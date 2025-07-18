¿Qué es la seguridad web?

Ocho minutos
La seguridad web abarca una gama de soluciones y políticas de seguridad en las que confían las organizaciones para proteger sus redes, usuarios y activos de diversos riesgos de seguridad.
Para las empresas, la seguridad web es fundamental para prevenir costosos ciberataques, como malware, phishing, ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y más, que pueden interrumpir las prácticas empresariales básicas y causar daños catastróficos a la reputación.
El número de formas en que los ciberdelincuentes pueden acceder sin autorización a los datos y recursos de una organización (vulnerabilidades conocidas como "superficies de ataque") ha aumentado exponencialmente. Cuando se aplica con eficacia, la seguridad web protege las aplicaciones web de las que dependen las empresas frente a una amplia gama de actividades maliciosas. Estas actividades van desde simples intentos de malware y phishing que dan como resultado el robo de datos hasta complejos ciberataques dirigidos a millones de usuarios y que pueden paralizar las operaciones empresariales durante días.
Las soluciones de seguridad web suelen incluir una combinación de tecnologías, como firewalls, software antivirus y herramientas de seguridad de interfaz de programación de aplicaciones (API). También emplean enfoques más avanzados que utilizan tecnologías más recientes como el cloud computing, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para protegerse contra una gama más amplia de actividades maliciosas.
Con el aumento del número y la complejidad de los ciberataques cada año, la demanda de soluciones de seguridad web aumenta rápidamente. Según un informe reciente, el mercado mundial está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de casi el 13 % y alcanzará los 500 000 millones de dólares estadounidenses en 20301.
Solo el mercado de la seguridad de aplicaciones, centrado en las soluciones de seguridad de aplicaciones de software basadas en la web, está creciendo a una tasa compuesta anual de poco más del 14 % y probablemente alcance los 25 000 millones de dólares estadounidenses en 20302.
Un subconjunto importante de la seguridad web es la seguridad web basada en la nube, también conocida como seguridad en la nube, un conjunto de tecnologías y buenas prácticas que protegen los recursos que dependen de la infraestructura de la nube para funcionar.
Al igual que con todas las demás tecnologías en la nube, la seguridad en la nube se basa en recursos físicos y virtuales entregados a través de internet. Las soluciones de seguridad en la nube se basan en una red global de servidores para ofrecer herramientas y capacidades especializadas, como filtrado web, seguridad mejorada del correo electrónico, prevención de pérdida de datos (DLP) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS).
El cambio hacia la seguridad web basada en la nube representa una evolución significativa en la forma en que las organizaciones abordan la ciberseguridad. Este enfoque ofrece un conjunto de soluciones más dinámico y adaptable diseñado para seguir el ritmo del panorama de amenazas que cambia rápidamente a las que se enfrentan las empresas modernas.
A pesar de ser altamente personalizables y adaptables a las necesidades individuales de una organización, las soluciones de seguridad web siguen basándose en cuatro principios básicos para prevenir los ciberataques:
He aquí un análisis más detallado de cada una de ellas y de cómo se pueden implementar de forma eficaz.
La autenticación, también conocida como control de acceso, es uno de los pilares fundamentales de la seguridad web. Esencialmente, gobierna quién y qué puede acceder a los datos, sistemas y aplicaciones mediante la verificación de la identidad de un usuario a través de varios pasos, incluyendo autenticación multifactor (MFA), control de acceso basado en roles (RBAC) y más. Cuando se aplica eficazmente, la autenticación controla qué usuarios y aplicaciones tienen acceso a la información sensible de una red o sistema.
El cifrado, el proceso de codificar texto en un formato ilegible, requiriendo una clave de descifrado antes de poder leerlo, es otro método para proteger datos confidenciales. Mediante el cifrado, la información se puede compartir en una red o un sistema de forma segura, y solo la pueden leer terceros con acceso a la clave de descifrado. Junto con la autenticación, el cifrado es una de las herramientas más importantes que tienen los usuarios y las organizaciones para evitar el acceso no autorizado a información confidencial.
La seguridad de red es un tipo de seguridad que se centra en proteger las redes y sistemas informáticos de diversas amenazas de seguridad internas y externas. Al igual que la autenticación y el cifrado, la seguridad de la red se basa en prácticas y herramientas como firewalls, sistemas de detección de intrusiones (IDS) y redes privadas virtuales (VPN) para identificar y resolver una vulnerabilidad de la red antes de que pueda resultar en un acceso no autorizado.
A pesar de seguir rigurosamente las buenas prácticas e implementar un arsenal de herramientas modernas de ciberseguridad, las organizaciones siguen sufriendo frecuentes intrusiones de hackers. Las capacidades eficaces de respuesta a incidentes, como la detección de amenazas en tiempo real, la gestión de eventos y el análisis de registros, garantizan que, independientemente del tipo de ciberamenaza a la que se enfrente una red u organización, puedan recuperarse y restaurar las operaciones empresariales rápidamente.
Los ciberataques cuestan a las organizaciones millones en ingresos perdidos cada año. El informe "Cost of a Data Breach" de IBM sitúa el coste medio mundial de una violación de seguridad en 2024 en 4,9 millones de dólares estadounidenses, un 10 % más que el año anterior. Los vectores de ataque y los usuarios maliciosos desarrollan constantemente nuevas formas de explotar las vulnerabilidades de seguridad en las aplicaciones web, las API y otros recursos en los que confían las organizaciones.
