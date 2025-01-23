¿Qué es la gestión de la posición de seguridad de las aplicaciones (ASPM)?

Autores

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps



La gestión de la posición de seguridad de las aplicaciones (ASPM) es un enfoque de ciberseguridad que se centra en proteger las aplicaciones contra las amenazas de seguridad a lo largo de todo su ciclo de vida.

Ayuda a los equipos de seguridad y desarrollo a supervisar, evaluar y mejorar continuamente la postura de seguridad de las aplicaciones empresariales personalizadas, con el fin de prevenir vulneraciones de datos, proteger la información confidencial y mantener el cumplimiento de las normas reglamentarias.

Las herramientas ASPM funcionan como parte de un plan integral de ciberseguridad. Permiten a las empresas implementar controles de seguridad dinámicos que ayudan a mantener una posición de seguridad sólida de las aplicaciones e identificar y mitigar los riesgos empresariales de manera más eficaz.

¿Por qué es importante ASPM para la seguridad de las aplicaciones (AppSec)?

Las soluciones ASPM son esenciales para abordar la seguridad de aplicación en los entornos informáticos modernos.

En el pasado, las empresas confiaban en las pruebas de seguridad de aplicaciones (AST) para mantener la seguridad de los ecosistemas de aplicaciones. Las soluciones AST por sí solas podrían proteger las aplicaciones monolíticas con código propietario y ciclos de lanzamiento más largos. Sin embargo, el desarrollo de software ha evolucionado significativamente desde entonces.

Muchas aplicaciones modernas utilizan dependencias de código abierto, interfaces de programación de aplicaciones (API), microservicios, contenedores e infraestructura como código (IaC). Estas herramientas suelen funcionar en silos, lo que puede dificultar la coordinación de los análisis, la racionalización de los resultados y la resolución eficaz de los problemas de seguridad por parte de los equipos. Las empresas también están recurriendo cada vez más a prácticas de desarrollo ágiles y DevOps, que han reducido los ciclos de lanzamiento de mensuales a semanales, diarios e incluso varias veces al día.

Además, las aplicaciones suelen exponer los endpoints de la API a los usuarios. Junto con el conjunto de otros componentes en una pila de aplicaciones, los endpoints expuestos amplían la superficie de ataque para actores maliciosos.

Teniendo en cuenta todos estos factores, se puede concluir que la seguridad de las aplicaciones es una tarea compleja en la era moderna.

Las soluciones ASPM tienen como objetivo satisfacer las necesidades de seguridad de las aplicaciones modernas y del desarrollo de aplicaciones, y salvar la brecha entre las dispares herramientas de prueba y desarrollo que operan en el mismo entorno. Sin ASPM, la gran diversidad de componentes de un ecosistema de aplicaciones empresariales podría generar fricciones y vulnerabilidades de seguridad.

ASPM ofrece a las empresas un enfoque sistemático y holístico de la seguridad de las aplicaciones de red, que se integra de manera fluida en los procesos de desarrollo y operativos, y proporciona a los equipos de TI una visión unificada de toda la pila de aplicaciones.

Características clave de las soluciones ASPM

Las estrategias de ASPM suelen estar automatizadas por plataformas avanzadas de AppSec. Sin embargo, para una visibilidad y una cobertura de seguridad completas, las herramientas ASPM deben proporcionar características de seguridad AST y de canalización (o seguridad de la cadena de suministro de software) y capacidades de integración que permitan la integración con otras herramientas de desarrollo y seguridad.

Las plataformas ASPM pueden ofrecer a las empresas:

Observabilidad full stack

Las soluciones ASPM ofrecen una amplia visibilidad de toda la pila de aplicaciones, que abarca la infraestructura, el código, las configuraciones, los permisos, las dependencias y las vulnerabilidades en entornos locales, en la nube e híbridos. La observabilidad integral ayuda a los equipos de desarrollo a eliminar los puntos ciegos de seguridad e identificar y mitigar de forma proactiva los posibles riesgos de las aplicaciones.

Resultados consolidados de las pruebas de seguridad

Las plataformas ASPM recopilan los resultados de varios escaneos de seguridad en toda la red para identificar vulnerabilidades de software, dependencias en riesgo y configuraciones erróneas. Algunos proveedores de escaneo ofrecen características ASPM que mejoran las herramientas de escaneo nativas de una empresa. Sin embargo, muchas soluciones ASPM pueden funcionar con cualquier herramienta de escaneo y unificar los resultados de múltiples fuentes, independientemente de los cambios de proveedor o las nuevas tecnologías.

