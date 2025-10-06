En la arquitectura de software de multitenencia —también denominada multitenencia de software— una única instancia de una aplicación de software (y su base de datos y hardware subyacentes) presta servicio a varios arrendatarios (o cuentas de usuario). Un arrendatario puede ser un usuario individual, pero es más frecuente que sea un grupo de usuarios, como una organización del cliente, con acceso y privilegios comunes compartidos dentro de la instancia de la aplicación. Los datos de cada arrendatario están aislados y son invisibles para los demás arrendatarios que comparten la instancia de aplicación, lo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos para todos los arrendatarios.

La multitenencia de software es la arquitectura sobre la que se entrega el software como servicio (SaaS). Si su organización utiliza salesforce.com, HubSpot u otra oferta SaaS basada en la nube, entonces es un arrendatario de una oferta de multitenencia.

De manera un tanto confusa, la multitenencia también puede hacer referencia a las ofertas de alojamiento en la nube. En el alojamiento de multitenencia, también llamado alojamiento compartido, un mismo sistema físico o máquina virtual (VM) se comparte entre varios usuarios u organizaciones de cliente. Por lo general, los proveedores de servicios en la nube ofrecen las soluciones de alojamiento de multitenencia como una alternativa más económica que las soluciones de alojamiento de un solo arrendatario, o dedicadas.

El resto de este artículo se centra en la multitenencia de software. Consulte aquí más información sobre los tipos de alojamiento de uno y varios arrendatarios.