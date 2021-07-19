¿Qué son las amenazas internas?

Los empleados negligentes no tienen intenciones maliciosas, pero crean amenazas a la seguridad por ignorancia o descuido, por ejemplo, cayendo en un ataque de phishing, saltándose los controles de seguridad para ahorrar tiempo, perdiendo un portátil que un ciberdelincuente puede utilizar para acceder a la red de la organización o enviando por correo electrónico archivos incorrectos (como archivos que contienen información sensible) a personas ajenas a la organización.

Entre las empresas encuestadas en el informe mundial Ponemon sobre el coste de las amenazas internas de 2022, la mayoría de las amenazas internas, el 56 %, se debieron a personas con información privilegiada negligente o negligente.2