Una máquina virtual es una representación virtual o emulación de un sistema físico. Con frecuencia, se les denomina simplemente "invitado", mientras que la máquina física en la que se ejecutan se conoce como "host" o anfitrión.

La virtualización permite crear varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones, en una única máquina física. Una máquina virtual no puede interactuar directamente con un sistema físico. En su lugar, necesita una capa de software ligera denominada hipervisor para coordinarse entre ella y el hardware físico subyacente. El hipervisor asigna recursos informáticos físicos, como procesadores, memoria y almacenamiento, a cada máquina virtual. Mantiene cada máquina virtual separada de las otras para que no interfieran entre sí.

Aunque esta tecnología puede recibir muchos nombres: servidor virtual, instancia de servidor virtual (VSI) o servidor privado virtual (VPS), en este artículo se referirá a ellas simplemente como máquinas virtuales.