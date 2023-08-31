Los expertos recomiendan utilizar una combinación de técnicas para encontrar vulnerabilidades de Log4j.

Búsquedas manuales. Los equipos de seguridad pueden buscar manualmente los fallos de Log4j. Pueden utilizar herramientas de desarrollo como Apache Maven para generar árboles de dependencias que mapeen todas las dependencias de una aplicación, o pueden utilizar inteligencia de amenazas externas para identificar los activos afectados. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) compiló una lista de software conocido por sufrir Log4Shell. La lista está disponible en GitHub .

En los sistemas operativos Linux, Microsoft Windows y macOS, los equipos de seguridad pueden buscar instancias de Log4j en los directorios de archivos mediante la interfaz de línea de comandos.

Herramientas de escaneo de vulnerabilidades. Tras el descubrimiento de Log4Shell, algunas organizaciones lanzaron herramientas gratuitas diseñadas para encontrar vulnerabilidades de Log4J. Los ejemplos incluyen el rastreador Log4j de Palantir y el escáner del Centro de Coordinación CERT, entre muchos otros.

Aunque todavía hay escáneres especializados disponibles, muchas soluciones de seguridad estándar, como escáneres de vulnerabilidades, plataformas de gestión de superficies de ataque (ASM) y soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR), ahora pueden detectar vulnerabilidades de Log4j.

Dado que Log4Shell puede ocultarse en lo profundo de las cadenas de dependencia, los equipos de seguridad pueden complementar los escaneos automatizados con métodos más prácticos, como las pruebas de penetración.

Búsqueda de amenazas. Según CISA, se sabe que los atacantes utilizan Log4Shell para irrumpir en una red y luego parchear el activo que comprometieron para cubrir sus huellas. Por esa razón, se recomienda que los equipos de seguridad asuman que ya se ha producido una vulneración y busquen activamente signos de explotación de Log4Shell.

Las herramientas de ciberseguridad, como las soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y las plataformas de detección y respuesta ampliadas (XDR), pueden ayudar a detectar actividades anómalas asociadas a Log4Shell, como entradas de registro extrañas o patrones de tráfico sospechosos. Los equipos de seguridad deben poner en marcha procedimientos completos de respuesta e investigación de incidentes ante cualquier posible indicio de Log4Shell, dada la gravedad de las consecuencias de un ataque.