificar los cuellos de botella de rendimiento en su código. Estos sistemas pueden medir el uso de la CPU, el uso de la memoria y las operaciones de E/S, lo que ayuda a localizar las operaciones lentas e ineficientes.



