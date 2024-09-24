Tanto la entrega continua como la implementación continua se ocupan de la automatización de fases posteriores a la CI y, a menudo, se usan indistintamente.

La diferencia entre la entrega continua y la implementación continua es en el nivel de automatización utilizada en los lanzamientos de software o aplicación. En la entrega continua, el código se mueve automáticamente a entornos similares a los de producción para realizar más pruebas y garantizar la calidad, como la evaluación de riesgos y la identificación de vulnerabilidades del código fuente. Se requiere intervención humana para pasar a la producción después de las pruebas exitosas.

En la implementación continua, la automatización va más allá. Una vez que el código pasa las pruebas, la implementación en producción se realiza automáticamente (la aprobación humana no es necesaria).

La forma en que una organización aplica la canalización de CI/CD y decide si utilizar la entrega o la implementación continua depende de sus necesidades empresariales. La implementación continua es la mejor opción para equipos de DevOps con un ciclo de desarrollo rápido, como aquellos que crean sitios de comercio electrónico y plataformas de software como servicio (SaaS).

La implementación continua respalda el proceso de lanzamiento de software al permitir a los equipos lanzar software nuevo o actualizado con frecuencia y lo más rápido posible. Dado que los cambios se implementan automáticamente al público, este tipo de canalización de implementación continua suele ser utilizado solo por equipos de DevOps que cuentan con un proceso probado.

Para los equipos que quizá no necesiten publicar actualizaciones con tanta frecuencia en su flujo de trabajo (como aquellos que desarrollan aplicaciones sanitarias) la entrega continua suele ser la opción preferida. Es más lenta, pero ofrece otra capa de supervisión para ayudar a garantizar la funcionalidad para los usuarios finales.

Para conocer con más detalle la diferencia entre la entrega continua y la implementación continua, vea este vídeo.