¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es un componente integral de cualquier estrategia empresarial. Ayuda a las empresas y a las personas a protegerse contra los gastos financieros, las ineficiencias, el daño a la reputación y otras posibles pérdidas.

Las causas fundamentales de los riesgos son tanto internas (como errores humanos o fallas del sistema) como externas (como crisis globales, cambio climático o avances tecnológicos). Cuando ocurren eventos imprevistos, las organizaciones deben asumir las consecuencias.

Los posibles riesgos pueden ser menores, como un aumento temporal de los costes. Sin embargo, también podrían ser catastróficos y dar lugar a graves ramificaciones, como importantes cargas financieras, pérdida de reputación o incluso el cierre de empresas.

Al adoptar un enfoque integral y proactivo para la gestión de riesgos, las empresas pueden protegerse y responder cuando surgen amenazas.

En esencia, la gestión de riesgos no consiste solo en prevenir los resultados negativos, sino también en permitir que los positivos respalden el éxito general y la sostenibilidad de una empresa.