¿Qué es una violación de datos?

Los actores de amenazas pueden beneficiarse de los errores de los empleados para obtener acceso a acceso a información confidencial.

Por ejemplo, los sistemas mal configurados o anticuados pueden permitir que personas no autorizadas accedan a datos que no deberían poder acceder. Los empleados pueden exponer datos al almacenarlos en lugares no seguros, extraviar dispositivos con información sensible guardada en sus discos duros o conceder por error a los usuarios de la red privilegios de acceso excesivos. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar fallos informáticos, como interrupciones temporales del sistema, para acceder a bases de datos sensibles.

Según el informe Cost of a Data Breach, las desconfiguraciones de la nube son responsables del 12 % de las vulneraciones. Las vulnerabilidades conocidas y sin parches representan el 6 % de las vulneraciones. La pérdida accidental de datos, incluidos los dispositivos perdidos o robados, representa otro 6 %. En conjunto, estos errores están detrás de casi una cuarta parte de todas las vulneraciones.