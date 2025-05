¿Qué es un exploit de día cero?

Los equipos de seguridad suelen estar en desventaja con las vulnerabilidades de día cero. Dado que estos fallos son desconocidos y no tienen parche, las organizaciones no pueden tenerlos en cuenta en la gestión de riesgos de ciberseguridad ni en los esfuerzos de mitigación de vulnerabilidades.

Sin embargo, las empresas pueden tomar medidas para descubrir más vulnerabilidades y disminuir el impacto de los ataques de día cero.

Gestión de parches: los proveedores se apresuran a sacar parches de seguridad cuando detectan la existencia de días cero, pero muchas organizaciones no aplican estos parches con la suficiente rapidez. Un programa formal de gestión de parches puede ayudar a los equipos de seguridad a mantenerse al día de estos parches críticos.

Gestión de vulnerabilidades: las evaluaciones en profundidad de vulnerabilidades y las pruebas de penetración pueden ayudar a las empresas a encontrar vulnerabilidades de día cero en sus sistemas antes de que lo hagan los hackers.

Gestión de la superficie de ataque (ASM): las herramientas de ASM permiten a los equipos de seguridad identificar todos los activos de sus redes y examinarlos en busca de vulnerabilidades. Las herramientas ASM evalúan la red desde la perspectiva de un hacker, centrándose en la forma en que los actores de amenazas tienden a explotar los activos para obtener acceso. Dado que las herramientas de ASM ayudan a las organizaciones a ver sus redes a través de los ojos de un atacante, pueden ayudar a descubrir vulnerabilidades de día cero.

Información sobre inteligencia de amenazas: los investigadores de seguridad suelen ser de los primeros en detectar vulnerabilidades de día cero. Las organizaciones que se mantienen al día con la inteligencia de amenazas externas suelen enterarse antes de las nuevas vulnerabilidades de día cero.

Métodos de detección basados en anomalías: el malware de día cero puede eludir los métodos de detección basados en firmas, pero las herramientas que utilizan el machine learning para localizar actividades sospechosas en tiempo real suelen ser capaces de detectar ataques de día cero. Entre las soluciones de detección de anomalías más comunes se encuentran el análisis del comportamiento de usuarios y entidades (UEBA), las plataformas de detección y respuesta ampliadas (XDR), las herramientas de detección y respuesta de endpoints (EDR) y algunos sistemas de detección y prevención de intrusiones.

Arquitectura zero trust: si un hacker explota una vulnerabilidad de día cero para entrar en una red, la arquitectura zero trust puede limitar los daños. El zero trust utiliza la autenticación continua y el acceso con mínimos privilegios para impedir los movimientos laterales y bloquear el acceso de los agentes malintencionados a los recursos sensibles.