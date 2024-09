¿Qué productos de Security Guardium Data Encryption se adaptan a su organización?

Guardium® for File and Database Encryption Aborde la elaboración de informes de conformidad al tiempo que protege las bases de datos estructuradas, los archivos no estructurados y los servicios de almacenamiento en la nube mediante el cifrado de datos en reposo con gestión centralizada de claves, control de acceso de usuarios privilegiados y registro detallado de auditoría de acceso a los datos.

Guardium® for Cloud Key Management Centralice la gestión de claves para reducir la complejidad y los costes operativos con control del ciclo de vida completo de las claves de cifrado, incluida la rotación automatizada de claves y la gestión de la caducidad. El control de claves del cliente "Bring your own key" (BYOK) permite separar, crear, poseer y revocar las claves de cifrado o los secretos del arrendatario utilizados para crearlas.

Guardium® for Data Encryption Key Management Centralice la gestión de claves para las soluciones Guardium, así como para dispositivos, bases de datos, servicios cloud y aplicaciones de terceros. La compatibilidad con KMIP, un protocolo estándar del sector para el intercambio de claves de cifrado, hace posible que las claves se gestionen con un conjunto común de políticas.