Contenedores vs. máquinas virtuales (VM): ¿cuál es la diferencia?

Los contenedores son una forma más ligera y ágil de gestionar la virtualización: como no utilizan un hipervisor, puede disfrutar de un aprovisionamiento de recursos más rápido y de una disponibilidad más veloz de las nuevas aplicaciones.

En lugar de poner en marcha toda una máquina virtual, la contenerización reúne todo lo necesario para ejecutar una sola aplicación o microservicio (junto con las bibliotecas de tiempo de ejecución que necesitan para ejecutar). El contenedor incluye todo el código, sus dependencias e incluso el propio sistema operativo. Esto permite que las aplicaciones se ejecuten prácticamente en cualquier lugar: en un ordenador de sobremesa, en una infraestructura informática tradicional o en la nube.

Los contenedores utilizan una forma de virtualización del sistema operativo (SO). En pocas palabras, aprovechan las características del sistema operativo anfitrión para aislar los procesos y controlar el acceso de éstos a las CPU, la memoria y el espacio de escritorio.

Los contenedores existen desde hace décadas. Sin embargo, el consenso común es que la era moderna de los contenedores comenzó en 2013 con la introducción de Docker, una plataforma de código abierto para construir, implementar y gestionar aplicaciones en contenedores. Más información sobre Docker, los contenedores Docker, Dockerfiles (el archivo de creación de la imagen del contenedor) y cómo el ecosistema ha evolucionado con la tecnología de contenedores durante la última década.