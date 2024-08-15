Pero el hacking no siempre tiene propósitos maliciosos. Un consumidor que manipula su smartphone personal para ejecutar programas personalizados también es, técnicamente hablando, un pirata informático.

Los hackers malintencionados han desarrollado una enorme economía de la ciberdelincuencia, en la que los delincuentes obtienen beneficios iniciando ciberataques, extorsionando a las víctimas o vendiéndose entre sí programas maliciosos y datos robados. Se espera que el coste global de todos los ciberdelitos alcance casi los 24 billones de dólares en 2027.1

Los ataques maliciosos pueden tener consecuencias devastadoras. Las personas se enfrentan al robo de identidad, de dinero y mucho más. Las organizaciones pueden sufrir tiempos de inactividad del sistema, fugas de datos y otros daños que resultan en pérdida de clientes, menores ingresos, daños a la reputación y multas u otros castigos legales. En total, según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, la vulneración de datos cuesta de media a una organización 4,88 millones de dólares.

En el otro extremo del espectro del hacking, la comunidad de la ciberseguridad depende de los hackers éticos (hackers con intenciones útiles y no delictivas) para probar las medidas de seguridad, solucionar los fallos y prevenir las ciberamenazas. Estos hackers éticos se ganan la vida ayudando a las empresas a reforzar sus sistemas de seguridad o trabajando con las fuerzas del orden para acabar con sus homólogos malintencionados.