¿Qué es Java?

Los argumentos técnicos a favor de Java son convincentes, pero las razones empresariales para elegir Java son igualmente sólidas: una gran reserva de talento, una curva de aprendizaje corta y una amplia gama de entornos de desarrollo integrados (IDE).

A medida que más empresas utilizan dispositivos conectados, algoritmos de machine learning y soluciones en la nube, la demanda de desarrolladores cualificados sigue creciendo. Muchos analistas prevén una escasez de programadores de alto nivel en un futuro próximo, lo que dificultará la contratación de nuevas iniciativas de software. La demanda de desarrolladores de aplicaciones móviles pronto podría superar fácilmente la oferta disponible.

La gran reserva de talento de los desarrolladores de Java constituye una razón de peso para basar las principales iniciativas de software en Java. Cuando los directores de personal publican ofertas de trabajo para desarrolladores de Java, pueden esperar recibir muchos currículos cualificados y cubrir esos puestos con relativa rapidez. Los gestores también pueden recurrir a los recursos contractuales para complementar al personal interno para tareas específicas sin añadir personal.

Además de los desarrolladores de alto nivel, las principales iniciativas de software también requieren un gran número de colaboradores junior. Aunque Java sigue siendo un lenguaje de programación introductorio popular en los planes de estudio universitarios de ciencias de la computación, muchos graduados carecen de la competencia para ser productivos el primer día. Java es más fácil de aprender y dominar que muchos otros lenguajes de programación, lo que lleva a una curva de aprendizaje más corta y un aumento más rápido de la productividad. La amplia comunidad en línea de foros de desarrolladores, tutoriales y grupos de usuarios de Java ayuda a los principiantes a ponerse al día rápidamente y proporciona a los programadores experimentados herramientas eficaces y probadas para resolver problemas.

En el área de las herramientas de programación, Java ofrece una gama de IDE. Los desarrolladores de Java experimentados pueden adaptarse rápidamente a un nuevo entorno, lo que libera a los gestores de desarrollo para elegir el IDE que mejor se adapte al proyecto, el presupuesto, la metodología de desarrollo y el nivel de habilidad del programador. Muchos programadores experimentados de Java piensan en NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA como los tres principales IDE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Pero hay casos en los que un IDE más ligero como DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che es la mejor opción.