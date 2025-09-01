Proteja los datos cruciales de la empresa de los riesgos actuales y emergentes, dondequiera que se encuentren
Descubra datos confidenciales, IA y cifrado en todos los entornos para crear una imagen completa del riesgo y orientar la protección específica.
Proteja los datos confidenciales a lo largo de su ciclo de vida: detecte el uso indebido, bloquee las amenazas de IA y modernice el cifrado para una protección quantum-safe.
Optimice el cumplimiento con flujos de trabajo automatizados, aplicación de políticas de IA e informes alineados con el RGPD, la CCPA, el PCI-DSS y muchos más.
Mover de las alertas a la acción con visibilidad basada en riesgos, priorización de amenazas y respuestas integradas como bloqueo de acceso y cuarentena.
Proteja los datos confidenciales en cada etapa mientras reduce el riesgo, ahorra tiempo y simplifica el cumplimiento. Permitiendo a su organización mantenerse segura, vigilante y a la vanguardia.
Descubra, clasifique y proteja los datos de su empresa en entornos de nube y SaaS
Automatice el cumplimiento de los datos, mitigue los riesgos y proteja los datos confidenciales.
Identifique y corrija las vulnerabilidades de las bases de datos antes de que se exploten.
Proteja los datos con visibilidad en tiempo real, amenazas priorizadas y respuestas automatizadas.
Descubra casos de uso de la IA, aborde los riesgos y refuerce la seguridad y el gobierno.
Gestione el cifrado a escala, reduzca el riesgo criptográfico y prepárese para la resiliencia cuántica.
Programe una demostración en directo con uno de nuestros expertos en seguridad de datos. Descubra por sí mismo cómo Guardium trabaja para mantener sus datos (y su negocio) seguros y protegidos.