Monitorización y evaluación de riesgos en tiempo real

Las herramientas ASPM utilizan la monitorización continua en tiempo real para identificar los problemas de seguridad a medida que surgen. Esto ayuda a las organizaciones a mantenerse informadas sobre su postura en AppSec y permite una gestión dinámica de los riesgos.

Las herramientas ASPM pueden agregar y evaluar las amenazas de seguridad, correlacionar los resultados, evaluar su impacto potencial en la posición de seguridad de la organización y clasificarlas en función de su gravedad, explotabilidad e impacto en el negocio (un proceso denominado puntuación basada en el riesgo).

Detección y corrección automatizadas de amenazas

ASPM utiliza la automatización inteligente para identificar amenazas basadas en patrones, comportamientos y reglas de seguridad establecidas. También proporciona sugerencias automatizadas e inicia flujos de trabajo de corrección para resolver rápidamente los problemas, lo que minimiza el tiempo medio de reparación (MTTR).

Si, por ejemplo, una prueba de seguridad arroja un resultado negativo, una herramienta ASPM de alta calidad generará automáticamente un ticket de reparación, y si el problema afecta a aplicaciones o servicios de misión crítica, el sistema lo escalará automáticamente para que se repare con prioridad.

Monitorización y elaboración de informes de cumplimiento

Las herramientas ASPM utilizan características de monitorización continua para ayudar a las empresas a mantener el cumplimiento de las normativas del sector y los marcos de seguridad sin la carga de las auditorías manuales. Ofrecen informes detallados y registros de auditoría que permiten a los equipos de seguridad y cumplimiento realizar un seguimiento del cumplimiento de los marcos de seguridad y las normas específicas del sector (HIPAA, por ejemplo).

Alertas contextualizadas

En lugar de inundar a los equipos con alertas de seguridad excesivas, las soluciones ASPM correlacionan los datos en toda la pila para proporcionar inteligencia de amenazas y mejorar las estrategias de priorización de respuestas. Los conocimientos basados en el contexto proporcionan a los equipos de seguridad una comprensión más clara de cada vulnerabilidad (si afecta a un activo de alto valor, por ejemplo) para que puedan tomar decisiones informadas más rápido.

Integración con DevOps y DevSecOps

ASPM se puede integrar con pipelines de integración continua/implementación continua (CI/CD) para ayudar a las empresas a seguir el ritmo de los ciclos de desarrollo acelerados. Las herramientas ASPM utilizan una estrategia de "desplazamiento a la izquierda" para ejecutar comprobaciones de seguridad al principio del proceso de desarrollo de software, cuando generalmente son más fáciles y baratas de corregir.

Las estrategias de desplazamiento a la izquierda permiten a las empresas abordar las amenazas antes de que lleguen a la producción e incorporar consideraciones de seguridad en el flujo de trabajo de desarrollo.

Racionalización de herramientas

ASPM permite a las organizaciones evaluar la adopción, cobertura y superposición de sus herramientas dentro del ecosistema de desarrollo de software. Esta evaluación ayuda a identificar brechas y eliminar redundancias.

La racionalización de herramientas también ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de los recursos informáticos y financieros que requiere cada herramienta. Con esta información, las organizaciones pueden gestionar más fácilmente los presupuestos de TI y decidir qué herramientas conservar, retirar o sustituir.  

Tecnología de IA y ASPM

Las herramientas y estrategias avanzadas de automatización de la seguridad ayudan a las empresas a reforzar sus complejas y amplias arquitecturas de TI. Y la inteligencia artificial (IA) los ha transformado a todos, incluido el ASPM.

Las tecnologías de IA y machine learning (ML) tienen el poder de mejorar significativamente las capacidades de seguridad de ASPM. Las características basadas en IA en las herramientas ASPM realizan automáticamente análisis de datos de seguridad para identificar tendencias y anomalías, de modo que los equipos puedan anticiparse y abordar mejor los problemas de seguridad antes de que creen problemas mayores.

Las soluciones ASPM impulsadas por IA también pueden mejorar el proceso de corrección. Mediante el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) entrenados con datos de seguridad, riesgos de seguridad y tareas de corrección, las herramientas ASPM pueden generar conocimientos accionables, priorizados según su importancia, para que el personal de seguridad pueda abordar las vulnerabilidades de manera más eficiente.

ASPM vs. pruebas de seguridad de aplicaciones (AST)

AST es un término genérico que engloba soluciones tradicionales de seguridad de aplicaciones que analizan el software en busca de riesgos de seguridad.

Las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST) adoptan un enfoque de "caja blanca" (centrado internamente), escaneando los repositorios de código fuente en busca de vulnerabilidades conocidas sin ejecutar el programa. Las pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST) utilizan un enfoque de "caja negra" (centrado en el exterior), que prueba las aplicaciones en su entorno de tiempo de ejecución desde el exterior y utiliza ataques simulados para imitar a los actores maliciosos.

