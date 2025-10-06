¿Qué es la gestión de redes?

Los administradores de red gestionan una red utilizando habilidades, procesos y herramientas para garantizar que los usuarios puedan acceder fácilmente a los recursos de red como el hardware, el almacenamiento, la memoria, los datos y la potencia de procesamiento disponibles de la manera más eficiente y segura posible.
La gestión de la red ayuda a aprovisionar, monitorizar, proteger, operar y mantener los canales de transferencia de datos de una organización. Por ejemplo, el personal de TI de una organización puede dar prioridad al acceso a la potencia de procesamiento y a la memoria de la red para aplicaciones críticas frente a aplicaciones menos esenciales o no esenciales.
Una organización puede externalizar algunos o todos los aspectos de la gestión de la red a un proveedor de servicios gestionados (MSP) para liberar al personal interno de TI o cuando las capacidades y la experiencia de la red interna son limitadas. Un MSP puede gestionar el acceso básico a la red y los servicios de transporte, como las líneas de red de área local (LAN) y de red de área amplia (WAN), así como gestionar conexiones más complejas, como las que se encuentran en una red WAN definida por software (SD-WAN).
También puede escuchar o ver el término "gestión de redes" utilizado para hacer referencia a los administradores de sistemas de TI y a los centros de operaciones de red (NOC) que utilizan para realizar tareas de aprovisionamiento, gestión de configuración, gestión de fallos, gestión de rendimiento, gestión de seguridad y otras tareas de gestión de redes.
Mientras que la administración de red se refiere a las tareas que realizan los administradores para mantener y proteger una red, el sistema de administración de red, también conocido como software de administración de red, es una herramienta que los administradores utilizan para realizar esas tareas. Más específicamente, un sistema de administración de red recopila datos en tiempo real de los dispositivos de red y brinda a los administradores un punto central de control donde pueden gobernar las políticas de seguridad de la red, asignar recursos de red y más. Por ejemplo, un administrador de red puede establecer una política de conmutación por error para que las aplicaciones de misión crítica cambien automáticamente a la memoria desde una ubicación de respaldo en caso de que una interrupción de la red amenace el acceso al servicio principal.
Los sistemas de gestión de redes permiten:
En la gestión de redes, las tareas incluyen:
Un protocolo de gestión de redes define los procesos, procedimientos y políticas para gestionar, monitorizar y mantener la red. Es la forma que tienen los administradores de red para adquirir y ver información de un dispositivo de red con respecto a la disponibilidad, la latencia de red, la pérdida de paquetes/datos y los errores a través de un sistema de administración de red.
Un sistema de gestión de redes también puede recopilar información de los dispositivos automáticamente a través de un protocolo de gestión de red para tareas automatizadas como la actualización de software o la supervisión del rendimiento. Algunos ejemplos de protocolos de gestión de redes son:
Los beneficios de la gestión de redes incluyen:
