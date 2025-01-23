Las soluciones ASPM son esenciales para abordar la seguridad de aplicación en los entornos informáticos modernos.

En el pasado, las empresas confiaban en las pruebas de seguridad de aplicaciones (AST) para mantener la seguridad de los ecosistemas de aplicaciones. Las soluciones AST por sí solas podrían proteger las aplicaciones monolíticas con código propietario y ciclos de lanzamiento más largos. Sin embargo, el desarrollo de software ha evolucionado significativamente desde entonces.

Muchas aplicaciones modernas utilizan dependencias de código abierto, interfaces de programación de aplicaciones (API), microservicios, contenedores e infraestructura como código (IaC). Estas herramientas suelen funcionar en silos, lo que puede dificultar la coordinación de los análisis, la racionalización de los resultados y la resolución eficaz de los problemas de seguridad por parte de los equipos. Las empresas también están recurriendo cada vez más a prácticas de desarrollo ágiles y DevOps, que han reducido los ciclos de lanzamiento de mensuales a semanales, diarios e incluso varias veces al día.

Además, las aplicaciones suelen exponer los endpoints de la API a los usuarios. Junto con el conjunto de otros componentes en una pila de aplicaciones, los endpoints expuestos amplían la superficie de ataque para actores maliciosos.

Teniendo en cuenta todos estos factores, se puede concluir que la seguridad de las aplicaciones es una tarea compleja en la era moderna.

Las soluciones ASPM tienen como objetivo satisfacer las necesidades de seguridad de las aplicaciones modernas y del desarrollo de aplicaciones, y salvar la brecha entre las dispares herramientas de prueba y desarrollo que operan en el mismo entorno. Sin ASPM, la gran diversidad de componentes de un ecosistema de aplicaciones empresariales podría generar fricciones y vulnerabilidades de seguridad.

ASPM ofrece a las empresas un enfoque sistemático y holístico de la seguridad de las aplicaciones de red, que se integra de manera fluida en los procesos de desarrollo y operativos, y proporciona a los equipos de TI una visión unificada de toda la pila de aplicaciones.