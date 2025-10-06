En la arquitectura de software de multitenencia —también denominada multitenencia de software— una única instancia de una aplicación de software (y su base de datos y hardware subyacentes) presta servicio a varios arrendatarios (o cuentas de usuario). Un arrendatario puede ser un usuario individual, pero es más frecuente que sea un grupo de usuarios, como una organización del cliente, con acceso y privilegios comunes compartidos dentro de la instancia de la aplicación. Los datos de cada arrendatario están aislados y son invisibles para los demás arrendatarios que comparten la instancia de aplicación, lo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos para todos los arrendatarios.
La multitenencia de software es la arquitectura sobre la que se entrega el software como servicio (SaaS). Si su organización utiliza salesforce.com, HubSpot u otra oferta SaaS basada en la nube, entonces es un arrendatario de una oferta de multitenencia.
De manera un tanto confusa, la multitenencia también puede hacer referencia a las ofertas de alojamiento en la nube. En el alojamiento de multitenencia, también llamado alojamiento compartido, un mismo sistema físico o máquina virtual (VM) se comparte entre varios usuarios u organizaciones de cliente. Por lo general, los proveedores de servicios en la nube ofrecen las soluciones de alojamiento de multitenencia como una alternativa más económica que las soluciones de alojamiento de un solo arrendatario, o dedicadas.
El resto de este artículo se centra en la multitenencia de software. Consulte aquí más información sobre los tipos de alojamiento de uno y varios arrendatarios.
En comparación con la arquitectura de un solo arrendatario, en la que cada arrendatario tiene su propia instancia de la aplicación, la base de datos y la infraestructura de hardware de soporte, la arquitectura de multitenencia ofrece importantes ventajas a los proveedores de software y los clientes arrendatarios, como por ejemplo:
Nube de multitenencia se solía utilizar (ahora con menos frecuencia) como sinónimo de "alojamiento compartido", o de cualquier arquitectura en la que los clientes compartían los recursos informáticos en una nube privada o pública. Hoy en día, se sobrentiende que la mayoría de los principales proveedores de servicio en la nube ofrecen la mayor parte de sus productos basándose en un modelo multiarrendatario, que permite a los proveedores maximizar la utilización del hardware y la infraestructura de su centro de datos y, en consecuencia, ofrecer servicios de nube a los clientes al menor coste posible.
A la hora de elegir una base de datos para las aplicaciones de multitenencia, los desarrolladores tienen que buscar el equilibrio entre el aislamiento de datos que desean o necesitan los clientes y una solución que se escale de forma rápida y asequible en respuesta al crecimiento o los picos de tráfico de la aplicación.
Para garantizar un aislamiento total, el desarrollador puede asignar una instancia de base de datos aparte para cada arrendatario; por otro lado, para garantizar la máxima escalabilidad, el desarrollador puede determinar que todos los arrendatarios compartan la misma instancia de base de datos. No obstante, la mayoría de los desarrolladores optan por utilizar un almacén de datos, como PostgreSQL, que permite que cada arrendatario tenga su propio esquema dentro de la misma instancia de base de datos (lo que en ocasiones se denomina "aislamiento suave") y proporciona lo mejor de ambas opciones.