Uno de los mejores recursos disponibles para la seguridad web es The Open Web aplicación Security Project (OWASP), una organización sin ánimo de lucro que publica una lista de las "10 principales" ciberamenazas. A continuación, le mostramos algunas de las amenazas más persistentes que suelen aparecer en su lista.
El malware, también conocido como software malicioso, es un código de software que se ha escrito intencionadamente para dañar los sistemas informáticos o los usuarios. Los tipos comunes de malware incluyen ransomware, troyanos, spyware y otros que, cuando se utilizan de manera efectiva, pueden causar daños importantes.
El phishing es un tipo de ataque que utiliza mensajes fraudulentos, como correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas e incluso sitios web falsos completos para engañar a las personas para que compartan datos confidenciales como contraseñas o información de tarjetas de crédito. A diferencia del malware y otros ciberataques más complejos, los ataques de phishing son engañosamente simples y explotan errores humanos en lugar de vulnerabilidades en redes o sistemas de software.
Otro tipo común de ciberataque es el secuestro de páginas o navegadores, en el que los hackers guían a los usuarios a un sitio web falso o toman el control de su navegador de forma remota y hacen que realice acciones maliciosas. Los ataques de secuestro suelen registrar las pulsaciones de teclado de un usuario sin su conocimiento, de modo que un actor malicioso puede utilizar sus contraseñas y robar datos del usuario.
Los ataques de inyección utilizan campos de entrada en sitios web o aplicaciones web para inyectar código malicioso en un sistema que puede alterar el software y permitir a los atacantes obtener acceso no autorizado a datos y programas. El lenguaje de consulta estructurado (SQL), por ejemplo, es un tipo de lenguaje utilizado específicamente para gestionar bases de datos.
Los ataques de inyección SQL se dirigen a las bases de datos utilizadas por las aplicaciones web, lo que permite a los atacantes obtener acceso a información confidencial y restringida, como registros financieros, números de la seguridad social y mucho más.
Los Ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) están diseñados para inundar recursos en línea como sitios web, aplicaciones y servicios en la nube con solicitudes fraudulentas, lo que hace que se vean abrumados por el tráfico. Este ataque puede hacer que se vuelvan tan lentos que casi se detengan o incluso que dejen de funcionar por completo. Aunque no son tan comunes como otros tipos de ciberataques, los ataques DDoS siguen siendo costosos, ya que pueden provocar tiempo de inactividad que amenazan la actividad principal de las operaciones.
Los ataques de scripting entre sitios (XSS) explotan las páginas web que no pueden validar eficazmente la entrada de sus usuarios. Los ataques XSS inyectan código, normalmente JavaScript, que luego ejecutan los navegadores de los usuarios que visitan el sitio. ç XSS ataca sitios objetivo con una gran cantidad de contenido generado por el usuario que es difícil de validar, como blogs o foros web, robando credenciales y realizando acciones no autorizadas sin el permiso del usuario.
Las soluciones de seguridad web avanzadas están diseñadas para proteger a las organizaciones de una amplia gama de ciberataques, desde sencillos esquemas de phishing que comprometen las tarjetas de crédito hasta ataques DDoS que paralizan organizaciones enteras. Estos son algunos de los principales beneficios de invertir en soluciones de seguridad web a nivel empresarial:
A medida que las empresas modernas dependen cada vez más de las tecnologías digitales para sus operaciones principales, también se enfrentan a una mayor exposición a los ciberataques y al robo de datos. Las soluciones de seguridad web actuales deben dirigirse a las vulnerabilidades de una amplia gama de componentes de la infraestructura de TI, tanto físicos como virtuales. He aquí un vistazo a los principales casos de uso de seguridad web empresarial:
Las aplicaciones como Salesforce, SAP y Oracle Netsuite se han convertido en críticas para las operaciones diarias de muchas empresas de éxito. Los hackers que buscan provocar tiempos de inactividad o robar datos confidenciales suelen atacar sus vulnerabilidades con métodos sofisticados como la inyección SQL y el XSS. Las herramientas de seguridad web, como los firewalls de aplicaciones (WAF), desempeñan un papel crucial a la hora de frustrar estos ataques y mantener las aplicaciones en funcionamiento.
Junto con el tiempo de inactividad, la pérdida de datos confidenciales es uno de los efectos más dañinos de un ciberataque exitoso. Las sólidas posiciones de seguridad, equipadas con sofisticadas herramientas de prevención de pérdida de datos, pueden evitar con éxito el intercambio no autorizado de datos confidenciales a través del correo electrónico y los servicios cloud, garantizando que las empresas mantengan la confianza de sus clientes.
La infraestructura en la nube, los componentes de hardware y software que permiten el cloud computing, se ha vuelto cada vez más importante a medida que las empresas tratan de aprovechar la flexibilidad y la escalabilidad de la nube. Las soluciones de seguridad en la nube protegen los componentes de la infraestructura de la nube con fuertes controles de acceso, cifrado y capacidades de detección y respuesta ante amenazas que responden a las intrusiones casi en tiempo real.
Los ataques DDoS son algunos de los ciberataques más sofisticados y peligrosos del mundo. Cuando se ejecutan con éxito, han interrumpido la actividad principal de algunas de las empresas más grandes y exitosas, incluidas Amazon Web Services (AWS), Netflix y X (anteriormente Twitter).
Las modernas soluciones de seguridad web de nivel empresarial están equipadas con herramientas de edge para detener los ataques DDoS. Estas soluciones incluyen el filtrado de tráfico, la limitación de velocidad y el desvío de tráfico web fraudulento a “centros de depuración”, donde se pueden eliminar los elementos dañinos.
