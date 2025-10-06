¿Qué es la gestión de redes?

También puede escuchar o ver el término "gestión de redes" utilizado para hacer referencia a los administradores de sistemas de TI y a los centros de operaciones de red (NOC) que utilizan para realizar tareas de aprovisionamiento, gestión de configuración, gestión de fallos, gestión de rendimiento, gestión de seguridad y otras tareas de gestión de redes.

Mientras que la administración de red se refiere a las tareas que realizan los administradores para mantener y proteger una red, el sistema de administración de red, también conocido como software de administración de red, es una herramienta que los administradores utilizan para realizar esas tareas. Más específicamente, un sistema de administración de red recopila datos en tiempo real de los dispositivos de red y brinda a los administradores un punto central de control donde pueden gobernar las políticas de seguridad de la red, asignar recursos de red y más. Por ejemplo, un administrador de red puede establecer una política de conmutación por error para que las aplicaciones de misión crítica cambien automáticamente a la memoria desde una ubicación de respaldo en caso de que una interrupción de la red amenace el acceso al servicio principal.

Los sistemas de gestión de redes permiten: