Visión general Los ciberataques son más generalizados, innovadores y rápidos que nunca. Para combatirlos, necesita un socio colaborativo que pueda actuar como una extensión de su equipo para maximizar la productividad y proteger las inversiones existentes. Podemos ayudar a su organización a reducir el riesgo cibernético con una solución global, integral e independiente del proveedor que puede gestionar cualquier alerta en cualquier momento y darle la visibilidad e integración que estaba buscando para optimizar su programa de seguridad.



Hay muchas organizaciones que tienen muy pocos recursos y demasiadas herramientas diferentes que proporcionan grandes volúmenes de información. Esto hace imposible que sus equipos dediquen tiempo a su trabajo más crítico y genera mayores costes, ineficiencias, fatiga de alertas y una grave falta de visibilidad de posibles vulnerabilidades.



Los servicios IBM® Threat Detection and Response (TDR), incluidos los servicios Managed Detection and Response (MDR), ayudan a su organización a proteger las inversiones existentes y a mejorarlas con IA, practicar la seguridad proactiva para fortalecer las defensas, mejorar continuamente las operaciones de seguridad y proteger la nube híbrida.

Planifique una sesión de descubrimiento con X-Force®

Beneficios Acelere la transformación empresarial Todo en su entorno de nube híbrida genera datos, que a menudo se recopilan a través de muchas fuentes. Transforme las herramientas y los servicios existentes en una solución integrada y gestionada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respaldada por nuestra plataforma de protección X-Force, que utiliza la IA para gestionar hasta el 85 % de las alertas.

Practique la seguridad proactiva para reducir el riesgo Evite las vulnerabilidades antes de que se produzcan, comprenda su eficacia de detección, obtenga recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorar su posición de seguridad y trabajar con X-Force, nuestro equipo élite de hackers, respondedores e investigadores para el refuerzo de las defensas. Mejore continuamente las operaciones de seguridad Aumente las capacidades para obtener una visibilidad profunda y fomentar la colaboración para garantizar que las amenazas estén contenidas y solucionadas tan pronto como se detecten, minimizando así el riesgo empresarial y reduciendo los daños y la interrupción de los servicios.

Descripción general de IBM® Threat Detection and Response Services Más información en este resumen Es esencial que las organizaciones se defiendan contra la creciente superficie de ataque pasando de soluciones de gestión de amenazas reactivas y basadas en firmas a un enfoque proactivo y basado en la inteligencia que utilice un equipo de seguridad altamente cualificado y dedicado que ofrezca supervisión, análisis y respuesta rápida continuos a ataques sofisticados. Lea el resumen de la solución

Con IBM®, ahora tenemos una visión precisa del mundo las 24 horas del día en tiempo real. Robert Oh Executive Vice President of Corporate Digital and Chief Operating Officer Doosan Group

Casos prácticos Fabricación Las nuevas ciberamenazas exigen nuevos enfoques en Doosan Digital Innovations (DDI) DDI refuerza su posición de seguridad para permitir la transformación futura y crear una estrategia más proactiva y con conciencia global para minimizar las interrupciones comerciales en caso de una ciberamenaza. Fabricación ANDRITZ e IBM® crean un frente unido contra los ciberataques X-Force Red Vulnerability Management Services analiza los sistemas de ANDRITZ y evalúa las vulnerabilidades de seguridad. Cada análisis genera un informe que puntúa las vulnerabilidades por gravedad mediante el sistema común de puntuación de vulnerabilidades (CVSS). Esto ayuda a ANDRITZ a priorizar la respuesta ante incidentes.

Información Centro de investigación Todas las últimas investigaciones de X-Force Red en un mismo lugar, con nuevos blogs cada semana La guía definitiva del ransomware 2023 Descubra las últimas tendencias e investigaciones sobre ransomware. Índice de inteligencia de amenazas de 2023 Comprenda cómo los agentes de amenazas están llevando a cabo los ataques y cómo proteger su organización de forma proactiva. Panorama de las amenazas en la nube en 2023 Descubra los últimos datos sobre amenazas y las últimas tendencias de seguridad en la nube.

Recursos Demostración Demostración de servicios de detección y respuesta a amenazas Profundice en los componentes clave de nuestra solución de servicios TDR para ver cómo puede reducir la fatiga de alertas, mejorar la productividad del SOC y acelerar la toma de decisiones para adelantarse a las amenazas. Resumen de la solución Descripción general de IBM® X-Force Obtenga más información sobre el equipo de hackers, investigadores, analistas y respondedores a incidentes de renombre mundial que pueden actuar como asesores de confianza para su organización. Blog ¿Su programa de seguridad adolece de una detección y una respuesta fragmentarias (PDR)? Obtenga más información sobre qué es el PDR, cómo se trata y qué puede hacer para contrarrestarlo para que su programa de seguridad pueda prosperar.