La transferencia "lift and shift", también denominada realojamiento, es el proceso de migrar una copia exacta de una aplicación o carga de trabajo, junto con su almacén de datos y su sistema operativo (SO), desde un entorno de TI a otro, generalmente desde un entorno local a un cloud público o privado.
Como implica no cambiar la arquitectura de la aplicación y cambiar poco o nada el código de aplicación, la estrategia de "lift and shift" permite una migración más rápida, menos laboriosa e (inicialmente) menos costosa en comparación con otros procesos. También es la forma más rápida y menos costosa para que una organización empiece a transferir dinero de TI desde el gasto de capital (CapEx) al gasto operativo (OpEx) para poder iniciar una estrategia de cloud híbrido y poder aprovechar la potencia de procesamiento más económica y extensible, el almacenamiento y la infraestructura de redes del cloud.
En los primeros días del cloud computing, valía la pena considerar la migración "lift and shift" para todas las aplicaciones, salvo para las aplicaciones locales más antiguas, complejas y estrechamente acopladas. No obstante, a medida que las arquitecturas en el cloud han evolucionado y han permitido mejorar la productividad de los desarrolladores y ofrecer unos modelos de precios en el cloud cada vez más favorables, el valor a largo plazo de migrar una aplicación "tal cual" que no pueda aprovechar el entorno de cloud ha disminuido drásticamente.
En la actualidad, la transferencia "lift and shift" se considera principalmente como una opción para migrar cargas de trabajo que están preparadas para el cloud hasta cierto punto (p. ej., cargas de trabajo de VMware, aplicaciones contenerizadas, aplicaciones basadas en la arquitectura de microservicios) o como un primer paso en el proceso de rediseño de una aplicación monolítica para el cloud, en el cloud.
En comparación con continuar ejecutando una aplicación en local, la migración "lift and shift" pueden ofrecer varias ventajas importantes:
Insistimos en que la transferencia "lift and shift" no generará estos beneficios para todas las aplicaciones. Una aplicación que solo esté parcialmente optimizada para el entorno de cloud nunca podrá aprovechar todos los ahorros del cloud y, de hecho, puede incluso costar más ejecutarla en el cloud a largo plazo. Si una aplicación es lenta o tiene un bajo rendimiento en el entorno local, es poco probable que se ejecute mejor en el cloud sin ninguna modificación. Los costes de licencia y las restricciones pueden hacer que la migración "lift and shift" tenga un coste prohibitivo o incluso que sea legalmente imposible.
La tecnología de virtualización VMware es omnipresente en la empresa. VMware representa el 80 % del mercado de la virtualización, y el 100 % de las empresas de la lista Fortune 100 utilizan VMware para virtualizar sus centros de datos locales. No es sorprendente que la mayoría de los proveedores de cloud ofrezcan la infraestructura de VMware para alojar aplicaciones, y que algunos ofrezcan herramientas y servicios especializados para las migraciones "lift and shift" de VMware a sus clouds.
Para aplicar la transferencia "lift and shift" en una carga de trabajo de VMware existente, el centro de datos local y el centro de datos del cloud de destino deben compartir el mismo hipervisor de VMware ESXi subyacente y un conjunto común de herramientas y scripts de gestión compatibles con VMware y la API de vSphere. El proveedor de cloud debe tener un equipo de operaciones con conocimientos y experiencia para gestionar la pila de software de VMware.
La tecnología clave que simplifica la migración "lift and shift" de VMware es VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), una herramienta que esencialmente amplía la red local a un entorno de VMware en el cloud para poder implementar rápidamente una infraestructura de cloud híbrido. HCX permite una migración segura a gran escala de miles de máquinas virtuales (VM) "tal cual" desde el entorno local al cloud; permite gestionar y operar cargas de trabajo locales y en el cloud usando las mismas herramientas, scripts y conocimientos; y permite implementar la réplica y la recuperación de sus cargas de trabajo locales en el cloud.
La transferencia "lift and shift" es una migración IaaS (Infraestructura como servicio), donde traslada las aplicaciones tal cual desde su infraestructura local a una infraestructura en el cloud que paga en base a una suscripción o según consumo.
A grandes rasgos, hay otros dos tipos de migración al cloud a tener en cuenta:
Migración de PaaS
Una migración de PaaS (Plataforma como servicio) implica revisar su aplicación para aprovechar al máximo la pila PaaS del proveedor de cloud. Puede refactorizar la aplicación o cambiar su plataforma, realizando pequeños cambios para optimizar su rendimiento para el cloud o para aprovechar prestaciones específicas del cloud, sin cambiar la experiencia del usuario. También puede rediseñar la aplicación para obtener los beneficios de los microservicios, los contenedores o la informática sin servidores. O bien, puede rediseñar completamente la aplicación utilizando las herramientas de desarrollo del proveedor del cloud y las prestaciones de la plataforma que mejoran la productividad de los desarrolladores.
En comparación con la transferencia "lift and shift", la migración de PaaS es más costosa, requiere más trabajo y es más lenta desde el principio. No obstante, permite que su aplicación aproveche mejor la automatización de operaciones nativas en el cloud, la productividad de los desarrolladores, la seguridad, la resiliencia y los modelos de coste de pago por uso, que en conjunto permiten recuperar rápidamente su inversión inicial.
Migración de SaaS
Una migración de SaaS (software como servicio) implica reemplazar su aplicación en local por una alternativa lista para su uso basada en el cloud, que proporciona una funcionalidad similar y aprovecha mejor las ventajas de la infraestructura de su proveedor de cloud.
Una migración de SaaS adecuada puede proporcionar el bajo coste de migración de la transferencia "lift and shift" con las ventajas de cloud de la migración de PaaS. Sin embargo, es posible que también tenga que renunciar o esperar a determinadas funciones o personalizaciones y probablemente deberá adoptar también las funciones de la aplicación SaaS para la gestión de datos, el control de acceso, la seguridad, etc.
Como hemos explicado, a medida que las tecnologías de cloud continúan aumentando la productividad de los desarrolladores y mejorando los modelos de precios del cloud, cada vez tiene menos sentido (y cuesta más a largo plazo) realizar una migración que no aproveche el entorno de cloud. No obstante, todavía hay algunos casos en los que la transferencia "lift and shift" puede tener más sentido que una migración de PaaS:
Antes de emprender cualquier migración "lift and shift", evalúe y preparare atentamente los factores que pueden afectar a la dificultad, el coste y el valor final de la operación. Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes:
