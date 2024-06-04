Los MSSP ofrecen a las empresas una solución completa de seguridad externalizada. La monitorización de la seguridad de las redes empresariales y la respuesta a incidentes son su principal objetivo. Sin embargo, dado que estas redes evolucionan con las nuevas tecnologías, los MSSP a menudo brindan soporte para otras plataformas, como aplicaciones e infraestructura basada en la nube. Los servicios comunes de MSSP incluyen:

Servicios antivirales: para hacer frente a la evolución de los tipos de ataques virales, los MSSP utilizan recursos de búsqueda de amenazas para abordar problemas inminentes e implementar medidas de protección en varios niveles dentro de la red, protegiéndola contra el malware y otro software malicioso.



Protección de endpoints: los MSSP ofrecen servicios de protección de endpoints para proteger dispositivos como ordenadores portátiles, de escritorio y dispositivos móviles de ciberamenazas, garantizando una seguridad integral en todos los endpoints dentro de la organización.

Servicios de respuesta a incidentes: si hay un incidente o violación de seguridad, los MSSP brindan servicios rápidos de respuesta a incidentes . Esto puede incluir análisis forense, investigación de incidentes y corrección para minimizar el impacto y restaurar las operaciones normales.

Detección de intrusos: más allá de los límites tradicionales de la red, los MSSP protegen todos los dispositivos y sistemas de las amenazas internas y externas, para lo que investigan todos los componentes, personas y software y emplean técnicas avanzadas para identificar y mitigar preventivamente las brechas de seguridad.

Servicios gestionados de cortafuegos: los MSSP implementan expertos en seguridad para monitorizar continuamente el firewall del sistema y responder a posibles amenazas. El tráfico de red se monitoriza para identificar patrones e incoherencias que garanticen una sólida protección del firewall.

Consultoría de seguridad: los MSSP ofrecen orientación y asesoramiento de expertos sobre las mejores prácticas de seguridad, estrategias de gestión de riesgos y mejora de la posición de seguridad, lo que ayuda a las organizaciones a desarrollar y mantener marcos de seguridad eficaces.

Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): los MSSP implementan soluciones SIEM para agregar y analizar datos de seguridad de diversas fuentes, lo que permite la detección de amenazas en tiempo real, la respuesta ante incidentes, la seguridad de la información y la gestión del cumplimiento.

Detección y prevención de amenazas: los MSSP utilizan herramientas y técnicas avanzadas de detección de amenazas para detectar y prevenir varios tipos de ciberamenazas, como malware, ransomware, ataques de phishing y amenazas internas. Esto puede implicar la implementación de sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), soluciones de detección y respuesta administradas (MDR) y detección y respuesta de endpoints (EDR), y otras tecnologías de seguridad.

Configuraciones de red privada virtual (VPN): los MSSP configuran las VPN para proteger las operaciones de la organización. Una VPN privada reduce la superficie de ataque e implementa medidas de seguridad personalizadas para los usuarios autorizados, a fin de mejorar la seguridad y la confidencialidad de la red.

Análisis de vulnerabilidades: los MSSP realizan un análisis exhaustivo de vulnerabilidades para identificar posibles amenazas. Sus habilidades de gestión de vulnerabilidades identifican problemas dentro de la red, incluidos objetivos comunes como espacios de trabajo o datos confidenciales. Dado que los atacantes también identifican vulnerabilidades que no están directamente conectadas a sus objetivos. Los MSSP pueden detectarlos tanto si existen dentro de la superficie de ataque inmediata, como si están cerca o más lejos.