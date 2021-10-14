Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma de software ampliamente utilizados que se ejecuta en miles de millones de dispositivos, incluidos ordenadores portátiles, dispositivos móviles, consolas de juegos, dispositivos médicos y muchos otros. Las reglas y la sintaxis de Java se basan en los lenguajes C y C++.
Una de las principales ventajas de desarrollar software con Java es su portabilidad. Una vez que haya escrito código para un programa Java en un ordenador portátil, se puede mover fácilmente a un dispositivo móvil. Cuando James Gosling, de Sun Microsystems (posteriormente adquirida por Oracle), inventó el lenguaje en 1991, el objetivo principal era poder "escribir una vez y ejecutar en cualquier lugar".
También es importante entender que Java es muy diferente de JavaScript. JavaScript no necesita compilarse, mientras que el código Java sí. Además, Javascript solo se ejecuta en navegadores web, mientras que Java se puede ejecutar en cualquier lugar.
Están llegando al mercado nuevas y mejoradas herramientas de desarrollo de software a un ritmo notable, desplazando a los productos tradicionales que antes se consideraban indispensables. A la luz de esta continua renovación, la longevidad de Java es impresionante; más de dos décadas después de su creación, Java sigue siendo el lenguaje más popular para el desarrollo de software de aplicación. Los desarrolladores continúan eligiéndolo sobre lenguajes como Python, Ruby, PHP, Swift, C++ y otros. Como resultado, Java sigue siendo un requisito importante para competir en el mercado laboral.
Antes de explorar por qué sigue siendo popular, repasemos qué es Java con más detalle y su importancia para el desarrollo de aplicaciones empresariales.
Java es una tecnología que utiliza tanto un lenguaje de programación como una plataforma de software. Para crear una aplicación con Java, debe descargar el Kit de desarrollo de Java (JDK), que está disponible para Windows, macOS y Linux. Escribe el programa en el lenguaje de programación Java y, a continuación, un compilador convierte el programa en código de bytes de Java, el conjunto de instrucciones para la máquina virtual de Java (JVM) que forma parte del entorno de ejecución de Java (JRE). El código de bytes de Java se ejecuta sin modificaciones en cualquier sistema que admita JVM, lo que permite que su código Java se ejecute en cualquier lugar.
La plataforma de software Java consta de la JVM, la API de Java y un entorno de desarrollo completo. La JVM analiza y ejecuta o interpreta el código de bytes de Java. La API de Java comprende un amplio conjunto de bibliotecas que incluyen objetos básicos, funciones de red y seguridad, generación de lenguaje de marcado extensible (XML) y servicios web. En conjunto, el lenguaje Java y la plataforma de software Java crean una tecnología potente y comprobada para el desarrollo de software empresarial.
Si usted es desarrollador de aplicaciones empresariales, sabe lo que es Java y es probable que su organización ya tenga miles, incluso millones, de líneas de producción de código escritas en Java. Es probable que necesite algún nivel de experiencia en Java que le permita solucionar problemas, mantener y actualizar su base de código existente.
Sin embargo, sería un error considerar Java sólo en términos de aplicaciones heredadas. El lenguaje Java forma el corazón del sistema operativo Android, que alimenta, con mucho, la mayor parte de los teléfonos inteligentes del mundo. Java también se encuentra entre los lenguajes más populares para aplicaciones de machine learning y ciencia de datos. Su robustez, facilidad de uso, capacidades multiplataforma y seguridad hacen de Java el lenguaje preferido para las soluciones de Internet en muchas tiendas empresariales.
En particular, la tecnología Java es un marco ideal para el desarrollo de aplicaciones web, la base de un negocio digital en cualquier industria. Los servidores de aplicaciones Java son contenedores web para componentes Java, XML y servicios web, que interactúan con bases de datos y proporcionan contenido web dinámico. Los servidores de aplicaciones Java constituyen un entorno de implantación estable para aplicaciones empresariales con funciones que incluyen gestión de transacciones, seguridad, agrupación en clústeres, rendimiento, disponibilidad, conectividad y escalabilidad.
