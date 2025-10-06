La transferencia "lift and shift", también denominada realojamiento, es el proceso de migrar una copia exacta de una aplicación o carga de trabajo, junto con su almacén de datos y su sistema operativo (SO), desde un entorno de TI a otro, generalmente desde un entorno local a un cloud público o privado.



Como implica no cambiar la arquitectura de la aplicación y cambiar poco o nada el código de aplicación, la estrategia de "lift and shift" permite una migración más rápida, menos laboriosa e (inicialmente) menos costosa en comparación con otros procesos. También es la forma más rápida y menos costosa para que una organización empiece a transferir dinero de TI desde el gasto de capital (CapEx) al gasto operativo (OpEx) para poder iniciar una estrategia de cloud híbrido y poder aprovechar la potencia de procesamiento más económica y extensible, el almacenamiento y la infraestructura de redes del cloud.

En los primeros días del cloud computing, valía la pena considerar la migración "lift and shift" para todas las aplicaciones, salvo para las aplicaciones locales más antiguas, complejas y estrechamente acopladas. No obstante, a medida que las arquitecturas en el cloud han evolucionado y han permitido mejorar la productividad de los desarrolladores y ofrecer unos modelos de precios en el cloud cada vez más favorables, el valor a largo plazo de migrar una aplicación "tal cual" que no pueda aprovechar el entorno de cloud ha disminuido drásticamente.

En la actualidad, la transferencia "lift and shift" se considera principalmente como una opción para migrar cargas de trabajo que están preparadas para el cloud hasta cierto punto (p. ej., cargas de trabajo de VMware, aplicaciones contenerizadas, aplicaciones basadas en la arquitectura de microservicios) o como un primer paso en el proceso de rediseño de una aplicación monolítica para el cloud, en el cloud.