Guardium Cryptography Manager

Proteja los datos confidenciales, mitigue los riesgos y prepárese para la resiliencia cuántica mediante la criptoagilidad

Logre criptoagilidad y proteja sus datos

Las organizaciones tienen dificultades para gestionar su criptografía y proteger sus datos confidenciales. Los avances en la computación cuántica están dando lugar a nuevas amenazas y regulaciones. Para hacer frente a estos retos,  IBM® Guardium Cryptography Manager ayuda a su organización a alcanzar la criptoagilidad y a prepararse para la PQC. 
Obtenga una visibilidad completa

Descubra todos los objetos criptográficos y activos relevantes. Detecte la criptografía desconocida o oculta.
Evalúe el riesgo y el cumplimiento

Priorice las debilidades basándose en métricas de riesgo personalizadas. Asegúrese de ajustarse a las normas de cumplimiento en constante evolución.
Gestione el ciclo de vida de los objetos criptográficos

Centralice, simplifique y automatice la gestión del ciclo de vida de las claves y secretos de los certificados.
Proteja y habilite la criptoagilidad

Utilice el cifrado y refuerce la postura de su organización frente a algoritmos resilientes a la computación cuántica.

Características

Obtenga una visibilidad completa de su panorama criptográfico

Aproveche el descubrimiento nativo de Nmap e intégrelo con Kubernetes, Qualys, Jira y ServiceNow. Obtenga una visibilidad clara con un panel de control del inventario de objetos criptográficos de su organización. Analice el código fuente de las aplicaciones para identificar objetos criptográficos vulnerables.

Analice los riesgos criptográficos y de los activos de TI. Mantenga el cumplimiento.

Detecte activos de TI débiles, caducados o mal configurados. Priorice las vulnerabilidades y automatice su corrección. Evalúe el riesgo de PQC, respalde la migración a algoritmos de seguridad cuántica y mantenga la alineación con los estándares. Automatice la aplicación de políticas criptográficas asignadas a los estándares. Genere informes listos para auditorías.

Gestione el ciclo de vida de sus objetos criptográficos de principio a fin

Detecte y catalogue de forma automática los objetos criptográficos en todos los entornos. Cree, implemente y gestione la revocación de certificados, defina políticas y garantice el cumplimiento básico y la preparación para auditorías. Automatice las renovaciones de certificados. Orqueste el ciclo de vida de las claves y los certificados.

Proteja sus activos de TI mediante el cifrado

Orqueste el cifrado transparente de datos sin agente para las principales bases de datos y el cifrado basado en agente para Oracle. Adaptive Proxy protege las aplicaciones y los endpoints de red contra los ataques de "coseche ahora, descifre después". Forward Proxy protege el tráfico saliente. Mida y analice el tráfico HTTP para optimizar el rendimiento de los algoritmos criptográficos.

Identifica todos los artefactos relevantes desde el punto de vista criptográfico en los lenguajes compatibles en todos los entornos y aplicaciones, incluidos los de desarrollo propio, y luego visualiza los resultados en una vista centralizada del portfolio para obtener conocimientos procesables y priorizar las medidas de corrección para la resiliencia cuántica.
Permite entornos criptográficos híbridos, prueba patrones de corrección mientras evalúa el rendimiento de los algoritmos en condiciones reales y defiende contra ataques del tipo "coseche ahora, descifre después", todo ello mediante una integración fluida en la infraestructura.
Ofrece una gestión optimizada de las claves de cifrado y mejora la seguridad al proporcionar una gestión centralizada de las claves para soluciones de almacenamiento de IBM y de otros fabricantes, incluidas soluciones y aplicaciones de almacenamiento en la nube, lo que garantiza una integración fluida.
