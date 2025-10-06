¿Qué es el cloud privado?

El cloud privado es un entorno de cloud computing dedicado a un solo cliente. Combina muchas de las ventajas de cloud computing con la seguridad y el control de la infraestructura de TI en local.

Cloud privado (también conocido como nube privada, nube interna o nube corporativa) es un entorno de cloud computing en el que todos los recursos de hardware y software están dedicados exclusivamente a un único cliente, y solo él puede acceder a ellos. El cloud privado combina muchas de las ventajas del cloud computing, incluidas la elasticidad, la escalabilidad y la facilidad de prestación de servicios, con el control de acceso, la seguridad y la personalización de recursos de la infraestructura en local.

Muchas empresas prefieren el cloud privado al cloud público (servicios de cloud computing entregados sobre infraestructura compartida por varios clientes) porque el cloud privado es una forma más fácil (si no la única) de cumplir con sus requisitos de conformidad con la normativa. Otras eligen cloud privado porque sus cargas de trabajo tratan documentos confidenciales, propiedad intelectual, información de identificación personal (PII), registros médicos, datos financieros u otros datos confidenciales.

Al crear una arquitectura de cloud privado de acuerdo con los principios nativos en cloud, una organización gana flexibilidad para mover fácilmente las cargas de trabajo al cloud público o ejecutarlas en un entorno de cloud híbrido (una combinación de cloud público y privado) cuando estén preparadas.