Las pruebas interactivas de seguridad de aplicación (IAST), que combinan elementos de SAST y DAST, analizan las aplicaciones en tiempo de ejecución dentro del servidor de aplicación (para que pueda acceder al código fuente) para ofrecer a los desarrolladores una visión más completa de los problemas de seguridad. Y el análisis de composición de software (SCA) se centra en identificar vulnerabilidades en componentes y bibliotecas de terceros dentro de una aplicación.

Las prácticas de AST son muy valiosas para la seguridad de las aplicaciones: permiten a las empresas identificar problemas de seguridad específicos en una aplicación. Sin embargo, las metodologías AST se utilizan a menudo de forma independiente, normalmente para evaluaciones puntuales en etapas específicas del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Por lo tanto, los escaneos AST solo proporcionarán una comprensión de un problema específico con una aplicación específica en un momento específico.

ASPM incorpora técnicas AST, pero ofrece un enfoque más amplio y holístico. ASPM proporciona conocimiento sobre la posición de seguridad general de una empresa y ofrece orientación estratégica para mejorar la seguridad de las aplicaciones con el tiempo. Los servicios de ASPM también buscan integrar estrategias de seguridad en todo el ciclo de vida de la aplicación y en varias herramientas y plataformas.

ASPM vs. orquestación y correlación de seguridad de aplicaciones (ASOC)

ASOC, a menudo visto como el precursor de ASPM, integra y automatiza varias políticas, herramientas y flujos de trabajo de seguridad para agilizar las operaciones de seguridad de las aplicaciones. Se centra principalmente en correlacionar los datos de seguridad de múltiples fuentes para mejorar la detección y corrección de amenazas antes de que las vulnerabilidades entren en la cadena de producción.

Las herramientas ASOC ofrecen a las empresas una plataforma de coordinación centralizada que puede integrarse con diferentes herramientas de seguridad y agregar sus alertas.

Mientras que los servicios ASOC ofrecen a los equipos la capacidad de implementar flujos de trabajo multiplataforma de agregación y correlación de datos previos a la producción, ASPM les permite llevar a cabo una monitorización continua en tiempo real y la detección de riesgos, así como automatizar los flujos de trabajo de corrección en todo el proceso de desarrollo. Como tales, las ASPM representan un enfoque más amplio y holístico de la seguridad de las aplicaciones.

Las herramientas ASPM suelen utilizar características ASOC, junto con prácticas DevSecOps y de observabilidad, para agregar datos de aplicaciones y automatizar prácticas de seguridad específicas de estas en las fases iniciales de diseño y a lo largo de la integración, las pruebas, la entrega y la implementación.

APSM frente a la gestión de la posición de seguridad en la nube (CPSM)

Tanto ASPM como CSPM son esenciales para estrategias sólidas de ciberseguridad, especialmente para las organizaciones que buscan fortalecer su posición de seguridad de aplicaciones. Mientras que APSM da prioridad a la seguridad de las aplicaciones de software en todos los entornos, CSPM es específico para cada entorno y se centra en la seguridad de la infraestructura en la nube.

CPSM es una Tecnología de ciberseguridad que unifica la identificación y la corrección de riesgos en entornos y servicios de cloud híbrido y multinube, incluida la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS). Funciona mediante:

  • El descubrimiento y la catalogación nativos de los activos en la nube de una organización
  • La monitorización continua de los mismos en relación con los marcos de seguridad y cumplimiento establecidos
  • El apoyo a los equipos para encontrar y corregir rápidamente las amenazas de seguridad

Las herramientas CSPM ofrecen seguridad avanzada para todo tipo de entornos en la nube, pero normalmente no analizan la capa de aplicaciones de la red ni ninguna infraestructura local.

Las herramientas ASPM recopilan datos de seguridad de diferentes dispositivos de análisis y los agrupan en una pila de aplicaciones para proporcionar a los desarrolladores una observabilidad full stack y ayudar a los equipos a implementar la automatización integral de la posición de seguridad. Sin embargo, a diferencia de las herramientas CSPM, las herramientas ASPM no realizan ningún escaneo por sí mismas; simplemente ejecutan flujos de trabajo de agregación para los escáneres de seguridad de aplicaciones existentes.

Además, las herramientas ASPM suelen integrarse en el ciclo de vida del desarrollo de software, mientras que las soluciones CSPM se utilizan con herramientas operativas y de gestión de la nube.

