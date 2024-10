¿Qué es el cifrado asimétrico?

Casi todo lo que la gente hace en sus ordenadores, teléfonos y, cada vez más, dispositivos IoT, se basa en el cifrado para proteger los datos y garantizar comunicaciones seguras.

El cifrado es el proceso de transformar un texto sin formato legible en un texto cifrado ilegible para ocultar información sensible a usuarios no autorizados. Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las organizaciones que utilizan el cifrado pueden reducir el impacto financiero de una vulneración de datos en más de 240 000 dólares.

El cifrado asimétrico, también conocido como criptografía de clave pública o criptografía asimétrica, es uno de los dos métodos principales de cifrado junto con el cifrado simétrico.

El cifrado asimétrico funciona creando un par de claves, una pública y otra privada. Cualquiera puede utilizar una clave pública para cifrar datos. Sin embargo, solo los poseedores de la clave privada correspondiente pueden descifrar esos datos.

La principal ventaja del cifrado asimétrico es que elimina la necesidad de un intercambio de claves seguro, que la mayoría de los expertos consideran como el principal punto de inseguridad del cifrado simétrico.

Sin embargo, el cifrado asimétrico es notablemente más lento y consume más recursos que el cifrado simétrico. Por este motivo, las organizaciones y las aplicaciones de mensajería confían cada vez más en un método de cifrado híbrido que utiliza el cifrado asimétrico para la distribución segura de claves y el cifrado simétrico para los intercambios de datos posteriores.