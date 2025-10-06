¿Qué es la virtualización?

Hasta ahora, hemos analizado la virtualización de servidores, pero muchos otros elementos de la infraestructura de TI se pueden virtualizar para ofrecer ventajas significativas a los gestores de TI (en particular) y a la empresa en su conjunto. En esta sección, analizaremos los siguientes tipos de virtualización:

Virtualización de escritorio

Virtualización de red

Virtualización de almacenamiento

Virtualización de datos

Virtualización de aplicaciones

Virtualización de centro de datos

Virtualización de CPU

Virtualización de GPU

Virtualización de Linux

Virtualización de cloud

Virtualización de escritorio

La virtualización de escritorio permite ejecutar varios sistemas operativos de escritorio, cada uno en su propia máquina virtual en el mismo sistema.

Hay dos tipos de virtualización de escritorio:

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) ejecuta varios escritorios en máquinas virtuales en un servidor central y los transmite a los usuarios que inician una sesión en dispositivos de cliente ligero. De este modo, VDI permite a una organización proporcionar acceso a sus usuarios a una amplia variedad de sistemas operativos desde cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar el sistema operativo en ningún dispositivo. Consulte "¿Qué es la Infraestructura de escritorio virtual (VDI)?" para ver una explicación más detallada.

ejecuta varios escritorios en máquinas virtuales en un servidor central y los transmite a los usuarios que inician una sesión en dispositivos de cliente ligero. De este modo, VDI permite a una organización proporcionar acceso a sus usuarios a una amplia variedad de sistemas operativos desde cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar el sistema operativo en ningún dispositivo. Consulte "¿Qué es la Infraestructura de escritorio virtual (VDI)?" para ver una explicación más detallada. La virtualización de escritorio local ejecuta un hipervisor en un sistema local, lo que permite al usuario ejecutar uno o varios sistemas operativos adicionales en el sistema y cambiar de un sistema operativo a otro según sea necesario sin cambiar nada sobre el sistema operativo primario.

Para obtener más información sobre los escritorios virtuales, consulte "Escritorio como servicio (DaaS)".

Virtualización de red

La virtualización de red utiliza software para crear una "vista" de la red que un administrador puede utilizar para gestionar la red desde una única consola. Abstrae elementos y funciones de hardware (por ejemplo, conexiones, conmutadores, direccionadores, etc.) en software que se ejecuta en un hipervisor. El administrador de red puede modificar y controlar estos elementos sin tocar los componentes físicos subyacentes, lo que simplifica significativamente la gestión de la red.

Los tipos de virtualización de red incluyen la red definida por software (SDN), que virtualiza el hardware que controla el direccionamiento del tráfico de red (denominado "plano de control") y la virtualización de funciones de red (NFV), que virtualiza uno o varios dispositivos de hardware que proporcionan una función de red específica (por ejemplo, un cortafuegos, un equilibrador de carga o un analizador de tráfico), lo que facilita la configuración, el suministro y la gestión de dichos dispositivos.

Virtualización del almacenamiento

La virtualización de almacenamiento permite acceder a todos los dispositivos de almacenamiento en la red, tanto si están instalados en servidores individuales como en unidades de almacenamiento autónomas, y gestionarlos como un único dispositivo de almacenamiento. Específicamente, las masas de virtualización de almacenamiento bloquean todos los bloques de almacenamiento en una única agrupación compartida desde la que se pueden asignar a cualquier VM en la red según sea necesario. La virtualización de almacenamiento facilita el suministro de almacenamiento para máquinas virtuales y maximiza el uso de todo el almacenamiento disponible en la red.

Para analizar más detalladamente la virtualización de almacenamiento, consulte "¿Qué es el almacenamiento en cloud?"

.

Virtualización de datos

Las empresas modernas almacenan datos de múltiples aplicaciones, utilizando múltiples formatos de archivo, en múltiples ubicaciones, desde el cloud a sistemas de hardware y software locales. La virtualización de datos permite a cualquier aplicación acceder a todos los datos, independientemente del origen, el formato o la ubicación.

Las herramientas de virtualización de datos crean una capa de software entre las aplicaciones que acceden a los datos y los sistemas que los almacenan. La capa convierte la solicitud de datos o la consulta de una aplicación según sea necesario, y devuelve resultados que pueden abarcar varios sistemas. La virtualización de datos permite romper los silos de datos cuando otros tipos de integración no son factibles, deseables o asequibles.