En el desarrollo de software moderno, las aplicaciones y los componentes de la infraestructura suelen estar entrelazados. Sin las capacidades de seguridad de la aplicación de APSM y las características de escaneo de nube de CPSM, los equipos podrían tener que lidiar con silos de datos cambiantes que crean brechas en la cobertura de seguridad de la red.

ASPM vs. plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP)

Las CNAPP combinan la gestión de la posición de seguridad en la nube (CSPM), las plataformas de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP) y el escaneo de infraestructura como código (IaC) y otras características para ofrecer protección en tiempo de ejecución y escaneo de vulnerabilidades para contenedores. También pueden aplicar Kubernetes y políticas de red, así como proteger e integrarse con herramientas de implementación y orquestación en la nube.

Con las CNAPP, las empresas obtienen observabilidad y seguridad en tiempo de ejecución para las aplicaciones nativas de la nube en producción. Las herramientas ASPM también proporcionan una visibilidad detallada, pero se centran en proteger la capa de aplicación de una infraestructura, incluidos los contenedores y las configuraciones de IaC.

ASPM también puede integrar funciones de seguridad de aplicación con la cobertura de seguridad en la nube de CNAPP para ampliar las características de visibilidad a la infraestructura local.

Beneficios y casos de uso de ASPM

Elegir la solución ASPM adecuada puede ofrecer a las empresas:

  • Un inventario de datos actualizado. Las herramientas ASPM pueden catalogar automáticamente las aplicaciones y sus dependencias (incluidas bibliotecas, archivos de configuración, microservicios, API, bases de datos, servicios de terceros y variables ambientales) para establecer líneas de base e índices. Las capacidades dinámicas de gestión de inventario ayudan a los equipos a comprender mejor la posición de seguridad de la arquitectura y a realizar análisis de riesgos más precisos.  
  • Respuesta más rápida a incidentes. ASPM agiliza la respuesta y corrección de incidentes con flujos de trabajo automatizados (creación y escalado de tickets), minimizando las interrupciones de la red y reduciendo el MTTR.
  • Resiliencia de las aplicaciones. Mediante el uso de procesos de seguridad automatizados y una monitorización continua en tiempo real, ASPM ayuda a salvaguardar el funcionamiento óptimo de las aplicaciones frente a las amenazas emergentes. ASPM también permite a las organizaciones desarrollar aplicaciones de alta calidad capaces de resistir las amenazas de seguridad en evolución, reduciendo el riesgo de futuras infracciones y fallos del sistema.
  • Mejor conciencia de la deriva. La deriva se refiere a los riesgos de seguridad inesperados que surgen cuando hay modificaciones en el código o la configuración de una aplicación. Las herramientas ASPM gestionan la desviación utilizando líneas de base establecidas para medir las desviaciones e implementando el control de versiones para la arquitectura de la aplicación. Detectan cualquier cambio no autorizado o inesperado para que las desviaciones problemáticas se aborden rápidamente y las aplicaciones permanezcan seguras a lo largo del tiempo.
  • Visibilidad basada en datos. ASPM consolida los hallazgos de seguridad de todos los programas y herramientas de AppSec en un único panel de control, proporcionando a los equipos datos en tiempo real sobre vulnerabilidades en código, componentes de software, API y procesos de seguridad. La visibilidad mejorada del código a la nube permite a los equipos resolver las amenazas de seguridad antes de que se intensifiquen o afecten a la experiencia del usuario.
  • Seguridad y operaciones mejoradas. ASPM sitúa la seguridad de las aplicaciones en la vanguardia de la estrategia DevOps. Una práctica sólida de ASPM se centra en el código seguro para aplicaciones de mayor calidad. Una seguridad más sólida acelera la detección, frustra más ataques y da más tiempo para la innovación.
  • Colaboración fluida entre los equipos de seguridad y desarrollo. ASPM integra los escaneos de seguridad y la mitigación de amenazas en el flujo de trabajo de desarrollo. Esto permite a los desarrolladores obtener comentarios oportunos de los equipos de seguridad y acelera las versiones de software seguro.
  • Escalabilidad optimizada. Al automatizar los controles de seguridad y los procesos de resolución de amenazas para las aplicaciones en el pipeline CI/CD, las plataformas ASPM permiten a las organizaciones ampliar su posición de seguridad con mayor facilidad a medida que crece la red.
  • Mejor seguridad de API. ASPM mejora la seguridad de las API al proporcionar un inventario completo de las API internas, externas y de terceros, incluidos los endpoints conocidos y desconocidos. El descubrimiento continuo de API garantiza que el inventario se actualice automáticamente a medida que se añaden nuevas API o cambian las API existentes. Esto ayuda a mantener informados a los equipos de seguridad con los datos más recientes.