Cuando se trata de elegir un lenguaje de programación y un entorno para su próxima aplicación empresarial, existen razones técnicas sólidas para considerar Java, incluida la interoperabilidad, la escalabilidad y la adaptabilidad.
La filosofía central que subyace a su creación, interoperabilidad entre dispositivos dispares, sigue siendo el argumento más sólido para favorecer Java en las nuevas aplicaciones empresariales. La arquitectura orientada a objetos de Java permite crear programas modulares y código reutilizable, lo que acorta los ciclos de desarrollo y prolonga la longevidad de las aplicaciones empresariales.
La escalabilidad de la plataforma es un atributo clave de Java. Con Java, puede utilizar un único sistema en una amplia gama de casos de uso. Las aplicaciones de escritorio existentes se pueden adaptar de manera sencilla para que se ejecuten en dispositivos más pequeños que tengan recursos limitados. También puede migrar aplicaciones de dispositivos móviles a ordenadores de escritorio, desarrollar aplicaciones comerciales para la plataforma Android y luego integrarlas en su software de escritorio actual, lo que a su vez evita ciclos de desarrollo largos y costosos.
Java también gana puntos con los planificadores estratégicos por su capacidad de adaptación a nuevos casos de uso. Por ejemplo, se considera que Java es una plataforma ideal para la Internet de las Cosas (IoT). La aplicación típica de IoT interconecta un gran número de dispositivos dispares, una tarea que se simplifica enormemente por el hecho de que miles de millones de dispositivos ejecutan Java. Además, el amplio ecosistema de desarrolladores de Java está constantemente desarrollando y compartiendo nuevas bibliotecas con funciones específicamente dirigidas al desarrollo de aplicaciones IoT.
Los argumentos técnicos a favor de Java son convincentes, pero las razones empresariales para elegir Java son igualmente sólidas: una gran reserva de talento, una curva de aprendizaje corta y una amplia gama de entornos de desarrollo integrados (IDE).
A medida que más empresas utilizan dispositivos conectados, algoritmos de machine learning y soluciones en la nube, la demanda de desarrolladores cualificados sigue creciendo. Muchos analistas prevén una escasez de programadores de alto nivel en un futuro próximo, lo que dificultará la contratación de nuevas iniciativas de software. La demanda de desarrolladores de aplicaciones móviles pronto podría superar fácilmente la oferta disponible.
La gran reserva de talento de los desarrolladores de Java constituye una razón de peso para basar las principales iniciativas de software en Java. Cuando los directores de personal publican ofertas de trabajo para desarrolladores de Java, pueden esperar recibir muchos currículos cualificados y cubrir esos puestos con relativa rapidez. Los gestores también pueden recurrir a los recursos contractuales para complementar al personal interno para tareas específicas sin añadir personal.
Además de los desarrolladores de alto nivel, las principales iniciativas de software también requieren un gran número de colaboradores junior. Aunque Java sigue siendo un lenguaje de programación introductorio popular en los planes de estudio universitarios de ciencias de la computación, muchos graduados carecen de la competencia para ser productivos el primer día. Java es más fácil de aprender y dominar que muchos otros lenguajes de programación, lo que lleva a una curva de aprendizaje más corta y un aumento más rápido de la productividad. La amplia comunidad en línea de foros de desarrolladores, tutoriales y grupos de usuarios de Java ayuda a los principiantes a ponerse al día rápidamente y proporciona a los programadores experimentados herramientas eficaces y probadas para resolver problemas.
En el área de las herramientas de programación, Java ofrece una gama de IDE. Los desarrolladores de Java experimentados pueden adaptarse rápidamente a un nuevo entorno, lo que libera a los gestores de desarrollo para elegir el IDE que mejor se adapte al proyecto, el presupuesto, la metodología de desarrollo y el nivel de habilidad del programador. Muchos programadores experimentados de Java piensan en NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA como los tres principales IDE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Pero hay casos en los que un IDE más ligero como DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che es la mejor opción.
