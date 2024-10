¿Qué es el cifrado simétrico?

Los dos tipos de cifrado tienen características y casos de uso distintos. El cifrado asimétrico utiliza dos claves (una pública y otra privada) para cifrar y descifrar los datos, mientras que el cifrado simétrico solo utiliza una.

Tener dos claves diferentes generalmente hace que el cifrado asimétrico (también conocido como criptografía de clave pública y cifrado de clave pública) sea más seguro y versátil.

La criptografía de clave asimétrica puede facilitar la creación de firmas digitales y garantizar los principios básicos de seguridad de la información, como la integridad, la autenticación y el no repudio. La integridad confirma que las partes no autorizadas no manipulan los datos, la autenticación verifica los orígenes de los datos y el no repudio impide que los usuarios nieguen la actividad legítima.

Sin embargo, la desventaja del cifrado asimétrico es que a menudo requiere más potencia de procesamiento para funcionar, lo que lo hace relativamente inviable para grandes cantidades de datos.

Por este motivo, las organizaciones suelen optar por el cifrado simétrico cuando la eficacia es fundamental, como al cifrar grandes volúmenes de datos o proteger las comunicaciones internas dentro de un sistema cerrado. Eligen el cifrado asimétrico cuando la seguridad es primordial, como cifrar datos sensibles o asegurar la comunicación dentro de un sistema abierto.