Virtualización de las aplicaciones

La virtualización de aplicaciones ejecuta software de aplicación sin instalarlo directamente en el sistema operativo del usuario. Esto difiere de la virtualización de escritorio completa (descrita anteriormente) porque solo la aplicación se ejecuta en un entorno virtual: el sistema operativo en el dispositivo del usuario final se ejecuta como siempre. Hay tres tipos de virtualización de aplicaciones:

Virtualización de aplicaciones locales: toda la aplicación se ejecuta en el dispositivo de punto final, pero se ejecuta en un entorno de ejecución, en lugar de en el hardware nativo.

toda la aplicación se ejecuta en el dispositivo de punto final, pero se ejecuta en un entorno de ejecución, en lugar de en el hardware nativo. Streaming de aplicaciones: la aplicación reside en un servidor que envía pequeños componentes del software para que se ejecuten en el dispositivo del usuario final cuando sea necesario.

la aplicación reside en un servidor que envía pequeños componentes del software para que se ejecuten en el dispositivo del usuario final cuando sea necesario. Virtualización de aplicaciones basadas en servidores: la aplicación se ejecuta completamente en un servidor que envía solo su interfaz de usuario al dispositivo de cliente.

Virtualización de centro de datos

La virtualización del centro de datos abstrae la mayor parte del hardware de un centro de datos en software, lo que permite a un administrador dividir un centro de datos físico individual en varios centros de datos virtuales para distintos clientes.

Cada cliente puede acceder a su propia infraestructura como servicio (IaaS), que se ejecutará en el mismo hardware físico subyacente. Los centros de datos virtuales ofrecen un fácil acceso a la informática basada en cloud, lo que permite a una empresa configurar rápidamente un entorno de centro de datos completo sin necesidad de adquirir hardware de infraestructura.

Virtualización de CPU

La virtualización de CPU (unidad central de proceso) es la tecnología básica que hace posible los hipervisores, las máquinas virtuales y los sistemas operativos. Permite dividir una CPU individual en varias CPU virtuales para que las utilicen varias máquinas virtuales.

Al principio, la virtualización de la CPU estaba totalmente definida por software, pero muchos de los procesadores actuales incluyen conjuntos de instrucciones ampliados que dan soporte a la virtualización de la CPU, lo que mejora el rendimiento de la VM.

Virtualización de GPU

Una GPU (unidad de procesamiento gráfico) es un procesador especial de varios núcleos que mejora el rendimiento general del sistema al asumir un procesamiento gráfico o matemático de gran potencia. La virtualización de GPU permite que varias máquinas virtuales utilicen toda o parte de la potencia de procesamiento de una sola GPU para agilizar las aplicaciones de vídeo, inteligencia artificial (IA) y con un uso intensivo de gráficos o matemáticas.

Las GPU de paso a través permiten que toda la GPU esté disponible para un único sistema operativo invitado.

permiten que toda la GPU esté disponible para un único sistema operativo invitado. Las vGPU compartidas dividen los núcleos de GPU físicos entre varias GPU virtuales (vGPU) para su uso en las máquinas virtuales basadas en el servidor.

Virtualización de Linux

Linux incluye su propio hipervisor, denominado máquina virtual basada en kernel (KVM), que da soporte a las extensiones de procesador de virtualización de Intel y AMD, para que se puedan crear máquinas virtuales basadas en x86 en un sistema operativo de host de Linux.

Como sistema operativo de código abierto, Linux es altamente personalizable. Puede crear máquinas virtuales que ejecuten versiones de Linux adaptadas para cargas de trabajo específicas o versiones de seguridad reforzada para aplicaciones más sensibles.

Virtualización de cloud

Como se ha indicado anteriormente, el modelo de cloud computing depende de la virtualización. Al virtualizar los servidores, el almacenamiento y otros recursos físicos del centro de datos, los proveedores de cloud computing ofrecen una amplia gama de servicios a los clientes, por ejemplo:

Infraestructura como servicio (IaaS): recursos de servidor, almacenamiento y red virtualizados que puede configurar en función de sus requisitos.

recursos de servidor, almacenamiento y red virtualizados que puede configurar en función de sus requisitos. Plataforma como servicio (PaaS): herramientas de desarrollo, bases de datos y otros servicios basados en cloud virtualizados que puede utilizar para crear sus propias aplicaciones y soluciones basadas en cloud.

herramientas de desarrollo, bases de datos y otros servicios basados en cloud virtualizados que puede utilizar para crear sus propias aplicaciones y soluciones basadas en cloud. Software como servicio (SaaS): aplicaciones de software que utiliza en el cloud. SaaS es el servicio basado en cloud que más se ha abstraído del hardware.

Si desea obtener más información sobre estos modelos de servicio en cloud, consulte nuestra guía: "IaaS frente a PaaS frente a SaaS.