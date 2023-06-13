¿Qué son las pruebas de desplazamiento a la izquierda?

¿Ha participado en un proyecto de software que se salía del presupuesto y sobrepasaba todos los plazos? Por supuesto que sí, todos lo hemos hecho. De hecho, si aún no lo ha hecho, es un unicornio y me gustaría conocerle.

En las primeras etapas de mi carrera de desarrollo de software, aprendí la importancia de trabajar a partir de una fecha límite. Si un proyecto debe estar terminado en una fecha determinada y las pruebas llevarán cierto tiempo, entonces podemos utilizar esa información para trabajar hacia atrás y elegir una fecha de vencimiento para nuestro proyecto. Perfecto, ¿verdad?

Bueno, no del todo. Aunque la creación de tiempo para las pruebas manuales redujo algo de estrés en los últimos días de los proyectos, todavía hubo demasiadas sorpresas.

Incluir tiempo para las pruebas de control de calidad es excelente en teoría, pero se desmorona rápidamente en la práctica una vez que se identifica el primer error o defecto.

¿Cuánto tiempo llevará arreglar este defecto? ¿En qué medida afectará al calendario? ¿Aparecerán nuevos fallos? ¿Cómo nos aseguraremos de que cada arreglo se verifica con tiempo suficiente para arreglar lo que hayamos roto mientras arreglábamos lo primero?

Al final, nunca pude encontrar la cantidad correcta de tiempo para asignar al control de calidad. Inevitablemente, las correcciones apresuradas se fusionaron en el último minuto; aprendí a mantener mi calendario despejado durante un par de semanas después de los grandes lanzamientos para poder clasificar todos los problemas que pasamos por alto (o introdujimos) en nuestras locas carreras hasta el final.

El problema, a fin de cuentas, no era el tiempo disponible para las pruebas, sino el momento de realizarlas. Necesitaba hacer pruebas antes y con más frecuencia. Necesitaba pruebas de desplazamiento a la izquierda.

Si imaginamos nuestro proceso de desarrollo de software como una línea de tiempo que fluye de izquierda a derecha, la "prueba de desplazamiento a la izquierda" se explica por sí misma. En pocas palabras, es la práctica de realizar pruebas en fases más tempranas, implicar en la estrategia de pruebas a los miembros del equipo, incluidos probadores, desarrolladores y partes interesadas, e integrar las pruebas tanto de las funciones existentes como de las nuevas con mayor frecuencia en el ciclo de vida del desarrollo.

