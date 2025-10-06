¿Qué es la multitenencia?

La arquitectura de software de multitenencia, que permite que varios usuarios compartan una misma instancia de una aplicación de software y sus recursos subyacentes, es la base de la mayoría de las ofertas de SaaS.
¿Qué es la multitenencia (o multiarrendatario)?

En la arquitectura de software de multitenencia —también denominada multitenencia de software— una única instancia de una aplicación de software (y su base de datos y hardware subyacentes) presta servicio a varios arrendatarios (o cuentas de usuario). Un arrendatario puede ser un usuario individual, pero es más frecuente que sea un grupo de usuarios, como una organización del cliente, con acceso y privilegios comunes compartidos dentro de la instancia de la aplicación. Los datos de cada arrendatario están aislados y son invisibles para los demás arrendatarios que comparten la instancia de aplicación, lo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos para todos los arrendatarios.

La multitenencia de software es la arquitectura sobre la que se entrega el software como servicio (SaaS).  Si su organización utiliza salesforce.com, HubSpot u otra oferta SaaS basada en la nube, entonces es un arrendatario de una oferta de multitenencia.

De manera un tanto confusa, la multitenencia también puede hacer referencia a las ofertas de alojamiento en la nube. En el alojamiento de multitenencia, también llamado alojamiento compartido, un mismo sistema físico o máquina virtual (VM) se comparte entre varios usuarios u organizaciones de cliente. Por lo general, los proveedores de servicios en la nube ofrecen las soluciones de alojamiento de multitenencia como una alternativa más económica que las soluciones de alojamiento de un solo arrendatario, o dedicadas

El resto de este artículo se centra en la multitenencia de software. Consulte aquí más información sobre los tipos de alojamiento de uno y varios arrendatarios.
Ventajas de la arquitectura de multitenencia

En comparación con la arquitectura de un solo arrendatario, en la que cada arrendatario tiene su propia instancia de la aplicación, la base de datos y la infraestructura de hardware de soporte, la arquitectura de multitenencia ofrece importantes ventajas a los proveedores de software y los clientes arrendatarios, como por ejemplo:

  • Costes más bajos: debido a que el proveedor de software puede prestar servicio a varios arrendatarios desde una única instancia de aplicación y su infraestructura de soporte (y ya que los arrendatarios comparten la carga de mantenimiento de software, infraestructura y operaciones de centro de datos), los costes regulares tienden a ser inferiores que los de una disposición de un único arrendatario. El software SaaS, generalmente, se ofrece a un precio de suscripción mensual o anual previsible en función del número de usuarios, el nivel de uso o los volúmenes de datos que se gestionan dentro de la aplicación.

  • Escalabilidad: los arrendatarios pueden escalar a demanda: se otorga a los nuevos usuarios acceso a la misma instancia del software, normalmente con un aumento incremental de la cuota de suscripción.

  • Personalización sin código: las ofertas de SaaS de multitenencia son muy configurables para que cada cliente arrendatario pueda adaptar la aplicación a sus necesidades profesionales sin tener pasar por un desarrollo personalizado lento, costoso y, en ocasiones, no exento de riesgos.

  • Actualizaciones y mantenimiento continuos y coherentes: el proveedor de software de multitenencia es responsable de las actualizaciones y los parches. Se pueden añadir nuevas funciones o aplicar arreglos sin esfuerzo ninguno por parte del cliente, y solo una vez (a diferencia de la arquitectura de un solo arrendatario, en la que los proveedores deben actualizar todas y cada una de las instancias del software).

  • Mejoras de productividad para los arrendatarios. No tener que gestionar la infraestructura o el software significa que los arrendatarios tienen más tiempo para centrarse en tareas más importantes.
Nube de multitenencia

Nube de multitenencia se solía utilizar (ahora con menos frecuencia) como sinónimo de "alojamiento compartido", o de cualquier arquitectura en la que los clientes compartían los recursos informáticos en una nube privada o pública. Hoy en día, se sobrentiende que la mayoría de los principales proveedores de servicio en la nube ofrecen la mayor parte de sus productos basándose en un modelo multiarrendatario, que permite a los proveedores maximizar la utilización del hardware y la infraestructura de su centro de datos y, en consecuencia, ofrecer servicios de nube a los clientes al menor coste posible.
Base de datos de multitenencia

A la hora de elegir una base de datos para las aplicaciones de multitenencia, los desarrolladores tienen que buscar el equilibrio entre el aislamiento de datos que desean o necesitan los clientes y una solución que se escale de forma rápida y asequible en respuesta al crecimiento o los picos de tráfico de la aplicación.

Para garantizar un aislamiento total, el desarrollador puede asignar una instancia de base de datos aparte para cada arrendatario; por otro lado, para garantizar la máxima escalabilidad, el desarrollador puede determinar que todos los arrendatarios compartan la misma instancia de base de datos. No obstante, la mayoría de los desarrolladores optan por utilizar un almacén de datos, como PostgreSQL, que permite que cada arrendatario tenga su propio esquema dentro de la misma instancia de base de datos (lo que en ocasiones se denomina "aislamiento suave") y proporciona lo mejor de ambas opciones.
