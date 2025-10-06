¿Qué es la migración a la nube?

La migración a la nube es el proceso de mover datos, aplicaciones y cargas de trabajo de un centro de datos local a una infraestructura basada en la nube o de un entorno de nube a otro (conocida como migración de nube a nube).

Una empresa puede optar por migrar a una sola nube o a varias, y puede utilizar modelos de nube pública, en los que los servicios se prestan a través de la Internet pública, o modelos de nube privada , en los que sólo ella tiene acceso a una infraestructura de nube propia y segura. Muchas organizaciones optan por un entorno de nube híbrida, que combina servicios de nube pública y privada para crear una infraestructura de TI única, flexible y rentable que admite y automatiza la gestión de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube.

Las nubes múltiples ofrecen otra opción, lo que permite a las empresas migrar la infraestructura de TI utilizando múltiples proveedores de servicios en la nube pública. Las nubes múltiples pueden ser tan sencillas como utilizar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores para aprovechar las características de portabilidad entre infraestructuras, pero más a menudo implican la gestión de aplicaciones empresariales en plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) a través de múltiples proveedores de nubes (por ejemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure) desde una consola central.