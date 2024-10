¿Qué es el movimiento lateral?

Volcado de credenciales: los hackers robarán los nombres de usuario y las contraseñas de los usuarios legítimos y luego "volcarán" estas credenciales en sus propias máquinas. También podrían robar las credenciales de los administradores que se hayan conectado recientemente al dispositivo.

Ataques Pass the hash: algunos sistemas transforman o "hash" las contraseñas en datos ilegibles antes de transmitirlas y almacenarlas. Los hackers pueden robar estos hashes de contraseñas y utilizarlos para engañar a los protocolos de autenticación para que concedan permisos para sistemas y servicios protegidos.

Ataques Pass the ticket: los hackers utilizan un ticket Kerberos robado para obtener acceso a dispositivos y servicios en la red. (Kerberos es el protocolo de autenticación predeterminado utilizado en Microsoft Active Directory).

Ataques de fuerza bruta: los hackers entran en una cuenta utilizando guiones o bots para generar y probar posibles contraseñas hasta que una funcione.

Ingeniería social: los hackers pueden utilizar una cuenta comprometida de correo electrónico de un empleado para lanzar ataques de phishing diseñados para recopilar las credenciales de inicio de sesión de cuentas privilegiadas.

Secuestro de recursos compartidos: los hackers pueden propagar malware a través de recursos compartidos, bases de datos y sistemas de archivos. Por ejemplo, podrían secuestrar las capacidades de Secure Shell (SSH) que conectan sistemas en sistemas operativos macOS y Linux.

Ataques de PowerShell: los hackers pueden utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI) de Windows y la herramienta de creación de guiones PowerShell para cambiar las configuraciones, robar contraseñas o ejecutar scripts malintencionados.

Ataques Living off the land: los hackers pueden confiar en los activos internos que han comprometido y no en el malware externo en las etapas posteriores del movimiento lateral. Este enfoque hace que sus actividades parezcan legítimas y hace que sean más difíciles de detectar.