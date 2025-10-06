Los microservicios (también denominados arquitectura de microservicios) son un enfoque arquitectónico en el que una única aplicación se compone de muchos servicios o componentes de menor tamaño y sin conexión directa que se pueden desplegar de forma independiente. Estos servicios (también denominados microservicios) normalmente tienen su propia pila de tecnología, que incluye el modelo de datos y la base de datos, y se comunican entre sí a través de una combinación de API REST, transmisión de sucesos e intermediarios de mensajes.

Dado que los microservicios se pueden desplegar y volver a desplegar de forma independiente, sin afectar a los demás ni alterar la experiencia del usuario final, son una opción perfecta para metodologías de entrega automatizada e iterativa, como integración continua/despliegue continuo (CI/CD) o DevOps.

Además de utilizarse para crear nuevas aplicaciones nativas en cloud, los microservicios sirven para modernizar aplicaciones monolíticas tradicionales.

En una encuesta de IBM realizada a ejecutivos de TI, desarrolladores y ejecutivos de desarrollo, el 87 % de los usuarios de microservicios afirmó que el gasto y el esfuerzo necesarios para adoptar los microservicios valen la pena.

Los desarrolladores suelen desplegar los microservicios dentro de contenedores, que son componentes de aplicaciones ligeros y ejecutables que combinan código fuente de la aplicación (en este caso, el código de los microservicios) con todas las bibliotecas y dependencias del sistema operativo (SO) necesarias para ejecutar el código en cualquier entorno. Más pequeños, más portátiles y con un uso más eficiente de los recursos que las máquinas virtuales (MV), los contenedores son las unidades de cálculo de facto de las aplicaciones nativas en cloud modernas.

Los contenedores amplían las ventajas de los microservicios ya que permiten un despliegue y una experiencia de gestión coherentes en un entorno multicloud híbrido: cloud público, cloud privado e infraestructura local. Sin embargo, a medida que las aplicaciones nativas en cloud se multiplican, también lo hacen los contenedores y, por lo tanto, la complejidad de su gestión. La mayoría de las organizaciones que utilizan microservicios en contenedores también utilizan una plataforma de orquestación de contenedores, como Kubernetes, para automatizar el despliegue y la gestión de los contenedores a escala.