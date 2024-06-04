Actualizado: 5 de junio de 2024
Colaboradores: Matthew Finio, Amanda Downie
Un proveedor de servicios gestionados de seguridad (MSSP) ofrece la supervisión y la gestión subcontratadas de los sistemas de seguridad para que las empresas mejoren sus capacidades de ciberseguridad.
Los proveedores de servicios gestionados de seguridad funcionan como entidades de terceros que ofrecen a las empresas la externalización de la monitorización y gestión de sus dispositivos y sistemas de seguridad. Los MSSP brindan servicios de seguridad cruciales, como redes privadas virtuales (VPN), firewalls administrados y gestión de antivirus. Al operar desde centros de operaciones de seguridad (SOC) de alta disponibilidad, lo que significa que pueden operar a un alto nivel, de forma continua, sin intervención, los SMSP proporcionan una cobertura "siempre activa". Esta cobertura reduce significativamente la necesidad de que las empresas contraten, formen y mantengan un amplio personal interno para mantener eficazmente la seguridad.
Las empresas a menudo recurren a los MSSP para mejorar sus capacidades de seguridad interna o descargar por completo sus operaciones de seguridad. Los MSSP emplean profesionales de seguridad que realizan monitorizaciones y análisis en tiempo real de eventos de seguridad, ofrecen inteligencia sobre amenazas y proporcionan orientación sobre las mejores prácticas de seguridad. Esta asociación estratégica permite a las organizaciones centrarse en sus operaciones comerciales principales mientras tienen la seguridad de que sus activos digitales están bajo la protección de profesionales calificados. Además, reducir la carga de trabajo de los equipos internos de TI permite que se dedique más tiempo y recursos a tareas cruciales esenciales para el crecimiento de la organización.
Aunque se centran en la monitorización y la gestión, los MSSP también se encargan de las actualizaciones, los cambios y las modificaciones del sistema. Esto garantiza que las medidas de seguridad permanezcan actualizadas y efectivas. En última instancia, las ofertas de MSSP desempeñan un papel fundamental en el refuerzo de la eficiencia organizativa, la mitigación de los riesgos de seguridad y la protección de los activos digitales contra las amenazas en constante evolución.
Los proveedores de servicios gestionados de seguridad (MSSP) y los proveedores de servicios gestionados (MSP) ofrecen servicios de terceros a las organizaciones, pero difieren en su enfoque. Los MSP ofrecen servicios generales de red y TI, incluidas las telecomunicaciones gestionadas y las plataformas de software como servicio (SaaS). Los MSSP, por otro lado, se especializan exclusivamente en la prestación de servicios de seguridad, centrándose en proteger a las organizaciones de las amenazas de ciberseguridad.
Una distinción clave entre los MSSP y los MSP radica en sus centros operativos. Mientras que los MSP suelen operar centros de operaciones de red (NOC) para monitorizar y administrar las redes de los clientes, los MSSP están equipados con centros de operaciones de seguridad (SOC). Los SOC se dedican a la monitorización de la seguridad y la respuesta a incidentes las 24 horas del día, lo que garantiza una rápida detección y mitigación de las amenazas de seguridad para salvaguardar eficazmente la red y los activos digitales de las organizaciones.
Los MSSP ofrecen a las empresas una solución completa de seguridad externalizada. La monitorización de la seguridad de las redes empresariales y la respuesta a incidentes son su principal objetivo. Sin embargo, dado que estas redes evolucionan con las nuevas tecnologías, los MSSP a menudo brindan soporte para otras plataformas, como aplicaciones e infraestructura basada en la nube. Los servicios comunes de MSSP incluyen:
Servicios antivirales: para hacer frente a la evolución de los tipos de ataques virales, los MSSP utilizan recursos de búsqueda de amenazas para abordar problemas inminentes e implementar medidas de protección en varios niveles dentro de la red, protegiéndola contra el malware y otro software malicioso.
Protección de endpoints: los MSSP ofrecen servicios de protección de endpoints para proteger dispositivos como ordenadores portátiles, de escritorio y dispositivos móviles de ciberamenazas, garantizando una seguridad integral en todos los endpoints dentro de la organización.
Servicios de respuesta a incidentes: si hay un incidente o violación de seguridad, los MSSP brindan servicios rápidos de respuesta a incidentes . Esto puede incluir análisis forense, investigación de incidentes y corrección para minimizar el impacto y restaurar las operaciones normales.
Detección de intrusos: más allá de los límites tradicionales de la red, los MSSP protegen todos los dispositivos y sistemas de las amenazas internas y externas, para lo que investigan todos los componentes, personas y software y emplean técnicas avanzadas para identificar y mitigar preventivamente las brechas de seguridad.
Servicios gestionados de cortafuegos: los MSSP implementan expertos en seguridad para monitorizar continuamente el firewall del sistema y responder a posibles amenazas. El tráfico de red se monitoriza para identificar patrones e incoherencias que garanticen una sólida protección del firewall.
