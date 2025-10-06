¿Qué es la gestión de redes?

Los administradores de red gestionan una red utilizando habilidades, procesos y herramientas para garantizar que los usuarios puedan acceder fácilmente a los recursos de red como el hardware, el almacenamiento, la memoria, los datos y la potencia de procesamiento disponibles de la manera más eficiente y segura posible.

La gestión de la red ayuda a aprovisionar, monitorizar, proteger, operar y mantener los canales de transferencia de datos de una organización. Por ejemplo, el personal de TI de una organización puede dar prioridad al acceso a la potencia de procesamiento y a la memoria de la red para aplicaciones críticas frente a aplicaciones menos esenciales o no esenciales.

Una organización puede externalizar algunos o todos los aspectos de la gestión de la red a un proveedor de servicios gestionados (MSP) para liberar al personal interno de TI o cuando las capacidades y la experiencia de la red interna son limitadas. Un MSP puede gestionar el acceso básico a la red y los servicios de transporte, como las líneas de red de área local (LAN) y de red de área amplia (WAN), así como gestionar conexiones más complejas, como las que se encuentran en una red WAN definida por software (SD-WAN).
¿Qué es un sistema de gestión de redes?

También puede escuchar o ver el término "gestión de redes" utilizado para hacer referencia a los administradores de sistemas de TI y a los centros de operaciones de red (NOC) que utilizan para realizar tareas de aprovisionamiento, gestión de configuración, gestión de fallos, gestión de rendimiento, gestión de seguridad y otras tareas de gestión de redes.

Mientras que la administración de red se refiere a las tareas que realizan los administradores para mantener y proteger una red, el sistema de administración de red, también conocido como software de administración de red, es una herramienta que los administradores utilizan para realizar esas tareas. Más específicamente, un sistema de administración de red recopila datos en tiempo real de los dispositivos de red y brinda a los administradores un punto central de control donde pueden gobernar las políticas de seguridad de la red, asignar recursos de red y más. Por ejemplo, un administrador de red puede establecer una política de conmutación por error para que las aplicaciones de misión crítica cambien automáticamente a la memoria desde una ubicación de respaldo en caso de que una interrupción de la red amenace el acceso al servicio principal.

Los sistemas de gestión de redes permiten:

  • Identificar de forma proactiva problemas de red, a menudo utilizando capacidades de IA/ML para detectar patrones en el comportamiento de la red, así como para detectar y responder rápidamente a los problemas de la red que ocurren.
  • Monitorización de la asignación de recursos y la seguridad de la red.
  • Solucionar problemas de forma ágil a través de un único punto de control sobre el tráfico de red y la gestión del rendimiento.
  • Automatizar la red para eliminar la necesidad de intervención humana en el trabajo repetitivo, como tareas de gestión de configuración de red y actualizaciones.
Ejemplos de tareas de gestión de redes

En la gestión de redes, las tareas incluyen:

  • Envío de actualizaciones de software a dispositivos a través de la red: dependiendo de la capacidad de TI de la organización y del sistema de administración de red, las actualizaciones se pueden enviar a dispositivos que son parte integral del funcionamiento de una red empresarial, como enrutadores, así como a dispositivos de usuario final que incluyen impresoras impresoras y teléfonos.
  • Mantenimiento de la red: el mantenimiento de la red implica realizar las tareas necesarias para solucionar problemas a medida que se producen y actualizar el software y el hardware vitales para el funcionamiento continuo de la red.
  • Monitorización del rendimiento de la red: la monitorización del rendimiento de la red se realiza para garantizar un rendimiento óptimo y continuo de los recursos de la red.
  • Identificación de las amenazas de seguridad y abordar las vulnerabilidades de la red: los administradores de red monitorizan la red en busca de señales de posibles amenazas o infracciones y utilizan herramientas de inteligencia artificial que los alertan sobre ataques o posibles riesgos de seguridad, que luego pueden mitigarse o prevenirse. Los tipos de amenazas a la seguridad de la red incluyen el ransomware y los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Algunos ejemplos de vulnerabilidades de red incluyen hardware que no se instaló correctamente, contraseñas inseguras y defectos de diseño explotables en un sistema operativo.
  • Mejora de la red: la mejora de la seguridad de la red incluye tareas como la creación de firewalls que bloquean la actividad sospechosa en la red y la aplicación de la autenticación multifactor (MFA).
  • Gestión de direcciones IP: los administradores de red mantienen un inventario de las direcciones no disponibles y disponibles que son necesarias para los dispositivos que residen en la red. Asignan y desasignan direcciones IP a medida que se aprovisionan o desaprovisionan dispositivos de la red. A veces, las direcciones IP se asignan dinámicamente a través de un servidor de servidor de servidor de servidor de direcciones de servidor de direcciones dinámicas (DHCP), que suele encontrarse en las redes de grandes empresas.
  • Aprovisionamiento de red: los administradores de red aprovisionan una infraestructura de red con recursos de sistemas informáticos como ancho de banda y canales de transporte (cable, banda ancha, 5G, LTE, satélite, etc.) para permitir el acceso entre usuarios, dispositivos de usuario final, dispositivos IoT, aplicaciones y datos a los niveles de rendimiento deseados.
  • Configuración de los controles de acceso a la red: esto se hace para regular cómo los dispositivos en la tecnología Edge y las aplicaciones en entornos de nube acceden a los datos a través de la red. Por ejemplo, puede existir un control de acceso para evitar que se transfieran datos sensibles a través de la red a un entorno de nube pública.
¿Qué es un protocolo de gestión de redes?

Un protocolo de gestión de redes define los procesos, procedimientos y políticas para gestionar, monitorizar y mantener la red. Es la forma que tienen los administradores de red para adquirir y ver información de un dispositivo de red con respecto a la disponibilidad, la latencia de red, la pérdida de paquetes/datos y los errores a través de un sistema de administración de red.

Un sistema de gestión de redes también puede recopilar información de los dispositivos automáticamente a través de un protocolo de gestión de red para tareas automatizadas como la actualización de software o la supervisión del rendimiento. Algunos ejemplos de protocolos de gestión de redes son:

  • Protocolo simple de administración de red: un protocolo estándar abierto que consulta cada elemento de la red y envía respuestas al sistema para su análisis.
  • Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP): una capa de red TCP/IP que proporciona servicios de servicios de resolución de problemas, control y mensajes de error.
  • Telememememetría de streaming: un protocolo que transmite indicadores clave de rendimiento desde los dispositivos de red al sistema en tiempo real.
¿Cuáles son los beneficios de la gestión de redes?

Los beneficios de la gestión de redes incluyen:

  • Visibilidad de la red: los equipos de ingeniería y operaciones de red utilizan sistemas de gestión de redes para la monitorización centralizada y la visibilidad del rendimiento de sus redes y entornos de nube híbrida.
  • Detección y prevención de tiempos de inactividad no planificados: los administradores de red pueden utilizar herramientas de monitorización de IA para detectar posibles interrupciones y evitar que se produzcan interrupciones o establecer políticas de conmutación por error que redirijan el tráfico y los recursos.
  • Optimización del rendimiento: gracias a la mayor visibilidad y acceso a los datos de rendimiento de la red que proporcionan los sistemas de gestión de redes, los equipos de ingeniería y operaciones de red pueden tomar decisiones informadas que se traducen en una mayor eficiencia, rentabilidad, disponibilidad y seguridad de la red. Además, es probable que una red optimizada para el rendimiento también contribuya a una experiencia de usuario mejorada debido a la disminución de la latencia y el tiempo de respuesta, así como a la disponibilidad.

 
