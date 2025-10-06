¿Qué es la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM)?

Las organizaciones adoptan y combinan cada vez más la multinube (servicios de varios proveedores de servicios en nube diferentes) y la nube híbrida (nube que combina infraestructura de nube pública y nube privada).

La multinube y la nube híbrida ofrecen a las organizaciones de todos los tamaños la flexibilidad de implementar las mejores aplicaciones y herramientas de desarrollo, escalar operaciones rápidamente y acelerar la transformación digital. En una estimación reciente, el 87 % de las organizaciones utilizan entornos multinube y el 72 por ciento utilizan entornos de nube híbrida (enlace externo a ibm.com).

Pero junto con estas ventajas, la multinube y la nube híbrida también plantean retos de seguridad.

El personal de seguridad y los equipos de DevOps/DevSecOps tienen que gestionar la seguridad y el cumplimiento para todos los componentes de las aplicaciones nativas de la nube que despliegan en nubes de múltiples proveedores: cientos o incluso miles de microservicios, funciones sin servidor, contenedores y clústeres de Kubernetes.

En particular, la infraestructura como código (IaC), que permite el despliegue sobre la marcha y basado en API en cada ciclo de integraciónyentrega continuas (CI/CD), facilita enormemente la programación, la distribución y la perpetuación de problemas de configuración que exponen los datos y las aplicaciones a incidentes de seguridad y ciberamenazas. Según el informe Cost of a Data Breach 2023 de IBM, la configuración incorrecta de la nube fue el vector de ataque inicial en el 11% de las violaciones de datos en 2023.