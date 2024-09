Todos estos códigos, claves y esquemas de cifrado y autenticación son solo problemas matemáticos, específicamente diseñados para ser difíciles de resolver en ordenadores clásicos. Los algoritmos de clave pública funcionan bien porque todos esos problemas matemáticos son difíciles de resolver con ordenadores clásicos, pero sus soluciones son fáciles de comprobar.

Tomemos como ejemplo el cifrado RSA, ampliamente utilizado: la clave pública es un número entero de 2048 bits, un número muy grande. La clave privada es los principales factores de ese número. Es trivial incluso para una calculadora de bolsillo comparar la clave privada con la clave pública: multiplique los factores. Pero todas las estrellas que se han quemado o se quemarán en este universo se quedarán sin combustible y morirán antes de que los superordenadores clásicos más poderosos que se hayan construido puedan descifrar el entero de 2048 bits en sus factores componentes y leer el mensaje codificado.

Los estándares como RSA han funcionado bien durante décadas porque la humanidad no ha tenido las herramientas para romper estas formas de encriptación. Pero los ordenadores clásicos también son limitados. Solo hay ciertos algoritmos que sabemos que funcionan bien en sus procesadores binarios. Con el tiempo, hemos llegado a diseñar nuestra sociedad basándonos en la suposición de que si un problema no se puede resolver usando 1 y 0, no se puede resolver en absoluto.

Los ordenadores cuánticos representan un paradigma de computación completamente nuevo, ya que dejan de lado los bits binarios para los complejos espacios computacionales que se crean mediante el uso de qubits y resuelven problemas que antes parecían imposibles. La mayoría de las veces esto es algo bueno. IBM está construyendo ordenadores cuánticos para resolver los problemas más importantes del mundo. (Y puede conocer los detalles de cómo funcionan en nuestra ¿Qué es la computación cuántica? página.)

Pero uno de esos problemas imposibles es la factorización principal. El matemático Peter Shor demostró en 1994 que un ordenador cuántico suficientemente potente sería capaz de encontrar los factores primos de los números enteros mucho más fácilmente que los ordenadores clásicos. El algoritmo de Shor fue en realidad el primer algoritmo desarrollado para computadoras cuánticas. Y un día significará el fin de todos los principales sistemas de cifrado de clave pública en uso a partir de 2022.

El cifrado simétrico, menos seguro contra los ataques clásicos pero que aún se utiliza para ciertos fines (como las transacciones con tarjeta de crédito), también está amenazado. El algoritmo de búsqueda de Grover no es la clave para la criptografía simétrica como lo es el de Shor para la asimétrica. Pero podría ayudar en ataques de fuerza bruta y hacer que la criptografía simétrica sea mucho menos segura.