¿Qué es la gestión de amenazas?

La mayoría de los equipos de seguridad se enfrentan a la fragmentación de la información, lo que puede provocar puntos ciegos en las operaciones de seguridad. Y dondequiera que existan, los puntos ciegos comprometen la capacidad de un equipo para identificar, proteger y responder con prontitud a las amenazas a la seguridad.

Los peligros actuales incluyen software mutante, amenazas persistentes avanzadas (APT), amenazas internas y vulnerabilidades en torno a los servicios informáticos basados en la nube, más de lo que el software antivirus puede manejar. Con la constante desaparición del perímetro de una infraestructura de TI protegida y de los trabajadores remotos, las empresas se enfrentan constantemente a nuevos y complejos riesgos y amenazas a la seguridad.

Con este panorama de amenazas en evolución y la transición a la nube, los profesionales de la seguridad parten del supuesto de que se han producido brechas y se volverán a producir.

Mejorado con la automatización e informado por la IA, un sistema de gestión de ciberamenazas puede ayudar a contrarrestar los avanzados ataques actuales de los ciberdelincuentes. Ofrece a los equipos de seguridad la visibilidad que necesitan para tener éxito. La unificación de los datos de seguridad permite a los equipos de seguridad identificar los datos en riesgo y las vulnerabilidades en las redes de miles de puntos finales y entre nubes.

Las amenazas internas de una organización son especialmente peligrosas en el ámbito de la ciberseguridad. Y los ataques internos son más costosos para las organizaciones que las amenazas externas. Descubra qué son las amenazas internas y cómo mitigarlas.