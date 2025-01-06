¿Qué es la detección y respuesta de datos (DDR)?

Las soluciones DDR son importantes porque ayudan a abordar las vulnerabilidades de los datos en la nube distribuidos en múltiples plataformas, aplicaciones, almacenes de datos y entornos de software como servicio (SaaS).

La naturaleza abierta e interconectada del cloud computing puede poner en riesgo información confidencial como los datos de los clientes, la información de identificación personal (PII) y los datos financieros.

El informe "Cost of a Data Breach" de IBM reveló que el 40 % de las vulneraciones de datos implican datos almacenados en varios entornos. Los datos robados de las nubes públicas supusieron el mayor coste medio de vulneración con 5,17 millones de dólares.

Con la expansión de la normativa sobre protección de datos y los costes globales de las vulneraciones de datos en máximos históricos, las estrategias eficaces de seguridad de datos en la nube son un imperativo empresarial.

Las soluciones de seguridad como la detección y respuesta de endpoints (EDR), la detección y respuesta extendidas (XDR) y los firewalls protegen contra las amenazas de datos a nivel de red y dispositivo. Sin embargo, dado que los perímetros de red suelen ser porosos en las redes conectadas a la nube, estas medidas de seguridad proporcionan una protección limitada cuando los datos viajan o existen simultáneamente en varios sistemas.

Por el contrario, DDR opera más allá de los perímetros de red. Monitoriza y protege los datos en sí, independientemente de su ubicación.

Mediante la detección y la clasificación de datos, DDR identifica la ubicación de los datos confidenciales y luego rastrea el movimiento y el uso de los datos en entornos multinube.

Las capacidades de análisis avanzado y detección de anomalías permiten a las herramientas DDR identificar la actividad de datos o el comportamiento de los usuarios maliciosos. Por ejemplo, el acceso no autorizado, las descargas masivas de información, las transferencias de datos a altas horas de la noche o una dirección IP desde una ubicación inusual pueden indicar un ciberataque.