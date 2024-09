La seguridad de datos es la práctica que consiste en proteger la información digital contra el acceso no autorizado, la corrupción o el robo durante todo su ciclo de vida. Es un concepto que comprende todos los aspectos de la seguridad de la información, desde la seguridad física del hardware y los dispositivos de almacenamiento hasta los controles administrativos y de acceso, así como la seguridad lógica de las aplicaciones de software. También incluye las políticas y los procedimientos de la organización.



Cuando se implementan correctamente, las estrategias de seguridad de datos sólidas protegerán los activos de información de una organización contra actividades de ciberdelincuentes, pero también contra amenazas internas y errores humanos, que siguen siendo una de las causas principales de la vulneración de datos. La seguridad de datos implica el uso de herramientas y tecnologías que ofrecen mejoras a la organización en cuanto a visibilidad del lugar donde se encuentran los datos críticos y cómo se usan. Idealmente, estas herramientas deben ser capaces de aplicar protecciones como el cifrado, el enmascaramiento de datos y la redacción de archivos confidenciales, así como de automatizar la generación de informes para agilizar las auditorías y cumplir los requisitos normativos.





Retos empresariales:

La transformación digital está alterando profundamente todos los aspectos relativos al funcionamiento de las empresas y la competencia entre ellas. El mero volumen de los datos que crean, manipulan y almacenan las empresas está creciendo y genera una mayor necesidad de gobierno del dato. Además, los entornos informáticos son más complejos que antes, ya que se extienden rutinariamente al cloud público, al centro de datos empresarial y a numerosos dispositivos Edge, desde sensores de Internet de las cosas (IoT) hasta robots y servidores remotos. Esta complejidad crea una superficie de ataque ampliada que es más difícil de supervisar y proteger.

Al mismo tiempo, el conocimiento del consumidor sobre la importancia de la privacidad de los datos está aumentando. Debido a la mayor demanda pública de iniciativas de protección de los datos, recientemente se promulgaron diversas normas sobre confidencialidad, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa y la Ley de Protección del Consumidor de California (CCPA). Estas reglas se unen a las disposiciones de seguridad de datos anteriores, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), que protege los expedientes médicos electrónicos, y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), que protege a los accionistas de las empresas públicas contra errores de contabilidad y fraudes financieros. Debido a las multas máximas de millones de dólares, las empresas tienen un fuerte incentivo financiero para garantizar el cumplimiento normativo.



El valor empresarial de los datos nunca ha sido tan alto. La pérdida de secretos comerciales o propiedad intelectual puede afectar al futuro de las innovaciones y la rentabilidad. Por eso, la fiabilidad es cada vez más importante para los consumidores, un 75 % de los cuales afirma que no comprará a una empresa si no confía en que vaya a proteger sus datos.