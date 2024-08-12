¿Qué es la ciberseguridad?

Aunque la estrategia de ciberseguridad de cada organización difiere, muchas utilizan estas herramientas y tácticas para reducir vulnerabilidades, prevenir ataques e interceptar ataques en curso:

Formación sobre concienciación sobre seguridad

Herramientas de seguridad de datos

Gestión de identidad y acceso

Detección y respuesta a amenazas

Recuperación ante desastres

Formación sobre concienciación en materia de seguridad





La formación sobre concienciación en materia de seguridad ayuda a los usuarios a comprender cómo las acciones aparentemente inofensivas (desde el uso de la misma contraseña simple para varios inicios de sesión hasta compartir en exceso en redes sociales) aumentan su propio riesgo de ataque o el de su organización.

En combinación con políticas de seguridad de datos bien pensadas, la formación sobre concienciación en materia de seguridad puede ayudar a los empleados a proteger los datos confidenciales personales y de la organización. También puede ayudarles a reconocer y evitar ataques de phishing y malware.

Herramientas de seguridad de datos



Las herramientas de seguridad de datos, como las soluciones de cifrado y prevención de pérdida de datos (DLP), pueden ayudar a detener las amenazas de seguridad en curso o mitigar sus efectos. Por ejemplo, las herramientas DLP pueden detectar y bloquear los intentos de robo de datos, mientras que el cifrado puede hacer que cualquier dato que los piratas informáticos roben sea inútil para ellos.

Gestión de identidades y accesos



La gestión de identidades y accesos (IAM) hace referencia a las herramientas y estrategias que controlan cómo acceden los usuarios a los recursos y qué pueden hacer con esos recursos.

Las tecnologías de IAM pueden ayudar a protegerse contra el robo de cuentas. Por ejemplo, la autenticación multifactor requiere que los usuarios proporcionen varias credenciales para iniciar sesión, lo que significa que los actores de amenazas necesitan algo más que una contraseña para acceder a una cuenta.

Del mismo modo, los sistemas de autenticación adaptativa detectan cuándo los usuarios tienen un comportamiento de riesgo y les plantean retos de autenticación adicionales antes de permitirles continuar. La autenticación adaptativa puede ayudar a limitar el movimiento lateral de los piratas informáticos que consiguen entrar en el sistema.

Una arquitectura zero trust es una forma de aplicar controles de acceso estrictos mediante la verificación de todas las solicitudes de conexión entre usuarios y dispositivos, aplicaciones y datos.

Gestión de la superficie de ataque



La gestión de la superficie de ataque (ASM) es el descubrimiento, el análisis, la corrección y la monitorización continuos de las vulnerabilidades de ciberseguridad y posibles vectores de ataque que conforman la superficie de ataque de una organización.

A diferencia de otras disciplinas de ciberdefensa, la ASM se lleva a cabo completamente desde la perspectiva de un pirata informático en lugar de desde la perspectiva del defensor. Identifica objetivos y evalúa los riesgos en función de las oportunidades que presentan a un atacante malicioso.

Detección y respuesta a amenazas



Las tecnologías basadas en el análisis y la IA pueden ayudar a identificar ataques en curso y responder a ellos. Estas tecnologías pueden incluir gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) y detección y respuesta de endpoints (EDR). Normalmente, las organizaciones utilizan estas tecnologías como parte de un plan formal de respuesta a incidentes.

Recuperación ante desastres



Las capacidades de recuperación ante desastres pueden desempeñar un papel clave en el mantenimiento de la continuidad del negocio y la corrección de amenazas en caso de un ciberataque. Por ejemplo, la posibilidad de conmutar por error a una copia de seguridad alojada en una ubicación remota puede ayudar a una empresa a reanudar sus operaciones tras un ataque de ransomware (a veces sin tener que pagar un rescate)

