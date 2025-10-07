Proteja los datos confidenciales, mitigue los riesgos y prepárese para la resiliencia cuántica mediante la criptoagilidad
Las organizaciones tienen dificultades para gestionar su criptografía y proteger sus datos confidenciales. Los avances en la computación cuántica están dando lugar a nuevas amenazas y regulaciones. Para hacer frente a estos retos, IBM® Guardium Cryptography Manager ayuda a su organización a alcanzar la criptoagilidad y a prepararse para la PQC.
Descubra todos los objetos criptográficos y activos relevantes. Detecte la criptografía desconocida o oculta.
Priorice las debilidades basándose en métricas de riesgo personalizadas. Asegúrese de ajustarse a las normas de cumplimiento en constante evolución.
Centralice, simplifique y automatice la gestión del ciclo de vida de las claves y secretos de los certificados.
Utilice el cifrado y refuerce la postura de su organización frente a algoritmos resilientes a la computación cuántica.
Identifica todos los artefactos relevantes desde el punto de vista criptográfico en los lenguajes compatibles en todos los entornos y aplicaciones, incluidos los de desarrollo propio, y luego visualiza los resultados en una vista centralizada del portfolio para obtener conocimientos procesables y priorizar las medidas de corrección para la resiliencia cuántica.
Permite entornos criptográficos híbridos, prueba patrones de corrección mientras evalúa el rendimiento de los algoritmos en condiciones reales y defiende contra ataques del tipo "coseche ahora, descifre después", todo ello mediante una integración fluida en la infraestructura.
Ofrece una gestión optimizada de las claves de cifrado y mejora la seguridad al proporcionar una gestión centralizada de las claves para soluciones de almacenamiento de IBM y de otros fabricantes, incluidas soluciones y aplicaciones de almacenamiento en la nube, lo que garantiza una integración fluida.
Vea Guardium Cryptography Manager en acción.