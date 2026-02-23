La adopción de la nube es casi universal, pero ¿el éxito de la nube? No tanto. A pesar de años de inversión, muchas organizaciones siguen luchando con la complejidad operativa, el aumento de los costes y los riesgos de seguridad.

Para superar estos desafíos, los equipos de plataformas exitosos están adoptando una mentalidad de “plataforma como producto” basada en el ciclo de vida, que trata la infraestructura y la seguridad como productos escalables y seleccionados. Este enfoque enfatiza el diseño centrado en el usuario, la propiedad clara, el feedback consistente y la fiabilidad.

Los resultados son flujos de trabajo estandarizados, herramientas consolidadas y autoservicio para desarrolladores. Este informe técnico ofrece a los equipos de plataforma un marco de buenas prácticas para el enfoque de la plataforma como producto. Se centra en estandarizar los flujos de trabajo con una plataforma unificada para la gestión del ciclo de vida de la infraestructura y Security Lifecycle Management (ILM y SLM).

Puntos clave: