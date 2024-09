¿Qué son los microservicios?

Es probable que los microservicios sean al menos tan conocidos entre los ejecutivos y los líderes de proyectos como entre los desarrolladores. Esta es una de las características más inusuales de los microservicios, porque el entusiasmo por la arquitectura se reserva normalmente para los equipos de desarrollo de software. La razón es que los microservicios reflejan mejor la forma en que muchos líderes empresariales desean estructurar y ejecutar sus equipos y procesos de desarrollo.

Dicho de otro modo, los microservicios son un modelo de arquitectura que facilita un modelo operativo deseado. En una encuesta reciente de IBM realizada a más de 1200 desarrolladores y ejecutivos de TI, el 87 % de los usuarios de microservicios afirmó que el gasto y el esfuerzo necesarios para adoptar los microservicios valen la pena.

Estos son solo algunos de los beneficios empresariales de los microservicios.

Desplegables de forma independiente

Tal vez la característica más importante de los microservicios es que como los servicios son más pequeños y desplegables de manera independiente, ya no requieren una legislación para cambiar una línea de código o añadir una nueva característica en una aplicación.

Los microservicios prometen a las organizaciones un antídoto contra la frustración que provoca que la aplicación de pequeños cambios requiera grandes cantidades de tiempo. No se necesita un doctorado en informática para ver o entender el valor de un enfoque que aumenta la velocidad y la agilidad.

No obstante, la velocidad no es la única ventaja que tiene diseñar servicios de esta manera. Un modelo organizativo emergente común es reunir equipos multifuncionales en torno a un problema de negocio, servicio o producto. El modelo de microservicios encaja perfectamente con esta tendencia, ya que permite a una organización crear equipos pequeños y multifuncionales en torno a un servicio o una colección de servicios, y hacer que operen de forma ágil.

El acoplamiento ligero de los microservicios también crea un grado de aislamiento de errores y ofrece una mejor resiliencia en las aplicaciones. Asimismo, el pequeño tamaño de los servicios, combinado con sus claros límites y patrones de comunicación, permite a los nuevos miembros del equipo entender la base de código y modificarla rápidamente, lo que supone una clara ventaja en términos de velocidad y moral de los empleados.

La herramienta adecuada para el trabajo

En los patrones de arquitectura tradicionales de n niveles, una aplicación normalmente comparte una pila común, con una gran base de datos relacional que da soporte a toda la aplicación. Este enfoque tiene varios inconvenientes obvios: el más importante es que cada componente de una aplicación debe compartir una pila común, un modelo de datos y una base de datos, aunque haya una herramienta mejor para el trabajo para determinados elementos. Esto perjudica a la arquitectura y es frustrante para los desarrolladores, que son conscientes en todo momento de que hay una forma mejor y más eficaz de crear estos componentes.

Por el contrario, en un modelo de microservicios, los componentes se despliegan de forma independiente y se comunican a través de una combinación de REST, transmisión de sucesos e intermediarios de mensajes, lo que permite optimizar la pila de cada servicio individual en ese servicio. La tecnología cambia todo el tiempo, y es mucho más fácil y menos costoso que una aplicación formada por múltiples servicios más pequeños evolucione con la tecnología a medida que esta avance.

Escalado preciso

Con los microservicios, los servicios individuales se pueden desplegar uno a uno, pero también se pueden escalar individualmente. Si se hace correctamente, los microservicios requieren menos infraestructura que las aplicaciones monolíticas, ya que permiten un escalado preciso solo de los componentes que lo requieran, en lugar de toda la aplicación, como ocurre con las aplicaciones monolíticas.

También existen algunos retos

Las importantes ventajas de los microservicios también llevan asociadas algunos retos significativos. Cambiar de una aplicación monolítica a los microservicios implica una mayor complejidad de gestión: muchos más servicios, creados por muchos más equipos, desplegados en muchos más lugares. Los problemas en un servicio pueden provocar o deberse a problemas en otros servicios. Los datos de registro (utilizados para la supervisión y la resolución de problemas) son más voluminosos y pueden ser incoherentes entre los distintos servicios. Las nuevas versiones pueden generar problemas de compatibilidad con las versiones anteriores. Las aplicaciones requieren más conexiones de red, lo que significa más oportunidades de problemas de latencia y conectividad. Un enfoque de DevOps (como se describe a continuación) puede solucionar muchos de estos problemas, pero la adopción de DevOps tiene sus propios retos.

No obstante, estos retos no impiden que los no usuarios adopten el uso de microservicios, o que los usuarios aumenten sus compromisos de microservicios. Los datos de una reciente encuesta de IBM revelan que el 56 % de los no usuarios actuales probablemente o muy probablemente adoptarán microservicios en los próximos dos años, y que el 78 % de los usuarios actuales de microservicios es muy probable que aumenten el tiempo, el dinero y el esfuerzo que han invertido en los microservicios.