Guía 2025 de la ciberseguridad

Explorar todas las facetas de la ciberseguridad, desde los principios básicos hasta las herramientas de vanguardia y las amenazas en desarrollo.  

Editores

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

Bryan Clark

Senior Technology Advocate

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

Le damos la bienvenida a la Guía 2025 de la ciberseguridad, su fuente completa y curada de artículos explicativos, tutoriales, episodios de pódcast y otros recursos sobre ciberseguridad.  

La ciberseguridad se refiere a todas las tecnologías, prácticas y políticas para prevenir los ciberataques o mitigar su impacto. El campo abarca una amplia gama de funciones, desde protecciones básicas con contraseña e higiene de seguridad hasta sofisticadas pruebas ofensivas y herramientas con IA.  

El objetivo final de la ciberseguridad es proteger los sistemas informáticos, las aplicaciones, los dispositivos, los datos, los activos financieros y las personas contra los actores maliciosos y las tácticas y tecnologías en constante evolución que emplean.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Empezar

Introducción

Revise los temas clave en la ciberseguridad así como las últimas tendencias y retos, las amenazas más comunes de hoy, algunos mitos persistentes y algunas buenas prácticas.
Más información
Ciberataques

Los ciberataques (incluidos el phishing, el malware y las amenazas internas) son esfuerzos para desactivar sistemas, comprometer datos o robar dinero o activos mediante el acceso no autorizado a sistemas digitales. Según una estimación, los ciberataques costarán a la economía mundial 10,5 billones de dólares al año en 2025.
Más información
Seguridad de datos

El objetivo de la seguridad de datos es proteger la información digital en todas partes (en plataformas en la nube, sistemas on-premises, dispositivos móviles y aplicaciones de terceros) contra la corrupción, el robo o el acceso no autorizado, a la vez que permite su uso eficiente y eficaz.
Más información
Gestión de identidades y accesos (IAM)

La IAM se centra en el aprovisionamiento y la protección de identidades digitales y permisos de acceso de usuarios en un sistema de TI. Las herramientas y buenas prácticas de IAM tienen como objetivo garantizar que solo las personas adecuadas puedan acceder a los recursos adecuados, por los motivos adecuados y en el momento adecuado.
Más información
Seguridad en la nube

Tanto si una organización opera en un entorno de nube pública, privada o cloud híbrido, las soluciones de seguridad en la nube y las buenas prácticas son críticas para hacer frente a las amenazas internas y externas a la seguridad empresarial, y una necesidad para mantener la continuidad del negocio.
Más información
Seguridad de endpoint

Como primera línea de defensa crítica de ciberseguridad de una red, la seguridad de endpoints protege a los usuarios finales y los dispositivos de endpoint, incluidos ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles, dispositivos móviles y servidores.
Más información
Seguridad de infraestructuras

La seguridad de la infraestructura tiene un alcance más amplio, ya que protege todos los sistemas y equipos de TI esenciales, desde ordenadores y dispositivos hasta sistemas de red, equipos de centros de datos, tecnología operativa (OT) y recursos en la nube, contra ataques físicos y ciberamenazas.
Más información
Gestión de vulnerabilidades

La gestión de vulnerabilidades es el descubrimiento y la corrección continuos de fallos y debilidades de seguridad, como configuraciones erróneas o errores sin parches, que los actores de amenazas pueden explotar para obtener acceso no autorizado a los sistemas o lanzar ciberataques.
Más información
Seguridad ofensiva

En la seguridad ofensiva, los profesionales de la ciberseguridad utilizan las mismas herramientas y técnicas que los actores de amenazas para probar las defensas de seguridad de una empresa y exponer las vulnerabilidades para que puedan abordarse antes de que se conviertan en armas.
Más información
Seguridad de la IA

La seguridad de la inteligencia artificial (IA) es el proceso de utilizar la IA para mejorar la posición de seguridad de una organización. Con los sistemas de IA, las organizaciones pueden automatizar la detección, prevención y corrección de amenazas para combatir mejor los ciberataques y las vulneraciones de datos.
Más información
Detección y respuesta a amenazas

La detección y respuesta a amenazas (TDR) aplica métodos de detección avanzados, capacidades de respuesta automatizada y soluciones de seguridad integradas para permitir la detección y mitigación de ciberamenazas en tiempo real.
Más información
Gestión de amenazas

La gestión de amenazas combina información detallada sobre ciberamenazas y actores de amenazas con IA y automatización para ayudar a los equipos de seguridad a prevenir los "puntos ciegos" de ciberseguridad y mejorar la detección, prevención, respuesta y recuperación de amenazas en general.
Más información
Seguridad gestionada

La seguridad gestionada incluye servicios de seguridad proporcionados por organizaciones de terceros, hasta un centro de operaciones de seguridad (SOC) totalmente externalizado. La seguridad gestionada permite a las empresas obtener el beneficio de una protección de ciberseguridad experta y de última generación sin necesidad de crear sus propios grandes equipos e infraestructuras de seguridad.
Más información
Soluciones relacionadas
Soluciones de seguridad para la empresa

Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.

 Explore las soluciones de ciberseguridad
Servicios de ciberseguridad

Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.

         Explore los servicios de ciberseguridad
    Ciberseguridad de la inteligencia artificial (IA)

    Mejore la velocidad, la precisión y la productividad de los equipos de seguridad con soluciones de ciberseguridad basadas en IA.

         Explore la ciberseguridad de la IA
    Dé el siguiente paso

    Tanto si necesita soluciones de seguridad de datos, de gestión de endpoints o de gestión de identidades y accesos (IAM), nuestros expertos están dispuestos a trabajar con usted para lograr una posición de seguridad sólida. Transforme su empresa y gestione los riesgos con un líder de la industria mundial mundial en consultoría de ciberseguridad, cloud y servicios de seguridad gestionados.

         Explore las soluciones de ciberseguridad Descubra los servicios de ciberseguridad