¿Qué es la orquestación de identidades?

El SSO permite a los usuarios iniciar sesión en varios sistemas con un conjunto de credenciales, pero es posible que cada plataforma de SSO no sea compatible con todas las aplicaciones y activos de una empresa. Esto se debe a que los diferentes SSO pueden usar diferentes estándares, como SAML u OIDC, para intercambiar información de autenticación entre sistemas. Si una aplicación o un recurso no puede usar el mismo estándar que un SSO determinado, no puede comunicarse con ese SSO.

Las plataformas de orquestación de identidades pueden conectar SSO con aplicaciones que no se integran de forma nativa. Las aplicaciones y el SSO se integran con la plataforma de orquestación de identidades, en lugar de hacerlo directamente. A continuación, la plataforma de orquestación de identidades gestiona la comunicación entre los sistemas, lo que permite a las organizaciones poner todas sus aplicaciones y activos bajo el mismo SSO, independientemente de la compatibilidad.