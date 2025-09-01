Informe “Cost of a Data Breach” de 2025 La IA entraña riesgos para la seguridad. ¿Está usted protegido?

Guardium Data Security Center nombrado líder

en cuatro categorías en el Leadership Compass sobre plataformas de seguridad de datos de los analistas de KuppingerCole en 2025

Descubra. Analice. Responda.

Descubra dónde residen sus datos confidenciales. Comprenda cómo se utiliza y se expone. Priorice los riesgos en función del contexto. Tome medidas para proteger lo que más importa. 
Descubra datos, IA y criptografía

Descubra datos confidenciales, IA y cifrado en todos los entornos para crear una imagen completa del riesgo y orientar la protección específica.
Protección de datos en múltiples dimensiones

Proteja los datos confidenciales a lo largo de su ciclo de vida: detecte el uso indebido, bloquee las amenazas de IA y modernice el cifrado para una protección quantum-safe.
Simplifica el cumplimiento

Optimice el cumplimiento con flujos de trabajo automatizados, aplicación de políticas de IA e informes alineados con el RGPD, la CCPA, el PCI-DSS y muchos más.
Convierta la seguridad de datos de reactiva a proactiva

Mover de las alertas a la acción con visibilidad basada en riesgos, priorización de amenazas y respuestas integradas como bloqueo de acceso y cuarentena.

Proteja los datos, simplifique el cumplimiento 

Proteja los datos confidenciales en cada etapa mientras reduce el riesgo, ahorra tiempo y simplifica el cumplimiento. Permitiendo a su organización mantenerse segura, vigilante y a la vanguardia.

IBM Guardium DSPM

Descubra, clasifique y proteja los datos de su empresa en entornos de nube y SaaS

IBM Guardium Data Protection

Automatice el cumplimiento de los datos, mitigue los riesgos y proteja los datos confidenciales.

IBM Guardium Vulnerability Assessment

Identifique y corrija las vulnerabilidades de las bases de datos antes de que se exploten.

IBM Guardium DDR

Proteja los datos con visibilidad en tiempo real, amenazas priorizadas y respuestas automatizadas.

IA y cifrado

Descubra y proteja la IA

Descubra casos de uso de la IA, aborde los riesgos y refuerce la seguridad y el gobierno.

Cifrado preparado para el futuro

Gestione el cifrado a escala, reduzca el riesgo criptográfico y prepárese para la resiliencia cuántica.

Aumente su seguridad de Db2 con IBM® Guardium Data Protection

Proteja sus datos críticos con visibilidad avanzada, cumplimiento automatizado y detección de amenazas en tiempo real.