Consultoría de seguridad: los MSSP ofrecen orientación y asesoramiento de expertos sobre las mejores prácticas de seguridad, estrategias de gestión de riesgos y mejora de la posición de seguridad, lo que ayuda a las organizaciones a desarrollar y mantener marcos de seguridad eficaces.
Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): los MSSP implementan soluciones SIEM para agregar y analizar datos de seguridad de diversas fuentes, lo que permite la detección de amenazas en tiempo real, la respuesta ante incidentes, la seguridad de la información y la gestión del cumplimiento.
Detección y prevención de amenazas: los MSSP utilizan herramientas y técnicas avanzadas de detección de amenazas para detectar y prevenir varios tipos de ciberamenazas, como malware, ransomware, ataques de phishing y amenazas internas. Esto puede implicar la implementación de sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), soluciones de detección y respuesta administradas (MDR) y detección y respuesta de endpoints (EDR), y otras tecnologías de seguridad.
Configuraciones de red privada virtual (VPN): los MSSP configuran las VPN para proteger las operaciones de la organización. Una VPN privada reduce la superficie de ataque e implementa medidas de seguridad personalizadas para los usuarios autorizados, a fin de mejorar la seguridad y la confidencialidad de la red.
Análisis de vulnerabilidades: los MSSP realizan un análisis exhaustivo de vulnerabilidades para identificar posibles amenazas. Sus habilidades de gestión de vulnerabilidades identifican problemas dentro de la red, incluidos objetivos comunes como espacios de trabajo o datos confidenciales. Dado que los atacantes también identifican vulnerabilidades que no están directamente conectadas a sus objetivos. Los MSSP pueden detectarlos tanto si existen dentro de la superficie de ataque inmediata, como si están cerca o más lejos.
Los MSSP ofrecen muchas ventajas para proteger a las empresas contra la creciente variedad de ciberamenazas:
Acceso a tecnologías avanzadas: los MSSP invierten en tecnologías de seguridad de última generación y herramientas de última generación para proteger a sus clientes de una amplia gama de ciberamenazas. Las empresas que se asocian con los MSSP pueden utilizar estas tecnologías sin realizar una inversión inicial significativa.
Asistencia para el cumplimiento: muchas industrias requieren el cumplimiento normativo relacionado con la protección de datos y la privacidad. Los MSSP ayudan a las organizaciones a lograr y mantener el cumplimiento de normativas como RGPD, HIPAA y PCI DSS al ayudar a recopilar datos y generar informes para auditorías o después de incidentes.
Centrarse en la actividad principal: al externalizar la gestión de la seguridad a un MSSP, las organizaciones pueden centrarse en sus funciones empresariales principales. Aliviar la carga de la ciberseguridad les permite mejorar la productividad y perseguir iniciativas estratégicas.
Rentabilidad: la contratación de un MSSP elimina la necesidad de que las organizaciones inviertan en una costosa infraestructura de seguridad y contraten y capaciten al personal interno de seguridad de TI. Los MSSP ofrecen sus servicios con precios predecibles y, a menudo, basados en suscripciones, lo que permite a las empresas asignar sus recursos de manera más eficiente. Además, muchas soluciones de ciberseguridad admiten multiarrendamiento y escalabilidad. Esto permite a un MSSP utilizar la misma solución para varios clientes y distribuir el coste entre ellos.
Pericia: los MSSP emplean expertos en seguridad con profundos conocimientos de ciberseguridad y una comprensión de las amenazas, vulnerabilidades y tecnologías de seguridad en evolución. Esto los hace altamente capaces de proporcionar una protección eficaz para los activos digitales.
Tranquilidad: los MSSP se mantienen al tanto de las últimas amenazas y tendencias de seguridad para garantizar que sus clientes puedan anticiparse a los ciberatacantes. Asociarse con un MSSP da a las organizaciones la tranquilidad de saber que sus activos digitales están protegidos por profesionales.
Escalabilidad: los MSSP pueden ampliar sus servicios en función de las necesidades cambiantes de sus clientes. Ya sea para una PYME o para una gran empresa, los MSSP pueden adaptar sus ofertas para proporcionar el nivel adecuado de protección y asistencia a medida que crece la organización.
Configuración y gestión de la solución: al asociarse con un MSSP, las organizaciones pueden acceder a servicios óptimos de ciberseguridad y a la experiencia y gestión de la seguridad sin necesidad de talento en las instalaciones. Una organización media puede tener más de 50 herramientas de seguridad, pero carecen de la interoperabilidad necesaria para hacer un programa de seguridad eficiente. Un MSSP podría ayudar a identificar el equilibrio adecuado de tecnologías y servicios que sirvan mejor a la organización.
Monitorización y respuesta "siempre activos": los MSSP operan centros de operaciones de seguridad (SOC) que ofrecen monitorización las 24 horas del día y servicios de respuesta rápida a incidentes. Esta vigilancia continua minimiza los posibles daños y el tiempo de inactividad de las empresas.
